As ações do setor do software registam uma queda devido a preocupações com as despesas das empresas 🚩 Microsoft cai 3%

- As ações do setor do software caem antes da abertura do mercado norte-americano
- A IBM alerta que os clientes empresariais estão a reduzir as despesas com software
- Os investidores temem que todo o setor possa entrar numa fase de abrandamento nas novas encomendas
- As ações do setor do software caem antes da abertura do mercado norte-americano
- A IBM alerta que os clientes empresariais estão a reduzir as despesas com software
- Os investidores temem que todo o setor possa entrar numa fase de abrandamento nas novas encomendas
As ações das empresas de software e consultoria estão a registar fortes quedas depois de a IBM ter divulgado resultados preliminares do segundo trimestre que ficaram aquém das expectativas, tanto em termos de receitas como de lucros. Mais importante ainda, a IBM destacou uma mudança notável no comportamento dos clientes empresariais, o que os investidores interpretaram como um potencial sinal de alerta para o mercado de software empresarial em geral.
Entre as que registaram as maiores quedas encontram-se:
- IBM: mais de -20%
- Accenture: cerca de -8%
- Cognizant: cerca de -7%
- ServiceNow: cerca de -7%
- Salesforce: cerca de -5%
- Workday: cerca de -5%
- Adobe, HubSpot, Datadog e Microsoft: mais de -3%
As empresas estão a redirecionar as despesas do software para a infraestrutura de IA
Para além dos resultados financeiros dececionantes, o mercado centrou-se principalmente nos comentários do CEO da IBM, Arvind Krishna, sobre o comportamento dos clientes no final de junho. Segundo a IBM, muitos clientes empresariais começaram a redirecionar os orçamentos de TI, afastando-os do software, dos serviços tradicionais de TI e dos projetos de transformação digital, para servidores, sistemas de armazenamento e chips de memória, num esforço para garantir hardware crítico antes que os preços subam ainda mais.
O principal fator por trás desta tendência é a escassez global contínua de memórias HBM e DRAM. A procura massiva por parte dos hiperescaladores e os investimentos em infraestruturas de IA continuam a fazer subir os preços dos componentes-chave dos centros de dados. Como resultado, as empresas estão a destinar uma parte crescente dos seus orçamentos de TI à aquisição de hardware, deixando menos capital disponível para licenças de software, subscrições de SaaS, serviços de consultoria e implementações de novo software.
O mercado receia um abrandamento mais generalizado no setor do software empresarial
Para os investidores, a principal preocupação é que esta questão possa estender-se muito para além da IBM. Se as empresas continuarem a reafetar capital do software para a infraestrutura de IA, as empresas de software e consultoria poderão enfrentar um crescimento mais lento das receitas nos próximos trimestres.
Estas preocupações encontraram terreno fértil porque os investidores já temiam que a IA pudesse, a longo prazo, reduzir a procura por software empresarial tradicional e serviços de consultoria, criando obstáculos a longo prazo para muitas empresas do setor. A IBM também apontou para o rápido aumento das ameaças à cibersegurança, o que desviou ainda mais a atenção dos clientes da execução de alguns projetos de TI durante as últimas semanas do trimestre.
Ações da Microsoft (período D1)
As ações da Microsoft caíram cerca de 7% abaixo da sua MME de 200 dias (linha vermelha) e encontram-se agora quase 30% abaixo dos seus máximos históricos. A empresa enfrentou um início de ano desafiante. Após uma recuperação de cerca de 10%, o RSI recuperou para 51, indicando uma posição técnica neutra a partir da qual as ações poderiam, teoricamente, registar um forte movimento de alta ou de baixa.
Fonte: xStation5
As ações da Microsoft registam agora uma queda de aproximadamente 20 % desde o início do ano, o que torna a empresa uma das que apresentam pior desempenho entre as ações tecnológicas de mega-capitalização de Wall Street, apesar de uma melhoria significativa, em termos homólogos, nos seus resultados financeiros. Com um rácio P/E de cerca de 23, a valorização não é particularmente elevada em relação à média da Nasdaq. No entanto, os investidores continuam preocupados com as enormes despesas de capital da empresa relacionadas com a IA, a sua exposição a um ciclo de software empresarial que poderá estar a abrandar e o seu investimento substancial na OpenAI, que concorre diretamente com outros desenvolvedores líderes de IA, incluindo a Anthropic.
Fonte: xStation5
Goldman Sachs sai a ganhar, Citigroup a perder: por que razão o mercado interpretou de forma diferente dois relatórios de resultados sólidos
Pior do que a bolha das «dot-com»: a queda das ações da IBM
JPMorgan: Resultados do Q2 superam expectativas de Wall Street
Destaques do Mercado: Europa corrige com a escalada do conflito, mercados aguardam CPI dos EUA
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.