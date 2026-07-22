A ServiceNow é uma das empresas que, apesar de ter uma trajetória direta a partir do SaaS empresarial clássico, avança agora com confiança na vanguarda dos pioneiros do setor da IA. Pioneiros que não oferecem modelos nem poder de computação, mas sim soluções empresariais para as quais esses modelos foram criados. A ServiceNow já registou uma queda de quase 50 % em relação ao seu pico de meados de 2024, apesar de, no mesmo período, a empresa ter apresentado um crescimento dos lucros superior a uma dúzia de por cento em termos homólogos, e nada sugere que esta situação esteja prestes a mudar. É difícil considerar este sentimento persistentemente negativo como inteiramente racional, mas continua, em parte, ancorado nos processos de mercado e nos modelos de avaliação. Atualmente, o mercado parte do princípio de que as empresas de software e SaaS serão absorvidas ou, de alguma forma, eliminadas do mercado «pela IA». Consequentemente, o seu valor-alvo situa-se atualmente próximo de zero, apesar de os resultados financeiros revelarem algo completamente diferente. Deixando de lado a racionalidade e a viabilidade de tal cenário, a ServiceNow é uma empresa cujo modelo de negócio está estreitamente integrado e assente na IA, não um «dinossauro» à espera que alguém replique as suas soluções por uma fração do preço. No contexto da próxima teleconferência sobre resultados, há uma questão que deve ser colocada, pois a resposta é importante para todo o setor, e não apenas para uma única empresa. Essa questão é: O que é que a empresa tem de demonstrar para convencer o mercado de que a onda de vendas é um erro? As expectativas são extremas e a margem de erro é mínima. Superar as previsões de receitas e lucros não será suficiente. Superar o consenso de receitas de 3,92 mil milhões de dólares e o EPS ajustado de cerca de 8,6 dólares é o ponto de partida, não a prova da tese otimista para a empresa. Os indicadores-chave serão o cRPO e o RPO (receitas a receber a curto e a longo prazo). Estes indicadores permitirão aos investidores avaliar não a rentabilidade a curto prazo, mas sim a qualidade do crescimento, muito melhor do que as receitas ou mesmo a carteira de encomendas.

O cRPO deverá apresentar um crescimento de cerca de 20% em relação ao ano anterior; se esse crescimento for inferior, irá agravar drasticamente o valor-alvo (terminal) da empresa, que já se encontra sob pressão. Em suma, a empresa tem de provar ao mercado que é líder da «camada de orquestração» para agentes de IA nas empresas, e não apenas uma empresa de SaaS. Trata-se de um fator decisivo para a avaliação da empresa. No entanto, os resultados da ServiceNow são importantes não só para uma única empresa ou mesmo para todo o setor de SaaS. Serão um teste decisivo para toda a revolução da IA. O sucesso ou o fracasso revelarão se a IA deixa de ser uma promessa e se torna uma solução integrada nas empresas. Análise técnica da ServiceNow (D1) O gráfico diário mostra o preço preso numa consolidação entre 84 e 125 dólares, com o fecho atual em cerca de 102 dólares a não indicar qualquer tendência clara. Fonte: xStation5

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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