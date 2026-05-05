Ascensão explosiva da Caterpillar

A conhecida fabricante norte-americana de equipamento de construção e mineração, a Caterpillar, divulgou mais um conjunto de resultados trimestrais excecionais. As avaliações acompanham esta tendência: as ações registaram uma subida superior a 50% desde o início do ano, tendo só no último mês registado ganhos superiores a 30%. Dados financeiros A empresa registou um crescimento das receitas de 22%, atingindo os 17,4 mil milhões de dólares.

O segmento de Energia e Transportes registou um aumento superior a 30% em relação ao ano anterior, enquanto os segmentos de Indústrias da Construção e Indústrias de Recursos cresceram 39% e 35% em relação ao ano anterior, respetivamente.

A carteira de encomendas aumentou para 62,7 mil milhões de dólares. Tanto os analistas como os representantes da empresa apontam para o papel fundamental da expansão massiva da infraestrutura informática necessária para suportar os modelos de IA. A empresa tornou-se efetivamente indispensável para a expansão do setor. Isto é visível não só na rentabilidade, mas também nas expectativas do mercado quanto aos resultados futuros da empresa. Até ao final de 2030, espera-se que só o segmento de Energia e Transportes atinja receitas de 59,1 mil milhões de dólares. As previsões de EPS de 47 dólares para o mesmo período implicam um crescimento dos lucros de quase 20% ao ano.

Tudo isto permitiu à empresa distribuir um montante recorde de lucros aos investidores. A Caterpillar comprometeu-se recentemente com um programa recorde de recompra de ações, destinando 5 mil milhões de dólares.

Vale também a pena referir que, de acordo com dados da Bloomberg, a empresa ainda não concluiu as compras no valor total de aproximadamente 20 mil milhões de dólares anunciadas para 2024. A empresa tem apenas motivos para continuar a crescer? Isso depende. Em primeiro lugar, o sentimento atual em relação às ações baseia-se, em grande parte, no pressuposto de que o ritmo de desenvolvimento da infraestrutura de IA — e de todos os ativos relacionados — se manterá, pelo menos, ao nível atual. Trata-se de um pressuposto muito otimista. A IA não é a única tendência estrutural a sustentar a avaliação da empresa. Vale a pena notar que o mundo poderá estar a entrar noutro ciclo plurianual de urbanização e de aumento do investimento na mineração. Estas tendências deverão ser muito mais estáveis do que o investimento relacionado com a IA, mas também se distribuirão mais ao longo do tempo e, muito provavelmente, gerarão menos margem. Por falar em margens: embora as perspetivas sejam otimistas, as tendências recentes não são tão favoráveis. Fonte: Bloomberg Finance Lp A questão da expansão das margens continua a ser discutível num ambiente de aumento dos custos com mão de obra, matérias-primas e energia — fatores que são cruciais para empresas de facto industriais como a Caterpillar. Isto também afeta os clientes da empresa. Fonte: Bloomberg Finance Lp Do ponto de vista dos múltiplos, a empresa também está a começar a enviar sinais de alerta. Os aumentos estão a atingir 50% numa ampla gama de métricas de avaliação. CAT.US (D1) Fonte: xStation5. A tendência ascendente tem-se mantido extremamente dinâmica desde o início de 2025 e, atualmente, não há indícios técnicos que sugiram um abrandamento da tendência de alta.

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