A Comissária Europeia para o Emprego, Roxana Mînzatu, alerta nas suas declarações que, no contexto da crise prolongada no Médio Oriente, o conflito poderá colocar em risco até 1,3 milhões de postos de trabalho na UE.
As estimativas são bastante sombrias:
- O setor automóvel poderá enfrentar o maior número de despedimentos, atingindo 600 000 pessoas, segundo as estimativas da Comissão Europeia.
- A construção, a indústria metalúrgica, a indústria química e os transportes poderão perder 56 000 postos de trabalho.
- Cerca de 85 000 postos de trabalho em projetos relacionados com baterias e 58 852 postos de trabalho na produção de painéis solares poderão estar em risco.
- Outros 4.500 postos de trabalho no setor siderúrgico poderão ser eliminados devido a medidas de redução de emissões.
- Os agregados familiares de baixos rendimentos poderão gastar mais 1,4% do seu rendimento em combustível para transportes.
- O setor industrial na UE emprega cerca de 30 milhões de pessoas, enquanto os serviços proporcionam quase 87 milhões de postos de trabalho.
O maior problema para as empresas não é a falta de combustível, de petróleo, nem mesmo o seu custo.
Um desafio muito maior são os custos energéticos, que já são muito elevados na Europa e, devido à falta de gás proveniente do Médio Oriente, tornar-se-ão ainda mais elevados. A pressão inflacionista poderá desencadear ainda mais uma espiral salarial, agravando a situação das empresas com margens reduzidas.
Para fazer face a este potencial desafio, a UE está a tentar envolver-se no conflito que envolve o Irão à sua maneira. A União Europeia apresentou uma proposta para que a sua missão naval Aspides assuma um «papel de liderança» na remoção de minas do Estreito de Ormuz, «quando as condições o permitirem», no âmbito de uma iniciativa liderada pela França e pelo Reino Unido.
Vale a pena recordar que, mesmo no caso hipotético de uma cessação imediata e permanente das hostilidades, as minas navais podem continuar a representar uma ameaça, e as capacidades dos EUA para as remover podem ser insuficientes.
Mas será que a situação é realmente tão grave como o Comissário sugere?
O impacto no mercado de trabalho entre 2022 e 2024, durante a crise energética que se seguiu à escalada da guerra na Ucrânia, foi relativamente reduzido.
No entanto, tratou-se mais de uma espécie de transferência do que de uma neutralização da ameaça; os trabalhadores industriais na Europa pagaram por isso com salários reais mais baixos, embora tenham mantido os seus postos de trabalho.
Ao mesmo tempo, a crise energética que poderá agora ameaçar a Europa é de menor escala do que a de 2022, e a Europa está mais bem preparada para ela do que estava na altura.
O problema, no entanto, é que hoje o mercado de trabalho da UE está muito mais restrito, e as dificuldades das empresas podem traduzir-se rápida e significativamente nos resultados do mercado de trabalho.
Além disso, a inflação de 2022 não resultou apenas de perturbações na cadeia de abastecimento. O mercado e a economia estavam sobreaquecidos após os estímulos orçamentais que se seguiram à pandemia da COVID-19.
Hoje, o BCE tem menos margem de manobra, e os efeitos das alterações na política monetária serão mais dolorosos para a economia.
Ásia
O problema da inflação e da energia não será, nem é, exclusivamente europeu; muito pelo contrário. Os países asiáticos já estão a recorrer ao racionamento das reservas de hidrocarbonetos e introduziram controlos às exportações.
- Até mesmo o Japão, com as suas enormes reservas, já consumiu cerca de 20 % das mesmas.
- A situação na China parece melhor, o que ajuda a moderar os preços das matérias-primas e a inflação, mas é difícil dizer quanto tempo isto irá durar.
EUA
Embora os EUA sejam um dos maiores produtores de petróleo e gasolina, são também o seu maior consumidor.
- Além disso, a sensibilidade da economia dos EUA aos preços da gasolina é, em média, cerca de duas vezes superior à da Europa.
- Os EUA também carecem de capacidade de refinação; mesmo com um excedente de petróleo, as refinarias constituem um estrangulamento, o que, em última análise, se traduz em custos mais elevados nas estações de serviço.
- A situação energética também não é ideal; uma infraestrutura desatualizada e com investimento insuficiente tem de lidar não só com ondas de calor e preços em alta, mas agora também com a enorme procura de energia por parte dos centros de dados.
À luz destas notícias, a OCDE reduziu as perspetivas de crescimento global de 3,4% para 2,8%, embora, nos piores cenários, o crescimento caia para cerca de 1,8%.
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