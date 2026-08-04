As ações da McDonald's (MCD.US) registaram uma subida de cerca de 2% após a empresa ter divulgado os seus resultados do segundo trimestre de 2026. Mais uma vez, a gigante do fast-food demonstrou a sua capacidade de gerar crescimento nos lucros, apesar de um contexto de consumo desafiante, com o lucro por ação ajustado a superar as expectativas de Wall Street, mesmo que a receita e as vendas comparáveis tenham ficado ligeiramente abaixo do consenso. Os investidores estão agora atentos à capacidade do McDonald's de manter as suas margens líderes no setor, ao mesmo tempo que acelera o crescimento das vendas globais na segunda metade do ano.
Principais conclusões dos resultados
- O EPS ajustado situou-se nos 3,38 dólares, acima do consenso de 3,32 dólares, enquanto o EPS reportado totalizou 3,32 dólares, um aumento de 6% em relação ao ano anterior.
- A receita aumentou 4% em relação ao ano anterior para 7,10 mil milhões de dólares, mas ficou ligeiramente abaixo das expectativas de Wall Street, que apontavam para 7,13 mil milhões de dólares.
- O resultado líquido subiu 5% em relação ao ano anterior para 2,36 mil milhões de dólares, em linha com as estimativas dos analistas.
- O resultado operacional aumentou 3% em relação ao ano anterior para 3,3 mil milhões de dólares, ligeiramente abaixo do consenso de 3,39 mil milhões de dólares.
- As vendas comparáveis globais aumentaram 1,3%, ficando ligeiramente aquém das expectativas de 1,39%.
- As vendas comparáveis nos EUA subiram 0,8%, abaixo das previsões de pouco mais de 1%.
- As vendas comparáveis no segmento International Developed Licensed (IDL) aumentaram 1,9%, enquanto o segmento International Operated Markets (IOM) registou um crescimento de 1,5%, com ambos os resultados a ficarem ligeiramente abaixo do consenso.
- As vendas globais em toda a rede subiram 5% em termos homólogos (4% em moeda constante), destacando a expansão contínua da rede e a procura resiliente, apesar do crescimento modesto das vendas nas lojas comparáveis.
- As despesas SG&A aumentaram 17% em termos homólogos para 817 milhões de dólares, enquanto a taxa de imposto efetiva diminuiu para 19,5%, face aos 21,3% do ano anterior.
- A McDonald’s reafirmou as suas previsões para o exercício fiscal de 2026, mantendo despesas de capital entre 3,7 e 3,9 mil milhões de dólares, uma margem operacional na faixa média a alta dos 40%, uma taxa de imposto efetiva de 21% a 23%, um crescimento das despesas com juros de 4% a 6% e uma conversão de fluxo de caixa livre na faixa baixa a média dos 80%.
- A empresa anunciou ainda uma mudança na liderança, nomeando Skye Anderson como Presidente da McDonald's EUA, sucedendo a Joe Erlinger.
McDonald's (D1)
As ações da McDonald's permanecem mais de 25% abaixo do seu máximo histórico de cerca de 340 dólares, uma correção considerável para uma empresa desta dimensão e qualidade. É importante referir que a maior parte da queda ocorreu enquanto os investidores redirecionavam agressivamente o capital para ações relacionadas com a IA e de tecnologia de elevado crescimento. Se o dinamismo no setor da IA abrandar, ao mesmo tempo que a economia global se mantém resiliente, a McDonald’s poderá beneficiar de uma preferência renovada dos investidores por negócios defensivos de alta qualidade com fluxos de caixa estáveis. Por outro lado, a empresa continua a enfrentar um abrandamento do crescimento orgânico e a saturação do mercado em muitas das suas principais regiões geográficas. A sua fase de expansão mais rápida está provavelmente já para trás, embora isso não implique um potencial de valorização limitado a partir dos atuais níveis de avaliação. A McDonald's continua a usufruir de vantagens competitivas substanciais, de uma marca global icónica e de uma popularidade crescente em muitos mercados internacionais. De uma perspetiva técnica, 260 dólares representa um nível de suporte fundamental, enquanto a zona de 295/300 dólares, que coincide com a MME de 200 dias (linha vermelha), constitui a zona de resistência mais próxima e significativa.
Ao longo dos últimos cinco anos, a McDonald's tem vindo a aumentar de forma constante tanto a receita como o resultado líquido, embora o crescimento tenha permanecido moderado e consideravelmente mais estável do que o da maioria das grandes empresas tecnológicas. Uma das características distintivas do negócio é a sua capacidade de manter uma rentabilidade excepcionalmente elevada, apesar de um crescimento relativamente modesto da receita, o que reflete a força da sua marca e a escalabilidade do seu modelo de negócio baseado em franchising. O ROIC da empresa mantém-se a um nível muito elevado, indicando que cada dólar adicional de capital investido continua a gerar rendimentos para os acionistas acima da média.
Ao mesmo tempo, as margens de fluxo de caixa livre têm-se mantido consistentemente sólidas, proporcionando ampla capacidade para financiar dividendos, recompra de ações e investimento contínuo, sem exercer pressão excessiva sobre o balanço. Vale a pena notar, no entanto, que o crescimento da receita abrandou nos últimos trimestres, uma característica comum das marcas globais maduras com uma penetração de mercado já elevada. Isto sugere que a criação de valor futura dependerá cada vez mais da eficiência operacional, de iniciativas de vendas digitais e da expansão internacional, em vez de um rápido crescimento do número de unidades. De uma perspetiva fundamental, a McDonald’s continua a ser um exemplo clássico de uma empresa de valor composto, uma empresa capaz de criar valor a longo prazo para os acionistas através de uma qualidade de negócio excecional, de uma geração de caixa sustentável e de uma alocação de capital disciplinada, apesar de um crescimento das receitas relativamente modesto.
A avaliação da McDonald’s sugere também que o mercado continua a considerar a empresa como um negócio de qualidade superior. As ações são atualmente negociadas a um P/E TTM de aproximadamente 22,4x, enquanto o P/E futuro desce para cerca de 21,1x, o que implica que os investidores esperam um maior crescimento dos lucros nos próximos 12 meses. Embora esta não seja uma avaliação baixa em termos absolutos, continua a ser justificada pelas margens operacionais excecionais da empresa, pelos fluxos de caixa altamente previsíveis e pelo modelo de negócio resiliente. Empresas de alta qualidade como a McDonald's costumam obter um prémio de avaliação em relação ao mercado acionista em geral, uma vez que os investidores estão dispostos a pagar mais por vantagens competitivas duradouras e pela criação consistente de valor a longo prazo.
A McDonald's tem mantido, há muitos anos, um dos níveis mais elevados de rentabilidade operacional no setor global da restauração, em grande parte graças ao seu modelo de negócio baseado no sistema de franchising. O gráfico mostra que tanto o EBITDA como o EBIT se mantêm próximos dos máximos históricos, apesar de um crescimento mais lento das receitas nos últimos trimestres. A margem EBIT situa-se atualmente em cerca de 45%, o que significa que quase metade de cada dólar de receita permanece após a cobertura das despesas operacionais. Tal rentabilidade reflete um poder de fixação de preços excecional, um forte valor da marca e uma eficiência operacional notável, mesmo num contexto de aumento dos custos com mão-de-obra e alimentos. Ao mesmo tempo, o crescimento do EBIT tem ficado recentemente aquém do crescimento das receitas, sugerindo que a empresa entrou numa fase mais madura do seu ciclo de vida corporativo, em que a preservação das margens se tornou uma prioridade maior do que a expansão agressiva. Para os investidores, a principal conclusão é que a McDonald's continua a gerar fluxos de caixa operacionais altamente estáveis e uma rentabilidade líder no setor, apesar do crescimento modesto das vendas. Estas características fazem da empresa um exemplo clássico de um negócio de alta qualidade, cujo valor intrínseco é impulsionado mais pela previsibilidade e durabilidade dos seus lucros do que por uma rápida expansão das receitas.
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