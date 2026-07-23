Análise Técnica 🔼 Será que a Rheinmetall está a testar o limite superior do seu canal descendente?

As ações da Rheinmetall, a maior empresa de defesa da Alemanha, registam hoje uma subida de quase 3%, num contexto de recuperação generalizada das ações do setor da defesa a nível mundial. Nos Estados Unidos, os sólidos resultados trimestrais impulsionaram as ações da RTX e da Lockheed Martin, reforçando o otimismo em todo o setor.
A Rheinmetall resolve o maior estrangulamento na produção de munições da Europa
O principal desafio da Europa já não é financiar um aumento das despesas com a defesa, mas sim produzir munições suficientes para satisfazer a procura crescente. A Rheinmetall está a expandir as suas instalações em Aschau am Inn no âmbito da iniciativa «Project Firepower», com o objetivo de mais do que duplicar a produção anual de pólvora para aproximadamente 4 200 toneladas métricas até 2028. Ao mesmo tempo, a empresa garantiu o seu próprio abastecimento de nitrocelulose — o ingrediente-chave dos propulsores modernos — e afirma ter acumulado reservas suficientes para cerca de quatro anos. Isto elimina um dos maiores estrangulamentos operacionais que a indústria de defesa europeia enfrenta e reforça a posição competitiva da Rheinmetall face aos fabricantes que continuam dependentes de fornecedores externos.
A empresa está a construir de forma constante uma vantagem através da integração total da cadeia de abastecimento de munições
A Rheinmetall é um dos poucos fabricantes de defesa a nível global que controla quase todo o processo de produção de munições — desde propulsores e pólvora até cartuchos e projéteis acabados de artilharia e tanques. As instalações ampliadas na Baviera irão também albergar um centro de I&D focado em propulsores de alta energia de próxima geração e fontes alternativas de celulose, reduzindo a dependência da Europa em relação a matérias-primas importadas. Em conjunto com uma carteira de encomendas prevista que deverá ultrapassar os 100 mil milhões de euros até ao final do ano e com os planos de rearmamento a longo prazo da NATO, isto sugere que o crescimento futuro da Rheinmetall está cada vez mais limitado pela capacidade de produção do que pela procura dos clientes.
Ações da RHM.DE (gráfico D1)
As ações da Rheinmetall continuam a ser negociadas dentro de um canal de preços descendente e recuaram cerca de 50% em relação aos seus máximos históricos. Na sequência da recuperação de hoje, a ação está a testar o limite superior desse canal. Uma quebra sustentada acima dos 1 150 € poderá sinalizar uma potencial inversão de tendência. Entretanto, a média móvel exponencial de 200 dias (EMA200) — um indicador amplamente seguido do momentum a longo prazo — mantém-se atualmente cerca de 35 % acima do preço atual da ação.
Fonte: xStation5
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