O dólar australiano fortaleceu-se significativamente nas últimas sessões, apoiado tanto pelas expectativas em relação à política monetária interna quanto pelas condições macroeconómicas globais favoráveis. Os mercados estão cada vez mais a assumir que o Banco Central da Austrália (RBA) manterá uma postura relativamente hawkish, enquanto os riscos de inflação permanecem elevados. Após aumentar as taxas em 25 pontos base em fevereiro, economistas de grandes bancos, como Commonwealth, NAB e Westpac, agora prevêem dois aumentos adicionais de 25 pontos base em março e maio, o que poderia elevar a taxa básica de juros para cerca de 4,35% a 4,50%. Os contratos futuros indicam atualmente uma probabilidade de cerca de 70% de um aumento das taxas na reunião de 17 de março, em comparação com cerca de 30% no início desta semana, refletindo as crescentes preocupações com a pressão inflacionária impulsionada pelos preços mais elevados do petróleo e pela procura interna resiliente. De uma perspetiva macroeconómica, vários fatores estruturais continuam a apoiar o dólar australiano. A Austrália beneficia do mercado em alta dos metais e commodities, sendo um dos maiores produtores mundiais de recursos como ouro, gás natural e minério de ferro. Além disso, a posição comercial do país permanece relativamente equilibrada, apesar das tensões comerciais globais, mantendo fortes relações económicas com a China e as economias ocidentais. Internamente, os preços das habitações permanecem estáveis, enquanto a economia cresce cerca de 2,6% ao ano, um resultado superior a muitas previsões anteriores. Ao mesmo tempo, a queda dos rendimentos dos títulos dos EUA, com o rendimento dos títulos do Tesouro a 10 anos a cair de 4,21% para cerca de 4,11%, juntamente com um sentimento mais generalizado de apetite pelo risco nos mercados acionistas, enfraqueceu o dólar americano e apoiou moedas de beta mais elevado, como o AUD. Neste ambiente, o par AUDUSD continuou a subir, ganhando 0,45% hoje para 0,71500, marcando uma nova alta para 2026 e o nível mais alto desde 2023. O par subiu brevemente para 0,7155, ultrapassando o pico anterior de fevereiro, antes de recuar ligeiramente abaixo desse nível. De uma perspetiva técnica, a estrutura ascendente permanece intacta enquanto o par se mantiver acima de 0,7110. Se esses níveis forem mantidos, a tendência ascendente poderá se estender para 0,7300, especialmente se o RBA sinalizar um maior aperto monetário. Por outro lado, uma queda abaixo desses suportes, especialmente abaixo de 0,7057, sugere que a recente quebra foi falsa e que uma correção mais profunda pode começar. AUDUSD (H1) Fonte: xStation5

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