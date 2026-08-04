A AMD aproxima-se da divulgação dos seus próximos resultados numa posição muito diferente daquela que ocupava há apenas cerca de doze meses. A empresa tornou-se uma das maiores beneficiárias do boom da inteligência artificial, e as suas ações registaram uma recuperação impressionante. Desde o início do ano, a capitalização bolsista da AMD duplicou, enquanto, nos últimos doze meses, as ações tiveram um desempenho significativamente superior ao do mercado em geral.

A magnitude dessa subida, no entanto, também demonstra que os investidores já não estão a comprar ações da AMD apenas pelo seu desempenho financeiro atual. Em grande medida, o mercado já está a antecipar as receitas futuras relacionadas com a IA, a expansão contínua dos centros de dados e a crescente posição competitiva da AMD face aos maiores fabricantes de chips informáticos.

Isso torna o próximo relatório mais do que um resumo de rotina do trimestre anterior. A AMD enfrenta agora um teste para verificar se o rápido crescimento do seu negócio é suficientemente forte para justificar a sua ambiciosa avaliação. Com expectativas tão elevadas, não há praticamente margem para uma desilusão significativa. O simples facto de cumprir as estimativas de consenso pode não ser suficiente, e mesmo um resultado financeiro ligeiramente acima das expectativas poderá ser visto como um sinal insuficiente se não for acompanhado por perspetivas mais sólidas para os próximos trimestres.

O mercado estará atento não só a números sólidos, mas, acima de tudo, a indícios de que a AMD continua a acelerar. As áreas-chave incluirão o crescimento das receitas, o desempenho do segmento de Centros de Dados, a expansão das margens e as orientações para o próximo trimestre. As orientações podem, em última análise, ser mais importantes do que os próprios resultados do segundo trimestre, porque a atual avaliação da AMD requer a confirmação de que a parte mais forte da sua trajetória de crescimento ainda está por vir.

Principais expectativas financeiras

Receitas: 11,31 mil milhões de dólares

11,31 mil milhões de dólares Receitas do segmento de centros de dados: 6,55 mil milhões de dólares

6,55 mil milhões de dólares Receitas do segmento de clientes: 3,01 mil milhões de dólares

3,01 mil milhões de dólares Receitas do segmento de jogos: 790,4 milhões de dólares

790,4 milhões de dólares Receitas do segmento de sistemas incorporados: 959,7 milhões de dólares

959,7 milhões de dólares Lucro por ação ajustado: 1,62 dólares

1,62 dólares Margem bruta: 56,1%

56,1% Resultado operacional: 3,01 mil milhões de dólares

3,01 mil milhões de dólares Margem operacional: 26,9%

26,9% Fluxo de caixa livre: 1,97 mil milhões de dólares

1,97 mil milhões de dólares Despesas com investigação e desenvolvimento: 2,45 mil milhões de dólares

Perspetivas para o terceiro trimestre

Receitas previstas para o terceiro trimestre: 12,5 mil milhões de dólares

12,5 mil milhões de dólares Margem bruta ajustada prevista para o terceiro trimestre: 56,2%

As estimativas consensuais apontam também para receitas de aproximadamente 49,8 mil milhões de dólares para o ano completo.

O segmento de centros de dados continua a ser o principal motor de crescimento

O segmento de centros de dados da AMD é atualmente a área de negócio mais importante da empresa. As estimativas consensuais apontam para uma receita de aproximadamente 6,55 mil milhões de dólares, o que significa que se espera que os centros de dados representem mais de metade das vendas totais da AMD. De acordo com as previsões, a receita do segmento poderá aumentar cerca de 101% em relação ao ano anterior, impulsionada tanto pelos processadores de servidor EPYC como pelos chips utilizados na infraestrutura de IA.

A combinação destes dois negócios poderá tornar-se uma das vantagens competitivas mais importantes da AMD. A empresa não é apenas um fabricante de processadores gráficos para IA. Detém também uma posição forte no mercado das unidades centrais de processamento (CPU), que continuam a ser um componente essencial da infraestrutura dos centros de dados. À medida que as implementações de IA continuam a expandir-se, a procura está a aumentar não só por processadores gráficos, mas também por CPUs de alto desempenho capazes de suportar cargas de trabalho cada vez mais complexas.

O mercado irá, portanto, avaliar não só a taxa de crescimento do segmento como um todo, mas também a composição das suas receitas. Vendas sólidas do EPYC poderão demonstrar que a AMD está a beneficiar do boom da IA também de forma indireta, através da crescente procura por potência de computação tradicional nos centros de dados.

Os agentes de IA podem constituir um novo catalisador de crescimento para os processadores da AMD

Um dos aspetos mais interessantes da atual trajetória de crescimento da AMD é o desenvolvimento de agentes de IA. Os sistemas cada vez mais autónomos não se limitarão a gerar respostas. Espera-se que realizem tarefas com várias etapas, analisem dados, utilizem ferramentas e tomem decisões subsequentes. Este tipo de cargas de trabalho poderá aumentar a procura tanto por processadores gráficos como por unidades centrais de processamento tradicionais.

Os materiais do setor têm vindo a destacar repetidamente que o desenvolvimento de agentes de IA já está a aumentar a procura por processadores de servidor. Em algumas aplicações, o equilíbrio entre a procura por CPU e GPU está a começar a aproximar-se da paridade.

Isto poderá ser particularmente importante para a AMD. A empresa possui produtos em ambas as áreas-chave: desenvolve processadores de servidor EPYC, bem como chips gráficos e aceleradores de IA. Se a IA agentiva exigir um número crescente de CPUs para gerir tarefas, processar dados e dar suporte à infraestrutura, a AMD poderá beneficiar desta tendência de forma mais abrangente do que as empresas focadas principalmente num único tipo de processador.

Por enquanto, no entanto, isto continua a ser principalmente um potencial catalisador para a procura futura. O mercado estará atento aos primeiros sinais de que o crescente interesse nos agentes de IA se está a traduzir em encomendas concretas, maior utilização da infraestrutura e vendas mais fortes de processadores para servidores.

O Helios poderá dar início à próxima fase de crescimento da IA

O segundo pilar desta história continua a ser a expansão do negócio de chips de IA da AMD. A AMD ainda fica atrás da Nvidia em termos de dimensão de mercado, mas está a tentar reforçar a sua posição através do desenvolvimento de soluções mais abrangentes para centros de dados.

O Helios reveste-se de particular importância neste contexto. Trata-se da primeira solução da AMD concebida à escala de racks de servidores completos. Espera-se que o sistema utilize chips gráficos MI450 de próxima geração, com o início das entregas previsto para o final do terceiro trimestre. Entre os clientes confirmados contam-se a OpenAI e a Meta, tendo a empresa anunciado também acordos relacionados com o Helios com a Microsoft e a Anthropic.

Isto poderá constituir um importante catalisador de receitas nos próximos trimestres. Ao mesmo tempo, a verdadeira dimensão do crescimento poderá só se tornar visível no quarto trimestre e no próximo ano. Os investidores estarão, portanto, particularmente atentos aos comentários da administração relativamente aos prazos de entrega, às taxas de implementação e à dimensão do mercado potencial.

Para a AMD, o simples anúncio de parcerias adicionais poderá já não ser suficiente. Com a sua avaliação atual, o mercado esperará informações concretas que mostrem quando as novas soluções começarão a dar um contributo significativo para as receitas. Qualquer sinal de aceleração da adoção poderá ser interpretado como uma confirmação de que a AMD está gradualmente a construir uma alternativa credível aos fornecedores dominantes de infraestruturas de IA.

As margens devem confirmar a qualidade do crescimento

O rápido crescimento das receitas é importante, mas, tendo em conta a atual valorização da AMD, a qualidade desse crescimento será igualmente significativa. As estimativas consensuais apontam para uma margem bruta ajustada de 56,1% e uma margem operacional ajustada de 26,9%. No terceiro trimestre, espera-se que a margem bruta aumente apenas ligeiramente, para cerca de 56,2%.

O mercado irá, portanto, avaliar se a expansão do segmento de Centros de Dados e o aumento das vendas de produtos de IA se estão a traduzir em novas melhorias na rentabilidade. Uma maior quota de processadores mais avançados e de sistemas completos poderá sustentar as margens, mas a AMD está também a realizar investimentos substanciais em investigação e desenvolvimento para manter o ritmo da inovação tecnológica.

As despesas previstas com I&D situam-se em cerca de 2,45 mil milhões de dólares. Isto demonstra que a empresa continua a investir fortemente em futuras gerações de processadores, aceleradores e soluções para centros de dados. Um nível elevado de despesas pode ser aceitável se conduzir a um crescimento mais rápido das receitas e a margens mais sólidas. No entanto, se as vendas continuarem a aumentar sem uma melhoria clara na rentabilidade, os investidores poderão começar a questionar se a valorização da AMD se antecipou aos seus fundamentos.

As orientações podem ser mais importantes do que os resultados financeiros

A AMD poderá apresentar resultados muito sólidos relativos ao segundo trimestre, mas, tendo em conta as expectativas atuais, as suas perspetivas para os próximos meses poderão revelar-se mais importantes. As estimativas consensuais apontam para uma receita de aproximadamente 12,5 mil milhões de dólares no terceiro trimestre e para a manutenção de uma margem bruta elevada.

É aqui que a empresa enfrenta o seu maior desafio. O mercado pode não reagir com entusiasmo ao simples facto de as expectativas serem cumpridas. Para sustentar a sua elevada valorização, a AMD poderá ter de elevar significativamente as expectativas ou apresentar comentários muito positivos sobre a expansão contínua dos seus negócios de Centros de Dados e IA.

Os investidores irão concentrar-se principalmente em várias questões:

A procura por processadores EPYC continua a crescer rapidamente?

A receita proveniente da infraestrutura de IA está a aumentar mais rapidamente do que o esperado?

Com que rapidez é que o Helios começará a afetar os resultados financeiros?

Será que as novas implementações poderão aumentar a receita já na segunda metade do ano?

As margens continuarão a melhorar à medida que o mix de vendas se altera?

A administração irá elevar as suas previsões para o próximo trimestre ou para o ano completo?

Com a atual avaliação, mesmo um bom relatório poderá não ser suficiente. O mercado estará à procura de evidências de que o crescimento continua a acelerar, em vez de se limitar a permanecer num nível elevado.

Os riscos continuam elevados

O maior risco é a fasquia elevada estabelecida pelo próprio mercado. Após uma recuperação tão forte das ações da AMD, estas podem estar particularmente vulneráveis a operações de realização de lucros, caso o relatório de resultados não traga uma surpresa claramente positiva. Quanto mais ambiciosa for a avaliação, menor será a tolerância do mercado a um crescimento mais fraco das receitas, a pressões sobre as margens ou a orientações mais cautelosas.

A AMD continua também a competir com a Nvidia no mercado dos processadores de IA. Mesmo com um crescimento rápido, a empresa tem de demonstrar que é capaz de conquistar novas implementações e atingir uma escala suficiente para reduzir a diferença em relação ao líder de mercado.

O mercado dos computadores pessoais continua a ser outro desafio, enquanto a escassez de chips de memória poderá limitar a taxa de crescimento do segmento «Client». Um desempenho mais fraco no negócio «Client» não comprometeria necessariamente a trajetória de crescimento mais ampla da AMD, mas poderia limitar o ritmo de expansão em toda a empresa como um todo.

A AMD está a ser posta à prova face à sua própria avaliação

A AMD encontra-se atualmente num dos momentos mais importantes da sua história. A empresa dispõe de dois poderosos motores de crescimento: o seu negócio de processadores para servidores em expansão e o seu crescente portfólio de infraestruturas de IA. A procura por chips EPYC continua forte, enquanto o desenvolvimento de agentes de IA poderá aumentar a importância das unidades centrais de processamento nos próximos anos. Ao mesmo tempo, os chips Helios e MI450 poderão abrir uma nova etapa no desenvolvimento do negócio de aceleradores da AMD.

O problema é que o mercado já incorporou grande parte deste cenário na avaliação da AMD. Depois de a capitalização bolsista da empresa ter duplicado desde o início do ano, a AMD já não é uma empresa que possa simplesmente apresentar resultados sólidos e esperar que o mercado fique satisfeito. Os investidores estarão à procura de resultados claramente acima das expectativas, margens em expansão e orientações mais sólidas para os próximos trimestres.

O cenário otimista incluiria resultados sólidos na área dos centros de dados, uma aceleração contínua nas vendas dos processadores EPYC, receitas crescentes relacionadas com a IA e um aumento nas orientações. Nesse caso, o mercado poderia concluir que a atual avaliação da AMD ainda não reflete totalmente o potencial a longo prazo da empresa.

O cenário neutro envolveria resultados em linha com o consenso, um crescimento elevado e sustentado e a confirmação dos planos existentes. Um relatório deste tipo demonstraria que os fundamentos da empresa continuam sólidos, mas, dadas as expectativas elevadas, poderá não ser suficiente para impulsionar mais um aumento significativo no preço das ações.

O cenário pessimista envolveria um desempenho mais fraco da divisão de Centros de Dados, pressão sobre as margens ou orientações que não confirmem uma aceleração adicional. Nesse caso, o mercado poderia concluir que o cenário mais favorável já foi descontado e que a atual valorização da AMD se antecipou ao crescimento do seu negócio subjacente.

Pontos-chave

A AMD apresenta os seus resultados financeiros como uma das empresas mais importantes a beneficiar do crescimento da inteligência artificial. No entanto, o aumento acentuado do preço das suas ações também elevou as expectativas a níveis muito elevados, o que significa que o mercado poderá procurar muito mais do que um simples desempenho superior às estimativas de consenso.

O setor dos centros de dados continua a ser a área mais importante. A crescente procura por processadores EPYC e a expansão do negócio de IA poderão confirmar que a AMD dispõe de duas poderosas fontes de crescimento. O potencial dos agentes de IA reforça ainda mais o apelo de um modelo de negócio em que a empresa oferece tanto unidades centrais de processamento como processadores gráficos.

No entanto, os resultados do segundo trimestre não serão o único fator relevante. A reação final do mercado poderá depender principalmente das orientações, dos comentários da administração sobre o Helios, das perspetivas para as receitas relacionadas com a IA e da expansão contínua das margens.

A AMD já não está a ser testada quanto à sua capacidade de crescimento. A empresa tem de demonstrar que o seu crescimento é rápido, rentável e suficientemente sustentável para justificar uma valorização que já pressupõe um futuro altamente ambicioso.