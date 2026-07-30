A Amazon passou anos a convencer os investidores de que é capaz de, simultaneamente, expandir o seu negócio de comércio eletrónico, ampliar as suas operações de publicidade e construir um dos negócios de nuvem mais rentáveis do mundo. No entanto, a divulgação dos resultados de hoje poderá revelar que o mercado começou a olhar para a empresa sob uma perspetiva completamente diferente. O foco já não se centra apenas nas taxas de crescimento das receitas ou mesmo nos níveis de lucro. A questão cada vez mais importante é se as centenas de milhares de milhões de dólares investidos em centros de dados e infraestruturas de IA estão a começar a gerar retornos mensuráveis.

A AWS continua a ser o principal motor de crescimento e rentabilidade da Amazon. O consenso aponta para que a receita deste segmento aumente cerca de 31% em relação ao ano anterior, atingindo 40,57 mil milhões de dólares. Tal representaria um crescimento significativamente superior ao nível global da empresa e constituiria mais uma confirmação de que a computação em nuvem continua a ser o pilar de rentabilidade mais importante da Amazon.

Desta vez, porém, um forte crescimento por si só poderá não ser suficiente. Os investidores irão comparar os resultados da AWS com o desempenho do Microsoft Azure e do Google Cloud, procurando respostas para saber se o aumento das despesas com infraestruturas de IA se está a traduzir em procura real e em crescimento futuro das receitas.

Mais um tema irá dominar todo o relatório: despesas de capital avultadas. A Amazon está a aumentar significativamente os gastos com centros de dados, servidores e infraestruturas necessárias para o desenvolvimento da IA. O consenso aponta para cerca de 52,5 mil milhões de dólares em despesas de capital no terceiro trimestre e mais de 200 mil milhões de dólares para o ano completo.

A escala destes investimentos é enorme. O mercado irá, portanto, centrar-se não só no montante que a Amazon planeia gastar, mas sobretudo em saber se estes gastos se estão a traduzir numa procura mais forte, numa melhor utilização dos centros de dados e num crescimento futuro das receitas.

Os resultados de hoje irão, portanto, pôr à prova duas coisas: a solidez da AWS e a capacidade da Amazon para transformar investimentos maciços em IA em retornos económicos reais.

Principais expectativas financeiras

Receitas totais da empresa: 197,01 mil milhões de dólares

Crescimento das receitas totais da empresa: aproximadamente 18% em relação ao ano anterior

Receitas da AWS: 40,57 mil milhões de dólares

Crescimento das receitas da AWS: aproximadamente 31,3% em relação ao ano anterior

Receitas das lojas online: 69,92 mil milhões de dólares

Receitas das lojas físicas: 5,87 mil milhões de dólares

Receitas dos serviços a vendedores terceiros: 46,15 mil milhões de dólares

Receitas de publicidade: 19,32 mil milhões de dólares

Receitas de serviços de subscrição: 13,75 mil milhões de dólares

Receitas na América do Norte: 113,95 mil milhões de dólares

Receitas internacionais: 42,71 mil milhões de dólares

Lucro por ação (EPS): 1,83 dólares

Resultado operacional: 23,61 mil milhões de dólares

Margem operacional: 12%

Previsões para o futuro

Receitas previstas para o terceiro trimestre: 203,93 mil milhões de dólares

Lucro operacional previsto para o terceiro trimestre: 25,07 mil milhões de dólares

CapEx estimado para o terceiro trimestre: 52,46 mil milhões de dólares

CapEx estimado para o ano completo: 200,53 mil milhões de dólares

A AWS continua a ser o cerne dos lucros da Amazon

A Amazon é hoje muito mais do que uma empresa de comércio eletrónico. As lojas online continuam a gerar a maior parte das receitas, mas a AWS continua a ser o principal motor do crescimento da rentabilidade.

O consenso aponta para uma receita da AWS de 40,57 mil milhões de dólares, o que representa um crescimento de aproximadamente 31% em relação ao ano anterior. Este valor seria significativamente superior ao crescimento global da empresa e constituiria mais uma confirmação de que a procura por serviços na nuvem continua muito forte. O crescimento da AWS é particularmente importante porque o segmento da nuvem gera margens significativamente mais elevadas do que as operações tradicionais de comércio eletrónico. Cada dólar adicional de receita da AWS pode, portanto, ter um impacto maior no lucro operacional do que as vendas adicionais geradas pelo negócio de retalho da Amazon.

Para a Amazon, a AWS é simultaneamente um motor de crescimento, uma fonte de rentabilidade e a base da sua estratégia de inteligência artificial. Através da AWS, a empresa proporciona aos clientes acesso ao poder de computação, à infraestrutura e aos serviços necessários para criar e implementar soluções de IA.

Se o crescimento do segmento se mantiver em cerca de 31%, a Amazon demonstrará que os investimentos crescentes em centros de dados estão a responder a uma procura real. No entanto, se o crescimento se revelar mais fraco, o mercado poderá começar a questionar se a escala do investimento está a ultrapassar a capacidade da Amazon de o rentabilizar eficazmente.

A AWS será comparada com a Microsoft e a Alphabet

Os resultados da AWS não serão analisados isoladamente dos concorrentes. A Microsoft e a Alphabet também estão a aumentar as despesas com centros de dados e infraestruturas de IA.

As três empresas estão a competir por clientes que necessitam de quantidades crescentes de poder de computação para o treino de modelos, o processamento de dados e a implementação de ferramentas de inteligência artificial. Por conseguinte, o relatório de hoje servirá também como um teste à posição da AWS em relação ao Azure e ao Google Cloud. Se a AWS apresentar um crescimento em linha com as expectativas do consenso ou acima delas, o mercado poderá concluir que a Amazon continua a beneficiar com sucesso do crescimento da procura global de serviços na nuvem.

No entanto, se os concorrentes estiverem a crescer mais rapidamente, surgirão questões relativas ao ritmo de aquisição de clientes, à disponibilidade da infraestrutura e à capacidade da AWS de manter a sua vantagem competitiva. No atual ciclo de investimento, a questão já não se resume simplesmente a quem possui os maiores centros de dados. É cada vez mais importante saber quem consegue melhor tirar partido da procura crescente e transformar a infraestrutura em fontes de receita duradouras.

A AWS possui uma escala enorme, uma ampla base de clientes e uma extensa oferta de produtos. Os resultados de hoje irão revelar se estas vantagens se traduzem num impulso de crescimento suficiente para manter a sua posição de liderança.

A IA é mais importante do que a escala de CapEx

A Amazon já não precisa de convencer o mercado de que tenciona investir enormes quantias de capital. O consenso aponta para cerca de 52,5 mil milhões de dólares em despesas de capital no terceiro trimestre e mais de 200 mil milhões de dólares para o ano completo. Trata-se de níveis que teriam parecido quase impossíveis de imaginar há apenas alguns anos.

Hoje, no entanto, o simples anúncio de elevados gastos de CapEx já não constitui, por si só, a maior surpresa.

Os investidores compreendem a dimensão da corrida pela infraestrutura de IA. Sabem que os centros de dados, os servidores e os sistemas informáticos avançados exigem investimentos avultados. A questão mais importante não é, portanto, quanto a Amazon irá gastar.

A questão muito mais importante é se estes investimentos estão a começar a gerar retornos.

O mercado estará atento a informações relativas a:

Crescimento da procura por serviços de IA na AWS

Utilização dos centros de dados recém-construídos

Disponibilidade de capacidade computacional

O ritmo de aquisição de clientes

Desenvolvimento dos chips próprios da Amazon

O impacto da IA no crescimento futuro das receitas e nas margens

Se a administração demonstrar que a nova capacidade está a ser rapidamente adotada pelos clientes, os elevados níveis de investimento poderão ser considerados um investimento estratégico no crescimento futuro.

No entanto, se as despesas continuarem a aumentar sem uma aceleração clara no crescimento das receitas, o mercado poderá começar a concentrar-se na pressão sobre o fluxo de caixa livre.

Os chips próprios poderão melhorar a rentabilidade da AWS

Uma das áreas que os investidores irão acompanhar de perto é o desenvolvimento dos chips próprios da Amazon.

Os processadores desenvolvidos internamente e os chips focados em IA poderão permitir à Amazon reduzir a dependência de fornecedores externos, personalizar melhor a infraestrutura de acordo com as necessidades dos clientes e diminuir o custo da prestação de serviços na nuvem.

A longo prazo, os chips próprios poderão também melhorar as margens da AWS. Se a Amazon conseguir fornecer potência de computação competitiva a um custo mais baixo, poderá aumentar as margens ou oferecer aos clientes preços mais atrativos. No entanto, o mercado necessitará de provas concretas relativamente à adoção destas soluções. A mera presença de chips próprios na oferta da AWS não será suficiente.

A questão fundamental será saber se os clientes estão efetivamente a aumentar a utilização dos chips próprios da Amazon e se a empresa os pode utilizar para construir uma vantagem competitiva face aos rivais.

O comércio eletrónico continua a gerar a maior receita

Embora a AWS atraia a maior atenção dos investidores, o negócio principal de retalho da Amazon continua a ser a maior fonte de receita da empresa.

O consenso prevê aproximadamente 69,9 mil milhões de dólares em vendas da loja online e 46,2 mil milhões de dólares em receitas provenientes de serviços prestados a vendedores terceiros.

O segundo segmento é particularmente importante para a qualidade dos resultados da Amazon.

Os serviços prestados a vendedores terceiros incluem comissões, logística e outras soluções oferecidas às empresas que utilizam o marketplace da Amazon. A crescente participação de vendedores terceiros permite à Amazon expandir o seu negócio sem ter de financiar ela própria a totalidade do inventário.

O consenso prevê que os vendedores terceiros representem aproximadamente 60,2% das vendas unitárias. Isto demonstra o quanto a Amazon se transformou, passando de um retalhista tradicional para uma plataforma de serviços de base alargada.

A publicidade continua a ser outro pilar importante.

A receita prevista de aproximadamente 19,3 mil milhões de dólares demonstra que a Amazon está a tornar-se cada vez mais eficaz na monetização do tráfego gerado pela sua plataforma.

Desta forma, o ecossistema de comércio eletrónico da Amazon já não se resume apenas à venda de produtos. Está também a criar fontes de receita com margens mais elevadas, relacionadas com a publicidade, a logística e os serviços aos vendedores.

As orientações podem ser mais importantes do que os resultados do segundo trimestre

O consenso aponta para que a receita da Amazon no segundo trimestre aumente cerca de 18% em termos homólogos, atingindo 197,01 mil milhões de dólares.

Isto representa um crescimento muito forte, mas o mercado espera que a taxa de crescimento global da empresa se modere no trimestre atual.

As expectativas de receita para o terceiro trimestre situam-se em cerca de 203,93 mil milhões de dólares, o que significa que os investidores prestarão especial atenção às perspetivas da administração.

Os resultados do segundo trimestre irão revelar o que aconteceu nos últimos meses. As orientações irão mostrar como a Amazon encara a procura, as tendências de vendas e a dinâmica de crescimento nos próximos meses.

Se as perspetivas forem sólidas, o mercado poderá concluir que o abrandamento é menor do que o atualmente esperado.

No entanto, se a administração apresentar orientações cautelosas, a atenção dos investidores poderá desviar-se rapidamente dos resultados muito sólidos da AWS para preocupações relativas a um crescimento global mais fraco.

As margens mantêm-se sólidas, mas o fluxo de caixa poderá ficar sob pressão

O consenso aponta para um resultado operacional de aproximadamente 23,6 mil milhões de dólares e uma margem operacional de 12%.

No terceiro trimestre, espera-se que o resultado operacional aumente para aproximadamente 25,1 mil milhões de dólares. Os fundamentos operacionais mantêm-se, portanto, muito sólidos.

A Amazon melhorou a rentabilidade em muitos segmentos, e o crescimento da AWS, da publicidade e dos serviços aos vendedores está a aumentar a percentagem de negócios com margens mais elevadas nos resultados da empresa.

O desafio reside no facto de um forte resultado operacional não se traduzir automaticamente num fluxo de caixa livre igualmente forte.

Com um CapEx anual superior a 200 mil milhões de dólares, uma parte significativa do caixa gerado poderá ser reinvestida em centros de dados e infraestruturas de IA.

Por conseguinte, o relatório de hoje constituirá também um teste à qualidade do crescimento da Amazon.

A Amazon poderá apresentar um forte crescimento das receitas e lucros em alta, mas os investidores desejarão saber quanto dinheiro resta após o financiamento de níveis recorde de investimento.

O crescimento da AWS e a procura por IA determinarão a reação do mercado

Se a AWS continuar a crescer rapidamente e a procura por serviços de IA acelerar significativamente, o mercado poderá aceitar a pressão sobre o fluxo de caixa livre causada pelos elevados níveis de investimento.

No entanto, se o CapEx se mantiver extremamente elevado sem um aumento correspondente no crescimento das receitas, os investidores poderão concluir que o retorno do investimento ainda está muito distante.

A questão fundamental não é se a Amazon tem capacidade financeira para investir nesta escala. A empresa possui a solidez financeira, a posição de mercado e as capacidades operacionais para continuar a expandir a sua infraestrutura.

A questão fundamental é se estes investimentos estão a criar uma base para o crescimento futuro dos lucros.

O atual ciclo de investimento em IA difere dos ciclos anteriores de despesas tecnológicas. As empresas não estão simplesmente a investir em capacidade adicional. Estão a construir uma infraestrutura que poderá tornar-se a espinha dorsal de futuros serviços digitais, aplicações empresariais e plataformas de inteligência artificial.

Para a Amazon, a AWS está no centro desta transformação. A empresa deve demonstrar que os seus investimentos em infraestrutura não só estão a aumentar a capacidade computacional disponível, como também estão a gerar uma maior procura por parte dos clientes, um crescimento mais forte das receitas e uma melhoria da rentabilidade.

Três cenários possíveis

Cenário positivo

O cenário positivo pressupõe um desempenho claramente superior às expectativas do consenso, um crescimento da AWS acima das previsões e orientações sólidas para o terceiro trimestre. Outros catalisadores incluiriam informações que confirmassem o aumento da procura por serviços de IA, elevadas taxas de utilização dos centros de dados e progressos no desenvolvimento dos chips proprietários da Amazon. Neste cenário, mesmo despesas de CapEx extremamente elevadas poderiam ser vistas de forma positiva. O mercado concluiria que a Amazon está a investir em resposta a uma procura real e a construir infraestruturas capazes de gerar crescimento futuro das receitas. Os investidores provavelmente concentrar-se-iam na oportunidade a longo prazo, em vez de na pressão a curto prazo sobre o fluxo de caixa livre.

Cenário Neutro

O cenário neutro pressupõe resultados globalmente em linha com as expectativas do consenso, um crescimento sólido da AWS e a ausência de novas informações significativas relativamente ao retorno dos investimentos em IA. Um relatório deste tipo confirmaria fundamentos sólidos, mas poderá não ser suficiente para desencadear uma reação claramente positiva do mercado, especialmente tendo em conta as expectativas extremamente elevadas em torno dos gastos com CapEx. A empresa demonstraria estabilidade e execução contínua, mas os investidores poderão ainda aguardar evidências mais claras de que os investimentos em IA estão a produzir benefícios económicos mensuráveis.

Cenário negativo

O cenário negativo inclui um crescimento mais fraco da AWS, orientações cautelosas para o terceiro trimestre e aumentos contínuos nas despesas sem evidências claras de monetização. Neste caso, o mercado poderia centrar-se no risco de um crescimento mais lento e na pressão crescente sobre o fluxo de caixa livre. Os investidores poderão começar a questionar se a Amazon está a investir de forma demasiado agressiva, antecipando-se à procura real dos clientes.

A Amazon enfrenta um teste à monetização da IA

A Amazon tem uma posição fundamental muito sólida.

A AWS está a crescer mais rapidamente do que a empresa no seu conjunto e continua a ser a principal fonte de crescimento dos lucros. A publicidade e os serviços a vendedores terceiros estão a aumentar a quota de negócios mais rentáveis, enquanto as margens operacionais se mantêm sólidas.

O relatório de hoje irá fornecer respostas a várias questões-chave:

Será que a AWS consegue manter um crescimento de cerca de 31%?

Como se compara o crescimento da AWS com o do Azure e do Google Cloud?

A procura por serviços de IA está a acelerar?

Com que rapidez estão a ser utilizados os novos centros de dados?

Os chips proprietários da Amazon estão a aumentar o interesse dos clientes?

A Amazon irá aumentar as suas previsões de despesas de investimento?

De que forma o elevado CapEx afetará o fluxo de caixa livre?

O Prime Day irá confirmar a resiliência dos consumidores?

As orientações para o terceiro trimestre irão superar as expectativas?

A Amazon poderá apresentar hoje resultados muito sólidos. No entanto, para convencer o mercado, a AWS terá de provar que a expansão da infraestrutura de IA está a responder a uma procura real e que os gastos massivos em CapEx estão a começar a criar as bases para o crescimento futuro das receitas

Fonte: xStation5