Análise Técnicas: EURUSD calmo apesar de um CPI mais alto na Zona Euro

O par EUR/USD não conseguiu recuperar, apesar dos dados de inflação da zona euro terem sido superiores ao esperado, sugerindo que os investidores continuam cautelosos quanto à força do euro, num contexto de sinais económicos contraditórios provenientes da região. Por um lado, as pressões inflacionistas parecem estar a ressurgir; por outro, setores cíclicos, como o industrial, continuam a mostrar fraqueza, e o mercado de trabalho apresenta sinais cada vez mais preocupantes de abrandamento. O relatório preliminar do IPC de maio revelou que a inflação global subiu 3,2% em termos homólogos, em linha com as previsões e inalterada em relação à leitura anterior. No entanto, o IPC subjacente surpreendeu positivamente, acelerando para 2,6% contra as expectativas de 2,4% e a leitura anterior de 2,2%. O EUR/USD está atualmente a ser negociado no meio de um canal de preços ascendente. A zona de resistência chave parece situar-se em torno de 1,167–1,170, enquanto 1,160 continua a ser um nível de suporte importante. As médias móveis EMA50 e EMA200 (linhas laranja e vermelha) estão posicionadas perto dos níveis atuais do mercado, sugerindo que a área de 1,164 poderá funcionar como um ponto de viragem do momentum a curto prazo. Dado que a atual recuperação relativamente modesta se segue a uma queda acentuada a partir da zona de 1,20, continua a ser possível que o par esteja a formar um padrão de bandeira de baixa. Uma quebra abaixo de 1,160 reforçaria esse cenário técnico e poderia sinalizar uma continuação da tendência de baixa mais ampla. Fonte: xStation5

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