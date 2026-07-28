As ações da ASML, a maior e, segundo muitos, a mais importante empresa da Europa, caíram até 8 % durante a sessão de segunda-feira. A situação foi tão dramática que a bolsa de Amesterdão teve de suspender a negociação do título. O fator que desencadeou a queda foi a notícia de que a China estaria prestes a iniciar a produção em massa de sistemas «DUV», ou seja, máquinas de litografia baseadas em «ultravioleta profundo». Mas o que é que isto significa realmente para o mercado e para a ASML? Perguntas sem respostas Uma mensagem aparentemente simples contém um grande número de implicações, dúvidas e questões, mas quase nenhum pormenor. Empresas fantasmas A melhor fonte primária é um artigo da Reuters. Este aponta para um informador anónimo do setor dos semicondutores da China, que afirmou que se espera que uma pequena empresa estatal em Xangai tente produzir máquinas DUV. A quantidade de informação sobre esta entidade na Internet é praticamente inexistente. De momento, é difícil determinar se as empresas envolvidas na iniciativa existem sequer.

Pouca «produção em massa» «Produção em massa», tal como algumas fontes a descrevem, significa um plano para 5 máquinas em 2026 e 20 máquinas em 2027. Será isto produção em massa? A ASML produz 130 máquinas deste tipo por ano.

Uma corrida que remonta a uma década Para a ASML, o DUV é um segmento do qual a empresa se está a afastar, uma vez que se trata de um padrão desatualizado em comparação com o seu negócio principal, o EUV (ultravioleta extremo). Os atuais líderes no mercado de DUV são a Nikon e a Canon, ambas as quais produzem centenas dessas máquinas anualmente. Assim, a «produção em massa» da China representaria não uma percentagem, mas sim uma quota de mercado da ordem de um por mil.

Nem todas as máquinas DUV são iguais Se existirem máquinas DUV chinesas, nada se sabe sobre a sua resolução, fiabilidade, rendimento ou taxa de aproveitamento. Mesmo pequenas alterações nestes parâmetros podem agravar a rentabilidade em ordens de grandeza.

Resultados da ASML por país e segmento [2026] Fonte: ASML Em resumo, o segmento DUV, embora continue a ser importante (pouco menos de 30 % das vendas), é um segmento do qual a ASML se está claramente a retirar, uma vez que a tecnologia revolucionária EUV oferece margens e potencial de crescimento muito superiores, o que mais do que compensa a perda do mercado chinês, partindo do princípio de que este viesse a desaparecer rapidamente para a empresa. Um monopólio indestrutível? Pode colocar-se uma questão muito mais importante: se a China dispõe atualmente de tecnologia de produção DUV — ou, pelo menos, se fontes anónimas assim o afirmam sem apresentar quaisquer provas —, será apenas uma questão de tempo até que a China adquira também a tecnologia EUV, que constitui a principal vantagem competitiva da ASML? Absolutamente não, em circunstância alguma . Se a China adquiriu a capacidade de produzir máquinas DUV num volume vertiginoso de algumas unidades, isso representa colmatar uma enorme lacuna nas capacidades da indústria de litografia chinesa, que, mesmo à luz desta revelação hipotética, continua décadas atrás da ASML europeia. É importante compreender que os produtos da ASML não são soluções de consumo, como os produtos eletrónicos de consumo, que podem ser copiados. O salto do DUV para o EUV não é um passo nem uma marcha, mas sim um voo, e não para a Lua, mas sim — para Marte. Para chegar onde está hoje, a ASML teve de construir uma rede de empresas ultraspecializadas que, ao longo de décadas, aperfeiçoaram cada componente das suas máquinas. Mesmo a obtenção de uma máquina EUV completa da ASML — que é protegida de forma comparável à forma como, por exemplo, as armas nucleares são salvaguardadas — seria apenas o início da construção de toda uma cadeia de produção a partir do zero e, na melhor das hipóteses, levaria muitos anos. Tentar replicar o sucesso da ASML por qualquer outra entidade através da I&D clássica levaria, na melhor das hipóteses, 10 anos e, mais provavelmente, cerca de 20 anos. Resultados da ASML [2018–2026] A queda nas ações da ASML é justificada por informações não confirmadas que o mercado interpretou de forma excessiva. Os fundamentos e as perspetivas para a ASML permanecem inalterados.

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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