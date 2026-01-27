A Tesla publicará os seus resultados do quarto trimestre de 2025 após o fecho do mercado, esta quarta-feira. As expectativas em relação aos resultados do gigante automóvel não parecem refletir as enormes esperanças depositadas na empresa. Referir-se à Tesla como um “gigante do sector automóvel” é correto, mas neste contexto tem uma conotação negativa. A empresa deixou de ser avaliada como um fabricante de automóveis há muito tempo, sendo avaliada como uma empresa de tecnologia, apesar do sucesso insignificante nessa área. Ao mesmo tempo, os fundamentos da empresa, o segmento automóvel que é suposto servir de base para empreendimentos mais avançados, estão a mostrar sinais claros de tensão. Desde o último máximo, o preço das ações da Tesla caiu cerca de 12%. Os resultados anteriores não justificam este movimento no preço das ações. Na maior parte da última dúzia de publicações de resultados, a Tesla desiludiu as expectativas dos analistas, tanto em termos de EPS como de receitas. Será que desta vez vai ser diferente? xStation 5 Expectativas para os resultados do quarto trimestre Antes da divulgação dos resultados, a Tesla publicou o seu relatório de entrega de veículos. No quarto trimestre, a empresa registou a maior queda da sua história - menos 16% em relação ao ano anterior. O consenso para as entregas de veículos era de cerca de um milhão de unidades. A Tesla conseguiu entregar apenas 418.000. As expectativas de EPS para o quarto trimestre rondam os 0,45 USD. Isto representa um declínio de mais de 50% em comparação com 2022. Esta deterioração é também visível nas margens da empresa. As receitas parecem um pouco melhores: o mercado espera 24,7 mil milhões de dólares, o que está próximo da média trimestral. No entanto, este valor continua a ser inferior ao registado nos períodos correspondentes de 2025 e 2024. Uma parte significativa dos investidores deixou de prestar atenção aos rácios financeiros ou aos dados concretos. Existe um grupo considerável de acionistas que se concentra principalmente em novos anúncios relativos ao desenvolvimento de FSD e “robo-táxis”. A Tesla terá grande dificuldade em satisfazer mesmo estas expectativas conservadoras em termos de lucros. No entanto, se a empresa apresentar indicadores promissores relacionados com o DSF e os robo-táxis, poderá sustentar temporariamente as avaliações actuais - ou até mesmo ver uma subida. A ausência de tais sinais, por outro lado, poderia levar a uma venda significativa após a divulgação dos resultados. Há apenas alguns dias, a Tesla introduziu alterações no acesso e na distribuição do seu “Autopilot” e do FSD, o que poderá permitir à empresa apresentar um crescimento - se não nas subscrições do FSD propriamente ditas, pelo menos nas expectativas que as rodeiam. Gráfico TSLA.US (D1) xStation 5

