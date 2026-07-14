As ações do setor do software registam uma queda devido a preocupações com as despesas das empresas 🚩 Microsoft cai 3%

As ações das empresas de software e consultoria estão a registar fortes quedas depois de a IBM ter divulgado resultados preliminares do segundo trimestre que ficaram aquém das expectativas, tanto em termos de receitas como de lucros. Mais importante ainda, a IBM destacou uma mudança notável no comportamento dos clientes empresariais, o que os investidores interpretaram como um potencial sinal de alerta para o mercado de software empresarial em geral.

Entre as que registaram as maiores quedas encontram-se:

IBM: mais de -20%

mais de Accenture: cerca de -8%

cerca de Cognizant: cerca de -7%

cerca de ServiceNow: cerca de -7%

cerca de Salesforce: cerca de -5%

cerca de Workday: cerca de -5%

cerca de Adobe, HubSpot, Datadog e Microsoft: mais de -3%

As empresas estão a redirecionar as despesas do software para a infraestrutura de IA

Para além dos resultados financeiros dececionantes, o mercado centrou-se principalmente nos comentários do CEO da IBM, Arvind Krishna, sobre o comportamento dos clientes no final de junho. Segundo a IBM, muitos clientes empresariais começaram a redirecionar os orçamentos de TI, afastando-os do software, dos serviços tradicionais de TI e dos projetos de transformação digital, para servidores, sistemas de armazenamento e chips de memória, num esforço para garantir hardware crítico antes que os preços subam ainda mais.

O principal fator por trás desta tendência é a escassez global contínua de memórias HBM e DRAM. A procura massiva por parte dos hiperescaladores e os investimentos em infraestruturas de IA continuam a fazer subir os preços dos componentes-chave dos centros de dados. Como resultado, as empresas estão a destinar uma parte crescente dos seus orçamentos de TI à aquisição de hardware, deixando menos capital disponível para licenças de software, subscrições de SaaS, serviços de consultoria e implementações de novo software.

O mercado receia um abrandamento mais generalizado no setor do software empresarial

Para os investidores, a principal preocupação é que esta questão possa estender-se muito para além da IBM. Se as empresas continuarem a reafetar capital do software para a infraestrutura de IA, as empresas de software e consultoria poderão enfrentar um crescimento mais lento das receitas nos próximos trimestres.

Estas preocupações encontraram terreno fértil porque os investidores já temiam que a IA pudesse, a longo prazo, reduzir a procura por software empresarial tradicional e serviços de consultoria, criando obstáculos a longo prazo para muitas empresas do setor. A IBM também apontou para o rápido aumento das ameaças à cibersegurança, o que desviou ainda mais a atenção dos clientes da execução de alguns projetos de TI durante as últimas semanas do trimestre.

Ações da Microsoft (período D1)

As ações da Microsoft caíram cerca de 7% abaixo da sua MME de 200 dias (linha vermelha) e encontram-se agora quase 30% abaixo dos seus máximos históricos. A empresa enfrentou um início de ano desafiante. Após uma recuperação de cerca de 10%, o RSI recuperou para 51, indicando uma posição técnica neutra a partir da qual as ações poderiam, teoricamente, registar um forte movimento de alta ou de baixa.

Fonte: xStation5

As ações da Microsoft registam agora uma queda de aproximadamente 20 % desde o início do ano, o que torna a empresa uma das que apresentam pior desempenho entre as ações tecnológicas de mega-capitalização de Wall Street, apesar de uma melhoria significativa, em termos homólogos, nos seus resultados financeiros. Com um rácio P/E de cerca de 23, a valorização não é particularmente elevada em relação à média da Nasdaq. No entanto, os investidores continuam preocupados com as enormes despesas de capital da empresa relacionadas com a IA, a sua exposição a um ciclo de software empresarial que poderá estar a abrandar e o seu investimento substancial na OpenAI, que concorre diretamente com outros desenvolvedores líderes de IA, incluindo a Anthropic.

Fonte: xStation5