As ações da icónica fabricante automóvel alemã BMW caíram hoje para o seu nível mais baixo desde o outono de 2020, depois de a empresa ter divulgado resultados surpreendentemente fracos e ter revisto drasticamente em baixa as suas perspetivas. Apesar da magnitude da onda de vendas, continuam a ser poucos os sinais de um interesse de compra significativo, enquanto o setor automóvel alemão continua a pesar sobre o índice DAX em geral.
A BMW emitiu um aviso que inquietou claramente os investidores: o enfraquecimento da procura chinesa, o conflito no Médio Oriente e uma acentuada deterioração da rentabilidade estão todos a pesar nas perspetivas da empresa. Em consequência, a valorização da BMW caiu para o seu nível mais baixo em mais de cinco anos.
A maior revisão em baixa das previsões dos últimos anos
O aspeto mais preocupante do anúncio da BMW é a dimensão da deterioração das expectativas de rentabilidade.
A empresa afirmou que o resultado antes de impostos (EBT) irá diminuir «significativamente» em 2026, em comparação com 2025, ano em que o EBT atingiu 10,2 mil milhões de euros. Até recentemente, a administração tinha previsto apenas uma diminuição moderada dos resultados.
Ainda mais alarmante é a revisão dos principais indicadores de rentabilidade:
- A previsão para a margem EBIT do setor automóvel foi reduzida de 4/6% para apenas 1/3%.
- A previsão para o retorno sobre o capital empregado (ROCE) foi reduzida de 6/10% para 1/5%.
Estes cortes tão profundos sugerem que a questão vai além da diminuição dos volumes de vendas de veículos e reflete, cada vez mais, a capacidade da BMW de manter os níveis de rentabilidade de gama alta que, historicamente, têm sustentado a sua valorização. Para um fabricante de automóveis de luxo, as margens continuam a ser uma das considerações mais importantes em termos de investimento, o que explica a gravidade da reação do mercado.
O conflito com o Irão está a aumentar a pressão sobre os custos
Um segundo grande desafio decorre da situação geopolítica no Médio Oriente.
Segundo a BMW, o conflito envolvendo o Irão revelou-se significativamente mais oneroso do que se previa há apenas alguns meses. Os preços da energia persistentemente elevados estão a aumentar os custos operacionais, ao mesmo tempo que enfraquecem a disposição dos consumidores para efetuar grandes compras discricionárias.
A administração salientou que o crescimento mais forte das vendas na Europa e nos Estados Unidos é, atualmente, insuficiente para compensar a procura mais fraca em toda a Ásia, particularmente na China.
Os esforços de redução de custos estão a acelerar
A BMW anunciou também uma aceleração das suas iniciativas de reestruturação e programas de eficiência.
Segundo Milan Nedeljković, membro do Conselho de Administração da BMW AG, a empresa deve adaptar as suas estruturas e processos ao que descreveu como uma «deterioração drástica das condições de mercado». A administração tenciona intensificar as iniciativas de redução de custos em curso e implementar medidas de eficiência adicionais.
Paradoxalmente, isto irá criar ainda mais pressão sobre os resultados a curto prazo. A BMW afirmou que a implementação de novas medidas de reestruturação terá um impacto negativo pontual nos lucros durante o segundo semestre de 2026.
O que continua a ser um ponto positivo, e a valorização é atrativa?
Apesar das perspetivas cada vez mais sombrias, a BMW não abandonou a sua estratégia de retorno aos acionistas.
A empresa continua a esperar gerar mais de 2,5 mil milhões de euros em fluxo de caixa livre do setor automóvel. Além disso, a administração reafirmou:
- Uma taxa de distribuição de dividendos de 30/40% do resultado líquido atribuível aos acionistas da BMW AG.
- A continuação do seu programa de recompra de ações em curso.
Estes fatores proporcionam algum apoio aos acionistas. No entanto, o mercado está atualmente focado principalmente na deterioração dos fundamentos operacionais da BMW, e com razão.
O alerta da BMW não parece ser um revés temporário de um único trimestre. A empresa enfrenta simultaneamente uma fraqueza no seu mercado externo mais importante, custos crescentes associados a tensões geopolíticas e uma concorrência estrutural cada vez maior por parte dos fabricantes chineses.
Embora a valorização relativamente baixa da BMW (atualmente a ser negociada a cerca de 5x os lucros) possa atrair investidores orientados para o valor, não existe, nesta fase, qualquer catalisador óbvio para uma reviravolta. Até que a procura na China se estabilize e a rentabilidade comece a recuperar, as ações poderão permanecer sob pressão, apesar dos seus múltiplos de valorização atrativos.
Talvez o sinal mais preocupante seja o declínio contínuo das receitas, o que sugere que os desafios da BMW se estendem para além das margens e afetam o próprio perfil de crescimento central da empresa.
BMW.DE (D1)
As ações da BMW estão atualmente a ser negociadas a um nível cerca de 40 % abaixo da sua média móvel exponencial de 200 dias (EMA200, linha vermelha), o que realça a gravidade do mercado em baixa em curso e a acentuada deterioração da confiança dos investidores. A tendência de descida acelerou-se ao longo de 2026, à medida que os preços mais elevados da energia na Europa, a política monetária mais restritiva do BCE e a fraqueza persistente na China se combinaram para criar um cenário altamente desfavorável, não só para a BMW, mas para o setor automóvel alemão no seu conjunto.
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