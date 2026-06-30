Os preços do petróleo continuam sob forte pressão após a normalização parcial da situação em torno do Estreito de Ormuz e o reinício das negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irão. O Brent já desceu para 74 dólares por barril, enquanto o WTI se situa perto dos 71 dólares.
Nesta fase, o mercado parece estar a desconsiderar qualquer «prémio» geopolítico ou relacionado com a guerra nos preços do petróleo e na inflação. No entanto, o otimismo poderá ser prematuro.
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No gráfico do preço do petróleo, o que se destaca é um nível extremamente baixo do RSI, o que não reflete as tensões na cadeia de abastecimento. Fonte: xStation5
A UNCTAD, um órgão oficial da ONU, alerta que, mesmo após a reabertura do Estreito de Ormuz (o que ainda não aconteceu), os custos dos alimentos e dos combustíveis poderão permanecer elevados durante um período prolongado.
O problema já não é apenas o preço do petróleo em si, mas sim o efeito retardado de perturbações anteriores nos transportes, nos custos de frete, nos seguros ou nos preços dos fertilizantes. Isto é particularmente importante para os países que importam energia e alimentos, onde os custos mais elevados de transporte e de produção agrícola se traduzem mais rapidamente nos preços ao consumidor. De acordo com a UNCTAD, 61 economias continuam expostas a novos choques relacionados com as importações de petróleo e cereais.
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Fonte: xStation5
O gás continua a ser o segundo canal de pressão inflacionista. Os preços do gás natural nos EUA registaram hoje uma subida mais acentuada do que os do petróleo, e o risco persistente em torno dos fluxos de GNL provenientes da região do Golfo Pérsico poderá limitar o ritmo de normalização dos custos energéticos na Europa e na Ásia. Um gás mais caro implica não só contas de energia mais elevadas, mas também pressão sobre os preços dos fertilizantes e, posteriormente, sobre os custos de produção alimentar. Isto torna o impulso inflacionista potencialmente mais persistente do que a queda dos preços do petróleo, por si só, poderia sugerir.
A calma parcial nos mercados é sustentada por sinais diplomáticos. Segundo notícias, representantes dos EUA estavam prestes a reunir-se em Doha com mediadores do Catar, e o Paquistão tinha anteriormente apontado para a possibilidade de retomar as negociações entre os Estados Unidos e o Irão. Ao mesmo tempo, o Catar salientou que não se tratava de uma reunião de alto nível entre Washington e Teerão.
Fator imprevisível: a Rússia
Muitos analistas apontaram benefícios de longo alcance para a Federação Russa decorrentes da subida dos preços do petróleo, mas a campanha de «sanções cinéticas» e os ataques aéreos cada vez mais intensos sobre o território russo suscitam dúvidas não tanto sobre a dimensão dos benefícios da Rússia decorrentes da crise, mas sim sobre a presença de produtos russos no mercado.
Representantes do Kremlin confirmaram que estão atualmente à procura de potenciais fornecedores de combustível que possam aliviar a crise interna de combustível, que se mantém e se agrava. O Kremlin recusou-se, no entanto, a indicar quais as entidades que poderão realizar tais entregas. É importante referir, no que diz respeito ao mercado petrolífero, que a transição da Rússia de exportadora para importadora de combustível (não de petróleo bruto) exercerá pressão adicional sobre uma infraestrutura de refinação já insuficiente, o que significa que, mesmo que os preços do petróleo desçam, os preços dos combustíveis poderão permanecer elevados.
E quanto ao dólar?
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O Índice do Dólar mantém-se próximo dos seus mínimos dos últimos anos. Se o Fed se revelar mais hawkish na sua retórica (ou nas suas decisões) do que o esperado, existe uma margem significativa para uma correção em alta. Fonte: xStation5
O Índice do Dólar mantém-se acima dos 101 pontos, o que, com as matérias-primas cotadas em dólares americanos, pode aumentar a pressão sobre os custos nas economias que importam energia e alimentos. Mesmo que o preço nominal do petróleo desça, um dólar mais forte limita, em parte, o efeito positivo para os importadores fora dos Estados Unidos. Isto é especialmente importante para mercados emergentes como a Polónia.
A curto prazo, o mercado energético está a precificar um cenário de desaceleração do conflito, mas o equilíbrio de riscos continua assimétrico. Ao analisar os índices e os preços dos futuros de matérias-primas, os investidores encaram o fim da guerra não como uma perspetiva, mas como um facto consumado.
A relação atual entre os Estados Unidos e o Irão assemelha-se a um cessar-fogo, não à paz. Um cessar-fogo que um dos lados viola pelo menos uma vez por semana. Além disso, o acordo inclui uma série de disposições que podem ser muito difíceis de implementar devido às aprovações necessárias, por exemplo, por parte do Congresso dos EUA. O próprio acordo está sujeito a muitas condições que nenhuma das partes deseja cumprir, e ambas têm até agosto para chegar a um compromisso real ou para confirmar a ausência do mesmo.
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