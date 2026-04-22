A valorização da fabricante de semicondutores encontra-se atualmente no seu nível mais elevado desde a bolha das empresas ponto-com, situando-se apenas alguns dólares abaixo do seu máximo histórico. Desde o mínimo registado em 2024, as ações subiram mais de 250%; este ano, valorizaram quase 70%, tendo a maior parte dessa subida ocorrido apenas nas últimas três semanas. INTL.US (D1) A mais recente subida só pode ser descrita como hiperbólica: a empresa registou ganhos superiores a 70% em menos de um mês, apesar de não se terem verificado alterações fundamentais no modelo de negócio ou no contexto empresarial em geral. A subida só abrandou por volta do nível psicológico de cerca de 70 dólares. A Intel atingiu valorizações a este nível apenas duas vezes na sua história — durante a bolha das pontocom e durante a pandemia de Covid. Fonte: xStation5 Será que este movimento, e a sua magnitude, se justificam? As expectativas do mercado para os resultados do primeiro trimestre de 2026 parecem relativamente conservadoras em comparação com o comportamento das ações: Receitas: acima de 13,3 mil milhões de dólares

EBITDA: cerca de 3,25 mil milhões de dólares

EBIT: cerca de 420 milhões de dólares Vale a pena notar que estes números implicam uma queda em relação ao ano anterior. Se assim for, o que poderá estar a impulsionar o sentimento do mercado e os ganhos exorbitantes? As áreas-chave que os investidores estão a acompanhar neste momento são o segmento de Centros de Dados/IA e a iniciativa «Intel Foundry». Embora os Centros de Dados e a IA representem apenas cerca de 30% das receitas da empresa, geram a maior parte, se não a totalidade, do resultado líquido. A maior parte das receitas da Intel continua a provir de servidores e computadores pessoais, mas o perfil de margem desse segmento situa-se atualmente em cerca de 2%. Entretanto, a Intel Foundry continua a registar prejuízos. A Intel Foundry é uma iniciativa abrangente que visa fornecer serviços de «embalagem» de chips — um dos principais estrangulamentos na indústria de semicondutores e um pilar das ambições de crescimento a longo prazo da Intel. A palavra-chave aqui é «a longo prazo». Embora a Intel Foundry gere mais de 4 mil milhões de dólares em receitas, está efetivamente com um défice superior a 2 mil milhões de dólares e, devido a restrições técnicas, é improvável que isso mude, pelo menos nos próximos 4 a 6 trimestres. Tendo isto em conta, a única forma de justificar a recente recuperação da Intel seria se assistíssemos a: Margens (ainda) mais elevadas no segmento de Centros de Dados/IA

Previsões revistas em alta

Anúncio de um novo contrato importante, ainda não divulgado Caso contrário, é difícil justificar as atuais avaliações para uma empresa com apenas algumas oportunidades restantes, uma longa lista de problemas e uma rentabilidade próxima de zero em relação à sua dimensão.

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