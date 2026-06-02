Prata sobe 2% 📈

Os metais preciosos estão a ser negociados em alta hoje, com a prata (SILVER) a valorizar cerca de 2% e o ouro (GOLD) a subir quase 1%, apesar da relativa estabilidade do dólar americano e das taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro. O otimismo do mercado está a ser sustentado pela queda dos preços do petróleo, com os futuros do Brent (OIL) a registarem uma descida de quase 1,5% no dia, apesar das tensões em curso entre os Estados Unidos e o Irão. Teerão terá anunciado que suspende as negociações com Washington, citando as ações de Israel no Líbano. Donald Trump comentou que não estava a dar grande importância às declarações de Teerão, mas que iria discutir a situação no Líbano com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu. A recuperação da prata parece ser, em grande parte, de natureza técnica, uma vez que o contexto fundamental permanece incerto, num contexto de inflação crescente tanto nos Estados Unidos como na Europa e de um percurso pouco claro para a política dos bancos centrais, desde a Reserva Federal até ao BCE. As perspetivas para a indústria solar — uma das principais fontes de procura industrial da prata — também parecem menos favoráveis. A procura solar levanta novas questões para a prata O BMO destacou recentemente que a procura do setor solar poderá dar menos apoio aos preços da prata do que muitos investidores esperam. Embora a prata continue a ser um metal importante para a transição energética devido à sua utilização extensiva em painéis solares, o ritmo das novas instalações solares na China tornou-se uma preocupação crescente. De acordo com o BMO, as adições de capacidade solar da China até agora este ano estão abaixo dos níveis de 2024.

A China continua a ser um dos mercados mais importantes para a indústria solar global, o que significa que uma atividade mais fraca poderá reduzir a procura industrial de prata.

Ao mesmo tempo, o conflito envolvendo o Irão e as preocupações mais amplas com a segurança energética continuam a sustentar o interesse em fontes de energia alternativas, incluindo a energia solar.

Para a prata, isto cria um panorama misto: os desenvolvimentos geopolíticos apoiam a narrativa de longo prazo da energia limpa, enquanto os dados chineses mais fracos poderão limitar o impacto positivo da procura solar nos preços.

Na prática, a prata continua a ser influenciada por duas forças simultaneamente: a procura de investimento impulsionada pela incerteza e a procura industrial ligada à atividade real no setor fotovoltaico. Como se apresenta a procura física? A perspetiva da Scottsdale Mint De acordo com a Scottsdale Mint, está atualmente a ocorrer uma mudança estrutural significativa no mercado físico da prata. A prata está a sair dos Estados Unidos e a dirigir-se para mercados internacionais mais restritos, particularmente na Ásia. Apesar da recente fraqueza nos preços da prata, os fluxos físicos continuam a sugerir uma procura saudável, mesmo que o mercado físico e o mercado de futuros estejam a enviar sinais diferentes. A China aumentou drasticamente as importações de prata. Em março, as importações subiram 78% em relação ao mês anterior, atingindo um recorde de 836 toneladas, um nível 173% acima da média sazonal de dez anos para março. A crescente procura chinesa pode refletir esforços para garantir a base industrial do país, uma vez que a prata continua a ser um insumo essencial para painéis solares, semicondutores, baterias, eletrónica e aplicações militares. A Scottsdale Mint argumenta que a questão não é a escassez de prata nos Estados Unidos, mas sim a localização e a disponibilidade de metal devidamente certificado que possa ser entregue nos mercados internacionais. Outro sinal de condições de aperto é o aumento do prémio da prata LBMA Good Delivery. Os compradores estão cada vez mais dispostos a pagar mais por metal que possa ser rapidamente entregue nos centros de comércio globais. A Índia também está a influenciar o mercado. Em maio, as autoridades restringiram as importações de certas barras de prata, uma medida que poderá alterar os fluxos comerciais globais e redirecionar o metal físico através de canais alternativos. O interesse pela prata está a expandir-se para além dos investidores de retalho. Algumas empresas estão a começar a encarar os metais preciosos físicos como parte da gestão de tesouraria e como uma cobertura contra riscos sistémicos. Representantes da Scottsdale Mint argumentam que a crescente desconfiança nos sistemas bancários, nas moedas fiduciárias e nas cadeias de abastecimento globais está a aumentar o interesse no ouro e na prata físicos como ativos de reserva estratégicos. PRATA (intervalo de tempo D1) Fonte: xStation5

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