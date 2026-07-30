O Millennium BCP continua a destacar-se na bolsa portuguesa e aproxima-se de novos máximos anuais, prolongando a forte tendência de valorização registada desde 2023. Os resultados do primeiro semestre de 2026 evidenciam um sólido desempenho operacional e financeiro, impulsionado pelo crescimento do negócio core, pela robustez da posição de capital e pela redução dos riscos legais na operação internacional. Após a divulgação das contas, as ações valorizavam cerca de 3%. Os números que marcaram o segundo trimestre de 2026 Lucro Líquido: O resultado líquido consolidado do Grupo aumentou 12,7% face ao período homólogo, atingindo 565,8 milhões de euros no primeiro semestre de 2026. Este desempenho reflete uma forte capacidade do Banco para gerar valor.

Métricas de Retorno: A rentabilidade do Grupo é robusta, com um Retorno sobre o Capital Próprio (ROE) de 14,6% e um Retorno sobre o Capital Tangível (ROTE) de 15,2%.

Margem Financeira e Comissões (Core Income): A margem financeira (Net interest income) subiu 3,4%, totalizando 1.493,8 milhões de euros. As comissões líquidas cresceram 5,8%, alcançando os 438,0 milhões de euros.

Custos Operacionais e Eficiência: Os custos operacionais registaram um aumento de 5,4%, atingindo 720,2 milhões de euros. Apesar desta subida, o rácio de eficiência (Cost-to-income) manteve-se estável e controlado na ordem dos 37%. Portugal e Polónia impulsionam o crescimento do Millennium BCP A operação em Portugal voltou a ser um dos principais motores do crescimento do Millennium BCP. O lucro líquido aumentou 10,9%, para 470,2 milhões de euros, enquanto a margem financeira registou uma subida de 11,3%, atingindo 733,2 milhões de euros, refletindo o bom desempenho do negócio doméstico. Na Polónia, o Bank Millennium apresentou um crescimento ainda mais expressivo, com o resultado líquido a aumentar 38,7%, para 166,9 milhões de euros. Este desempenho foi impulsionado, sobretudo, pela redução de 64,9% nas provisões relacionadas com os créditos hipotecários em francos suíços (CHF), embora a margem financeira tenha recuado 3,5% devido à descida das taxas de juro pelo banco central polaco. Em sentido contrário, a operação em Moçambique (Millennium bim) registou um resultado líquido de 13,9 milhões de euros, abaixo dos 23,7 milhões alcançados no período homólogo, refletindo o contexto económico mais desafiante e o aumento das imparidades. Millennium BCP mantém capital sólido e reduz o risco O banco continuou a reforçar a qualidade do balanço durante o semestre. As exposições não produtivas (NPE) diminuíram 187 milhões de euros face a junho de 2025, enquanto o custo do risco permaneceu controlado nos 32 pontos base, tanto ao nível do Grupo como da atividade em Portugal. A posição de capital mantém-se confortável, com um rácio CET1 fully loaded de 15,1% e um Rácio de Capital Total de 19,3%, ambos acima dos requisitos regulamentares. Também a liquidez permanece robusta, refletida num LCR de 326%, num NSFR de 183% e num rácio de transformação de 68%. Além disso, o Millennium BCP dispõe de cerca de 30 mil milhões de euros em ativos elegíveis para financiamento junto do Banco Central Europeu. Crédito, depósitos e digitalização continuam a crescer A atividade comercial do Grupo manteve uma evolução positiva. Os recursos totais de clientes aumentaram 9,8%, para 116,7 mil milhões de euros, enquanto a carteira de crédito cresceu 8,3%, para 65,2 mil milhões de euros. Na Polónia, destacou-se o forte crescimento do crédito a empresas, que avançou 31,8%. O banco continuou igualmente a investir na transformação digital. A base de clientes ativos aumentou 4%, para 7,4 milhões, enquanto o número de clientes mobile cresceu 8%, representando já 75% da base total de clientes do Grupo. Análise técnica das ações do Millennium BCP Plataforma de investimentos da XTB As ações do BCP desde o início do ano mostram uma tendência altista com uma performance de cerca de 17%. Nesta altura o preço encontra-se perto da zona de suporte dos 1.014€ e tem formado uma lateralização nos últimos quase 2 meses. A queda de ontem no suporte coincide com a confluência de uma linha de tendência de curto prazo (linha azul) que reagiu de forma positiva como suporte. Caso ocorra o rompimento da resistência dos 1.06€, haverá espaço para mais subidas em direção aos 1.15€. Contudo uma quebra do suporte dos 1.01€ pode sinalizar fraqueza a curto-prazo e não podemos descartar quedas mais rápidas até à zona dos 0.91€.

Vítor Madeira Analista XTB Vítor Madeira é economista e responsável pela área de Research na XTB Portugal, com uma forte paixão pelos mercados financeiros. Dedica-se à produção de análises aprofundadas, focadas na identificação de tendências e oportunidades de investimento nas várias classes de ativos. Com vasta experiência em trading e especialização em análise técnica e fundamental, destaca-se pela capacidade de transformar informação complexa em insights claros, acessíveis e práticos para os investidores, tendo como principal foco o trading de ações. Concluiu recentemente com sucesso o Nível I do CFA e encontra-se atualmente a preparar o Nível II. O seu trabalho contribui para decisões de investimento mais informadas, reforçando a missão da XTB de promover conhecimento financeiro rigoroso e confiável. Mais sobre o analista

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