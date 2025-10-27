Análise de Mercado: Época de resultados e o cenário Macro Após a recente volatilidade, o mercado parece ter passado apenas por uma correção técnica. O índice S&P 500 voltou a encontrar suporte e renovou novos máximos históricos, repetindo um padrão já observado anteriormente ao longo do ano. Nos índices europeus o cenário é semelhante, com o Eurostoxx50 a atingir novos máximos, tal como índice espanhol IBEX35. No plano macroeconómico, o mercado continua a antecipar cortes nas taxas de juro para outubro e dezembro por parte da FED, o que reforça o sentimento positivo e sustenta o apetite por risco. No entanto, o foco principal neste momento recai sobre a época de resultados das empresas, que poderá definir a tendência para o final do ano. Para além disso, não devemos descartar a reunião do BCE, FED e BoJ que podem trazer algumas novidades aos mercados cambiais e obrigacionistas. O mercado espera que as empresas líderes mantenham o ritmo de crescimento e justifiquem as valorizações elevadas que têm sustentado os índices nos últimos meses. Contudo, o prolongamento da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China continua a ser um risco estrutural relevante, capaz de afetar as perspetivas de crescimento e de gerar instabilidade nas cadeias de valor globais. O sentimento positivo é inegável e, em alguns segmentos, pode estar a criar condições para uma bolha especulativa. Ainda assim, o mercado tem-se mostrado seletivo, penalizando empresas com resultados abaixo das expectativas, sobretudo fora dos setores mais mediáticos, como o da inteligência artificial. Se estivermos, de facto, perante uma bolha, “a festa pode ainda estar a começar”. Por isso, o foco deve manter-se no preço e nos resultados fundamentais. O comportamento das empresas nos próximos trimestres será determinante para perceber se o mercado está em terreno sustentável ou prestes a corrigir. Um forte rally de final de ano é possível, mas o risco de correção não deve ser ignorado. As valorizações de muitas empresas já refletem expectativas de crescimento muito ambiciosas e, caso as líderes falhem na entrega de resultados, poderemos assistir a ajustamentos expressivos, como no caso da Netflix (NFLX.US). Em contrapartida, se os resultados se mantiverem robustos, há espaço para novos máximos históricos, com destaque para empresas como a Comfort Systems USA (FIX.US), impulsionada pelo boom da inteligência artificial. Em síntese, o mercado mantém-se resiliente, apoiado por expectativas de cortes de juros e por resultados sólidos nas empresas. Ainda assim, as valorizações elevadas e os riscos geopolíticos exigem prudência. A chave para o rumo dos mercados até ao final do ano estará na qualidade dos resultados e na capacidade das empresas em sustentar o crescimento real, fatores que determinarão se este ciclo de otimismo é sustentável ou se estamos perante o prelúdio de uma correção mais significativa. Gráfico dos futuros do S&P500 que acaba de atingir novo máximo histórico. Fonte:xStation5



Autor: Vítor Madeira, XTB



