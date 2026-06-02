Gráfico do dia: EUR/USD

O par EURUSD tem-se movido recentemente dentro de um intervalo relativamente estreito, alternando entre ganhos e perdas. Iniciou a semana com uma tendência de queda, na sequência de notícias negativas relativas à situação no Médio Oriente. Geopolítica Ontem, a agência de notícias Tasnim informou que a troca de mensagens entre os EUA e o Irão foi suspensa. Esta medida constitui, alegadamente, um protesto do Irão contra os contínuos ataques israelitas ao Líbano. A probabilidade de se chegar a um acordo rápido entre as partes está a diminuir, o que pesa sobre o sentimento do mercado. Depois de o Presidente Trump ter ordenado a Israel que suspendesse os seus ataques a Beirute, ao mesmo tempo que afirmava que as negociações estavam a avançar «a um ritmo vertiginoso», o sentimento do mercado estabilizou ligeiramente, permitindo que o par EURUSD recuperasse parte das suas perdas. No entanto, as notícias provenientes de Teerão e Washington continuam a ser altamente inconsistentes, o que significa que o sentimento poderá permanecer volátil. Dados macroeconómicos Já ficámos a conhecer os dados da inflação da zona euro. Uma surpresa positiva no indicador subjacente (um aumento para 2,5%) parece praticamente garantir um aumento das taxas de juro em junho. A probabilidade implícita no mercado de tal medida situa-se atualmente em 96%. No entanto, a reação do mercado tem sido notavelmente moderada. Ainda hoje teremos outra divulgação significativa – o relatório JOLTS de abril, que servirá de prelúdio aos dados do NFP de sexta-feira. Se os dados, em linha com as expectativas, revelarem um estado ainda relativamente saudável do mercado de trabalho dos EUA, as apostas num aumento das taxas de juro pelo Fed poderão aumentar ligeiramente, proporcionando apoio ao dólar americano. Análise técnica Fonte: xStation O par EURUSD encontra-se atualmente numa fase clara de consolidação, conforme ilustrado pelo achatamento e entrelaçamento das principais médias móveis exponenciais: a MME de 50, a MME de 100 e a MME de 150. Este fenómeno confirma claramente a perda de um forte impulso direcional e a transição do mercado para uma tendência lateral. Num contexto técnico mais amplo, o evento-chave foi o teste e a defesa bem-sucedida de um nível de suporte significativo – a retração de Fibonacci de 61,8%. A falta de determinação entre os investidores reflete-se também nas leituras dos osciladores. O indicador RSI está a estabilizar-se nos 46,8 – dentro da zona neutra, logo abaixo da marca dos 50. Isto reflete um equilíbrio das forças de mercado, com apenas uma vantagem mínima para o lado baixista, que atualmente carece de força suficiente para desencadear uma onda de vendas mais profunda.



Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.