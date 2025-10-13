As exportações da China crescem ao ritmo mais rápido desde o início da guerra comercial com os EUA 🔎

Principais conclusões As exportações de terras raras da China caíram 31% em setembro, atingindo o seu nível mais baixo desde fevereiro, em meio a controles mais rígidos sobre as exportações.



As exportações da China aumentaram 8,3% em relação ao ano anterior (o maior aumento em seis meses), e as importações subiram 7,4% em relação ao ano anterior (o maior aumento em 17 meses).



As importações mensais recordes de minério de ferro e soja destacam a procura resiliente.



O superávit comercial ficou em US$ 90,5 bilhões, ligeiramente abaixo das expectativas devido ao forte crescimento das importações.

Hoje cedo, recebemos os dados comerciais da China relativos a setembro, que se revelaram mais fortes do que o esperado. As exportações aumentaram 8,3% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 328,6 mil milhões (o valor mais alto em seis meses), enquanto as importações aumentaram 7,4% em relação ao ano anterior (o valor mais alto em 17 meses). O superávit comercial aumentou para US$ 90,45 mil milhões. A composição das exportações é fundamental para os investidores. As remessas para os EUA caíram 27% em relação ao ano anterior, mas isso foi mais do que compensado pelo crescimento de dois dígitos para a UE (~14%), ASEAN (~15–16%), África (~56%) e outros mercados fora dos EUA (+14,8% no total). Essa diversificação ajudou a China a manter uma taxa de crescimento do PIB próxima a 5%, apesar dos aumentos tarifários anteriores. As exportações para os EUA caíram drasticamente desde o início da guerra comercial em abril, enquanto outras regiões compensaram o declínio. As importações dos EUA para a China, no entanto, permaneceram relativamente estáveis. Na semana passada, o risco político aumentou drasticamente. Pequim ampliou os controlos de exportação de terras raras e ímanes, onde detém quase o monopólio. A medida foi recebida com forte descontentamento por parte do governo dos EUA. Trump ameaçou restabelecer tarifas de 100% e introduzir restrições adicionais à exportação de software. Como resultado, os futuros chineses caíram quase 6% no final da sessão de sexta-feira. Os investidores começaram a temer uma nova escalada e novas perturbações na cadeia de abastecimento em setores como o automóvel, veículos elétricos, baterias, aeroespacial e energias renováveis. Seguiu-se uma ligeira diminuição da tensão durante o fim de semana, após uma publicação de Donald Trump garantindo que os EUA e a China chegarão a um acordo, observando que a guerra comercial não beneficia nenhuma das partes. Os mercados ainda esperam uma possível reunião entre Xi e Trump durante a APEC no final deste mês, embora o leque de resultados possíveis tenha-se alargado. No curto prazo, o aumento das exportações para mercados fora dos EUA, o armazenamento de commodities (aço, carvão, soja da América do Sul) e o redirecionamento do comércio por meio de centros como o Vietname estão a amortecer o impacto das tensões — mas a triplicação das tarifas dos EUA seria um grande choque deflacionário para o setor de exportação da China e um golpe para os mercados de risco globais. Os índices chineses estão a registar uma forte recuperação hoje, com um aumento de cerca de 3,50-4,00%. O índice CHN.cash ganha 3,75%, para 9.175 pontos. Apesar da melhoria do sentimento do mercado, os índices permanecem mais de 2,25% abaixo dos níveis de abertura de sexta-feira.

