A ams OSRAM pode ser associada, pela maioria dos investidores, à venda de lâmpadas. No entanto, os acontecimentos e mudanças recentes na empresa estão a obrigar o mercado a encarar a empresa de forma diferente. A empresa tem um potencial real para se tornar mais um ponto de estrangulamento para o setor da IA.
A situação na ams OSRAM é complexa. Por um lado, dispõe de tecnologia, experiência, um vasto portfólio e opções de crescimento extremamente interessantes. Por outro lado, continua a ser uma empresa que está a sair de uma reestruturação difícil, com um elevado endividamento, prejuízos líquidos e uma série de riscos para a sua estratégia.
No entanto, as oportunidades que se apresentam à empresa e o potencial de valorização são tão impressionantes que é difícil ignorá-las.
O que faz, afinal, a AMS Osram?
A ams OSRAM é um fabricante europeu de soluções óticas e de sensores. Os seus produtos destinam-se, entre outros, ao setor automóvel, à eletrónica de consumo, à indústria e a aplicações médicas. A nova linha de negócio mais importante, no entanto, diz respeito aos centros de dados de IA.
A empresa está a passar por uma transformação gradual rumo a um modelo mais centrado na Fotónica Digital (DP), ou seja, na utilização da luz para transmitir e processar informação.
Trata-se de um mercado com um enorme potencial. Pode vir a revelar-se um beco sem saída ou a base de mais uma revolução tecnológica. A empresa não está a entrar em novas áreas sem experiência. A sua base tecnológica inclui mais de 12 000 patentes.
Uma contratação revolucionária
O cerne da tese de investimento reside na aplicação da fotónica digital na IA.
Nos grandes sistemas de IA, o problema já não se resume apenas ao número de chips de GPU. Uma limitação cada vez mais importante é a rapidez e a eficiência energética com que os dados podem ser transferidos entre eles. As ligações por cabo tradicionais têm limitações: quanto maior for o cluster de computação e quanto maior for a distância, maiores serão as perdas de energia, maior será a produção de calor e maior será a complexidade de todo o sistema. Isto é importante e promissor
no contexto dos precedentes históricos. As revoluções e as invenções revolucionárias não se basearam em descobertas isoladas, mas sim numa série de mecanismos e métodos inovadores combinados num único sistema.
É por isso que a indústria começou a procurar outras soluções, incluindo as de natureza ótica. Em vez de transmitir sinais eletricamente, parte da comunicação pode ser feita utilizando luz. Isto pode, potencialmente, reduzir o consumo de energia e melhorar o débito.
Uma notícia dos últimos dias que transforma teses de investimento especulativas num novo modelo de negócio a ser construído diante dos nossos olhos é a transferência de um dos gestores da Nvidia Networking para a ams OSRAM. Contratar pessoal de elite da vanguarda da revolução da IA e dos semicondutores não garante o sucesso, mas aproxima-o claramente.
Um futuro promissor (?)
Com base nos dados atuais, os bancos de investimento estimam que a receita da DP-AI se situe em cerca de 200 milhões de euros por ano por volta de 2030. Trata-se de valores significativos, mas atualmente a receita da empresa é de 3 mil milhões de euros, pelo que o entusiasmo por parte das instituições é, de momento, limitado. O que poderia alterar essa situação?
Para responder a esta questão, é necessário analisar o interior dos centros de dados que estão a ser construídos em todo o mundo:
- Em primeiro lugar, os centros de computação estão a evoluir no sentido de um número cada vez maior de GPUs especializadas por cluster de IA. Mais GPUs significam a necessidade de mais comutadores e cabos. Isso implica latência, problemas de débito e perda de energia devido à geração excessiva de calor, que depois tem de ser dissipado. A fotónica pode reduzir dois fatores de custo ao mesmo tempo, melhorando simultaneamente o desempenho.
- Não se trata de especulações. A própria Nvidia, nos seus artigos de investigação, indica que a utilização adequada das soluções existentes pode reduzir o consumo de energia em 350% em comparação com os comutadores tradicionais. Além disso, milhares de milhões de comutadores, cabos e tomadas representam milhares de milhões de oportunidades para falhas mecânicas. As soluções baseadas na luz eliminam a maioria dos materiais e peças móveis da infraestrutura.
- Não se trata de especulações. A própria Nvidia, nos seus artigos de investigação, indica que a utilização adequada das soluções existentes pode reduzir o consumo de energia em 350% em comparação com os comutadores tradicionais. Além disso, milhares de milhões de comutadores, cabos e tomadas representam milhares de milhões de oportunidades para falhas mecânicas. As soluções baseadas na luz eliminam a maioria dos materiais e peças móveis da infraestrutura.
- Além disso, a investigação também revela que a potência de computação da infraestrutura de IA aumentou 300% em dois anos. Ao ritmo de crescimento atual, que se prevê que aumente, poderemos rapidamente encontrar-nos numa situação em que a memória HBM se torne um estrangulamento, uma vez que, nesse setor, a taxa de transferência aumentou «apenas» cerca de 150% durante o mesmo período. Nessa altura, a fotónica deixa de ser uma curiosidade e torna-se uma necessidade.
Para além de um mercado completamente novo impulsionado por potenciais gargalos, a empresa possui uma série de negócios «antigos» e mais pragmáticos. Um deles é o dos óculos de RV/RA, onde a empresa é também um interveniente importante. A Jefferies estima que a empresa possa fornecer componentes no valor de mais de 50 euros por dispositivo e, com um volume estimado de cerca de 5 milhões de unidades em 2028, isto poderá significar cerca de 375 milhões de euros em receitas.
O balanço financeiro pesa sobre a tese de crescimento
O maior problema da ams OSRAM não é a falta de tecnologia, mas sim as finanças. A empresa continua a registar prejuízos líquidos e, de acordo com o relatório do primeiro trimestre de 2026, o prejuízo líquido ascendeu a cerca de 154 milhões de euros. Os analistas prevêem que o resultado por ação se mantenha negativo ao longo de 2026, sendo que só em 2027 se esperam resultados positivos.
Isso significa que o mercado está a apostar principalmente no futuro hoje, e não no presente. Trata-se de um risco, mas implica também um enorme desconto nos lucros, que, realisticamente, podem nunca se concretizar ou acabar por ser muito inferiores.
As receitas são elevadas e o EBITDA mantém-se positivo, mas o resultado líquido e o fluxo de caixa livre são fracos. O relatório aponta também para uma elevada alavancagem financeira, com a alavancagem do EBITDA, segundo a Fitch, a situar-se em 6,3x no final de 2025.
Estes números atenuam a narrativa de crescimento. A empresa pode dispor de tecnologia atrativa, mas se a transformação demorar mais tempo e os fluxos de caixa se mantiverem fracos, o risco financeiro limitará constantemente a sua margem de manobra.
Medidas de mitigação
A AMS OSRAM está a tentar melhorar a situação através de reestruturações e vendas de ativos. Espera-se que o programa «Simplify» proporcione poupanças anuais de cerca de 200 milhões de euros até 2028, e que as alienações gerem receitas de cerca de 670 milhões de euros. De acordo com o relatório, o objetivo é apoiar a redução da dívida e o caminho para um fluxo de caixa livre positivo em 2027.
Esta é uma peça importante do quebra-cabeças. Se as poupanças, as vendas de ativos e uma melhoria no ciclo automóvel coincidirem com os primeiros sinais de comercialização na fotónica de IA ou na RA, a ams OSRAM poderá começar a parecer uma empresa após uma reestruturação bem-sucedida. Se, no entanto, algum destes elementos falhar, o mercado poderá rapidamente voltar a questionar o futuro da empresa.
AMS Osram (D1)
A empresa já registou um crescimento substancial desde o seu ponto mais baixo, de aproximadamente 2000%, com um crescimento superior a 100% nos últimos 3 meses. Apesar disso, a empresa ainda tem um longo caminho a percorrer para recuperar as suas valorizações anteriores a 2022. Fonte: xStation5
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