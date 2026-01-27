A maior empresa da Europa, a holandesa ASML, apresentará os seus resultados antes da sessão de 28 de janeiro. Há algum tempo, o mercado apercebeu-se de como a ASML é indispensável para a economia global e para o sector tecnológico. A empresa está a sair de um período de crescimento impressionante, tanto em termos de desempenho financeiro como de valorização. A questão que se coloca é a seguinte: ainda há espaço para mais subidas? A ASML conseguiu superar as expectativas de lucro durante seis trimestres consecutivos. Será capaz de manter a sua série de vitórias? Expectativas do mercado são elevadas As previsões de consenso pressupõem um EPS de aproximadamente 8,2 USD e receitas superiores a 11 mil milhões de USD. Isto representa um crescimento de mais de 50% numa base trimestral. Com a fasquia tão elevada, os riscos tanto para os resultados como para a reação do mercado estão a aumentar. Mesmo a ASML pode ter dificuldade em apresentar um crescimento tão forte num período tão curto, especialmente tendo em conta que as restrições de vendas estão a ocorrer principalmente do lado do cliente e não dentro da própria empresa. Isto decorre, entre outros factores, de atrasos na execução de projectos ou de um número insuficiente das chamadas “salas limpas”, que são necessárias para a instalação e funcionamento das máquinas. Um domínio que o mercado irá acompanhar com especial atenção é o segmento “High NA”, que representa a última geração de máquinas de litografia. Este é um segmento de mercado no qual a ASML continua a deter um monopólio completo, sendo também o segmento ao qual o mercado atribui as maiores expectativas. Mesmo que a empresa apresente os excelentes resultados previstos pelos investidores, as perspetivas podem revelar-se conservadoras. Resultados fortes combinados com perspetivas “fracas” podem desencadear um recuo a curto prazo no preço das ações. Riscos persistem Um risco importante para as perspectivas da empresa a longo prazo pode ser o comportamento da procura associada à “revolução da IA”. No entanto, mesmo nesse cenário, a inércia do desempenho financeiro da ASML seria substancial, tornando mais provável que o mercado ainda não tenha precificado totalmente os benefícios para a empresa, em vez de começar a descontar os riscos potenciais. Em última análise, a reação do mercado será determinada pela interação entre os resultados financeiros comunicados e as perspetivas futuras. Gráfico ASML.NL (D1) xStation 5

