A Pfizer divulgou resultados sólidos para o segundo trimestre de 2026, o que corrobora a opinião de que a empresa está a tornar-se menos dependente das suas atividades relacionadas com a COVID-19 e a gerar receitas crescentes a partir dos seus outros produtos «principais». Resultados trimestrais Receitas: 15,03 mil milhões de dólares frente a uma previsão consensual de 14,41 mil milhões de dólares (+3 % em termos homólogos)

Lucro por ação ajustado: 0,77 dólares dos EUA contra os 0,68 dólares dos EUA esperados

Prejuízo líquido segundo os GAAP: 248 milhões de dólares dos EUA (lucro por ação: -0,04 dólares dos EUA), em comparação com um lucro de 2,91 mil milhões de dólares dos EUA no ano anterior — a diferença deve-se principalmente a custos pontuais de reestruturação e a baixas contábeis de ativos intangíveis

Eliquis (um anticoagulante, comercializado em parceria com a Bristol Myers Squibb): 2,43 mil milhões de dólares, +19% em termos homólogos, bem acima das expectativas (estimativa de 2,08–2,09 mil milhões de dólares)

Prevnar (vacinas): 1,34 mil milhões de dólares, ligeiramente abaixo da estimativa de 1,38 mil milhões de dólares Já não se trata apenas da COVID Conclusão principal do relatório: as receitas provenientes de produtos não relacionados com a COVID aumentaram mais 1,5 mil milhões de dólares, permitindo à empresa elevar o limite inferior da sua previsão para o ano inteiro. Ao mesmo tempo, a empresa reduziu a sua previsão de receitas para o segmento da COVID (vacina + Paxlovid) de 5 mil milhões de dólares para 4 mil milhões de dólares. Isto demonstra uma clara mudança na estrutura de receitas – a Pfizer está a compensar o declínio nas vendas relacionadas com a COVID através de: Eliquis – aumento das vendas graças a melhores preços líquidos nos EUA (descontos mais baixos) e a uma forte procura global

Padcev – um medicamento específico para o cancro – também ajudou a aliviar a pressão sobre o segmento da COVID

Produtos adquiridos – as receitas deste segmento aumentaram 25% em termos operacionais, em comparação com o ano anterior Revisão das previsões Receitas anuais: agora entre 60,5 e 62,5 mil milhões de dólares (anteriormente entre 59,5 e 62,5 mil milhões de dólares) – limite inferior revisto em alta

Lucro por ação (ajustado): inalterado, entre 2,80 e 3,00 dólares (tem em conta o impacto de 650 milhões de dólares relacionado com o acordo de licença com a empresa chinesa Innovent Biologics, no valor de até 10,5 mil milhões de dólares)

Este intervalo implica que as vendas se manterão praticamente estáveis ou registarão uma ligeira queda em comparação com o valor de 62,6 mil milhões de dólares para 2025 Redução de custos – uma nova fase A Pfizer anunciou uma extensão do seu programa de redução de custos: Nova meta: um total de 6,7 mil milhões de dólares em poupanças líquidas (um aumento em relação aos níveis anteriores)

Serão alcançadas poupanças adicionais de 2,5 mil milhões de dólares entre 2027 e 2029

Foco em: melhorias no portfólio de produtos, alterações na estrutura da rede operacional e maior eficiência operacional

A primeira fase do programa (1,5 mil milhões de dólares) está a decorrer conforme previsto, devendo estar concluída até ao final de 2027 Perspetivas – área de crescimento: obesidade O CEO Albert Bourla salientou que «os produtos lançados e adquiridos tiveram um bom desempenho» e que o programa de obesidade estava a «avançar com um impulso significativo». Isto refere-se à aquisição da Metzer no valor de 10 mil milhões de dólares – a Pfizer espera que isto lhe permita estabelecer uma posição forte no mercado em rápido crescimento dos medicamentos para a obesidade (o segmento do GLP-1). Os investidores aguardam dados de ensaios clínicos que combinam uma injeção de GLP-1 com um composto de amilina – isto poderá constituir um catalisador fundamental para a cotação das ações nos próximos trimestres. O mercado reagiu de forma relativamente calma aos resultados – as ações mantiveram-se estáveis nas negociações pré-mercado, sugerindo que os resultados sólidos já tinham sido parcialmente descontados e que os investidores aguardam mais evidências a longo prazo da transformação do negócio para além da pandemia da COVID-19. Fonte: xStation

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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