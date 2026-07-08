Os ADRs da Alibaba cotados na Europa registaram uma subida de quase 10%, marcando o seu maior ganho num único dia desde setembro de 2025. Esta recuperação está a ser impulsionada pelo otimismo crescente na antecipação da próxima divulgação dos resultados da empresa, bem como por uma rotação mais ampla de capital para as ações do setor da Internet chinês. Os investidores procuram cada vez mais uma exposição mais acessível ao tema da IA, na sequência da recente subida, e da última queda acentuada, das ações do setor dos semicondutores nos Estados Unidos, na Coreia do Sul e em Taiwan.

Por que razão a Alibaba está a subir?

O catalisador imediato foi a reunião prévia à divulgação dos resultados da Alibaba com analistas, que melhorou as expectativas em relação aos resultados a serem divulgados. Os investidores reagiram positivamente aos sinais de que as perdas no setor altamente competitivo do comércio instantâneo diminuíram durante o trimestre, aliviando as preocupações quanto à pressão sobre as margens. Igualmente importante, a Alibaba parece capaz de manter a rentabilidade enquanto continua a investir em negócios de elevado crescimento, incluindo computação em nuvem, inteligência artificial e comércio digital.

A recuperação da Alibaba reflete também uma rotação de capital mais ampla nos mercados acionistas asiáticos. Após uma recuperação prolongada das ações do setor dos semicondutores, os investidores começaram a reduzir a exposição aos mercados mais caros dos Estados Unidos, da Coreia do Sul e de Taiwan, desviando o capital para as megacaps chinesas relativamente subvalorizadas. Os ganhos simultâneos da Tencent e da JD.com sugerem que não se trata apenas de uma situação específica da Alibaba, mas sim de uma tentativa dos investidores de reavaliar o setor da Internet na China após um período prolongado de desempenho inferior ao esperado.

ADR da Alibaba (AHLA.DE)

Apesar da forte recuperação de hoje, as ações da Alibaba continuam a ser negociadas quase 40% abaixo dos seus máximos históricos, enquanto o sentimento geral em relação aos ativos chineses permanece moderado. Uma surpresa positiva nos resultados poderia reforçar a recuperação e, potencialmente, elevar a ação de volta acima dos 100 dólares por ação.