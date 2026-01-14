Saab perto de máximos: reavaliação pressiona a tese e margens no setor aeronáutico preocupam As ações da empresa sueca de defesa Saab AB (SAABB.SE) estão a subir e a ser negociadas perto do seu máximo histórico de cerca de 700 coroas suecas por ação. A maior preocupação para os otimistas nesta fase é a avaliação: após uma forte reavaliação, a Saab está cada vez mais a ser cotada como uma empresa de tecnologia de alto crescimento do que como uma empresa de defesa tradicional. A Saab gera cerca de 40% da sua receita na Suécia, e a procura pelos seus produtos pode acelerar em toda a região nórdica, à medida que os países priorizam cadeias de abastecimento mais curtas e seguras e respondem aos riscos estratégicos crescentes, tanto da Rússia quanto da incerteza em relação à dependência de equipamentos dos EUA em conflitos potenciais de interesse no Ártico sob o atual governo de Donald Trump. Ao mesmo tempo, o segmento aeronáutico da Saab, cerca de um quarto do negócio, continua a enfrentar pressão sobre as margens: as aeronaves da empresa competem com fortes rivais estrangeiros, uma ampla linha de caças de quinta geração e uma provável mudança gradual dos principais gastos com defesa para recursos de drones. SAAB.SE (D1) Fonte: xStation5 Saab valoriza mais rápido do que os lucros: risco de sobrevalorização e margens sob pressão A avaliação da Saab subiu acentuadamente, enquanto o lucro líquido, embora claramente superior (no primeiro e segundo trimestres de 2025, aumentou cerca de 50% em relação ao ano anterior, mas estabilizou no terceiro trimestre), não aumentou em linha com o preço das ações. Isso sugere que os investidores estão a precificar a expansão futura de forma mais agressiva, aumentando o risco de que as ações se tornem sobrevalorizadas. O rácio preço/valor contabilístico está agora próximo de 10, enquanto o rácio preço/vendas está acima de 5. O ROIC ainda excede o WACC, mas os custos também aumentaram juntamente com um rápido aumento do número de funcionários, e a alavancagem também aumentou. O risco mais óbvio para as ações da Saab é um potencial cessar-fogo e acordo de paz na Ucrânia, o que poderia reduzir as expectativas de crescimento a longo prazo para o setor de defesa e arrefecer os fluxos de capital, mesmo que o investimento em defesa permaneça estruturalmente elevado. É importante ressaltar que a margem líquida da Saab vem diminuindo desde o primeiro trimestre de 2025 e não está significativamente acima da sua média histórica. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

