Os earnings em Wall Street arrancaram com os bancos a surpreenderem pela positiva ao apresentarem os resultados do primeiro trimestre de 2026. Entre os grandes bancos e gestores de ativos norte-americanos — Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BlackRock e JPMorgan — os resultados superaram, em larga medida, as expectativas do mercado. O Wells Fargo destacou-se como o nome mais fraco em termos de surpresa e reação em bolsa.

Resultados dos bancos atenuam as preocupações dos investidores

O setor financeiro entrou no primeiro trimestre de 2026 com um tom claramente positivo do ponto de vista dos resultados.

Os principais ETFs do setor refletem essa melhoria:

o Financial Select Sector SPDR (XLF) está a ser negociado perto do limite superior do seu intervalo de 52 semanas (52,17 contra o mínimo de 45,14, máxima de 56,52)

o KBW Bank ETF (KBWB) registou uma forte reavaliação em relação aos mínimos (86,06 contra o mínimo de 55,23 e a máxima de 91,44)

Este movimento reflete uma melhoria do sentimento em relação às taxas, ao crédito e ao retorno de capital nos bancos norte-americanos. Neste contexto, o início da época de resultados foi impulsionado sobretudo por uma recuperação expressiva na banca de investimento e na atividade de fusões e aquisições (M&A).

Koyfin

Desempenho YTD dos ETFs que melhor representam o setor financeiro (Financial Select Sector SPDR (XLF) e KBW Bank ETF (KBWB)).

Quem surpreendeu mais e quem ficou aquém?

Ao analisar crescimento de receitas, EPS, surpresa face ao consenso e reação em bolsa, o quadro do trimestre divide-se claramente em três grupos:

Melhores desempenhos

Citigroup– maior reavaliação do EPS, forte superação das receitas e reação positiva das ações.

BlackRock– crescimento de dois dígitos nas receitas, com margens operacionais na casa dos 30% e uma superação clara.

Morgan Stanley – forte recuperação nos mercados/IB e gestão de patrimónios, com uma das maiores surpresas no EPS.

Goldman Sachs – um dos seus trimestres mais fortes dos últimos anos em termos de rentabilidade absoluta, com EPS no nível mais alto em vários anos.

Resultados sólidos, mas já parcialmente antecipados

JPMorgan – força generalizada, surpresas positivas, mas reação positiva limitada do preço, dada uma base de comparação elevada.

Bank of America – estabilização razoável da margem de juros líquida e contribuição das comissões; resultados claramente acima das expectativas, mas não transformacionais.

Pior desempenho relativo

Wells Fargo – surpresa negativa nas receitas, evolução mais fraca dos lucros em relação ao trimestre anterior e a pior reação das ações num único dia do grupo.

Visão geral dos resultados do 1.º trimestre de 2026

Relatórios trimestrais oficiais apresentados pelos Bancos.

xStation 5

Desempenho em bolsa de alguns dos bancos analisados neste artigo.

Resultados individuais

Goldman Sachs: um dos melhores trimestres dos últimos anos

O Goldman Sachs registou receitas de cerca de 17,2 mil milhões e um resultado líquido de aproximadamente 5,6 mil milhões, com um EPS diluído de 17,55. Em termos homólogos, isto representa um crescimento de cerca de 15% nas receitas e cerca de 25% no EPS, um dos melhores trimestres do banco nos últimos anos. Em termos sequenciais, as receitas cresceram cerca de 28% face ao 4.º trimestre de 2025, impulsionadas pela recuperação da área de Global Banking & Markets e pela continuidade do crescimento em Asset & Wealth Management.

Apesar da superação ligeira das expectativas, a ação recuou no dia, sugerindo que a recuperação da banca de investimento já estava parcialmente incorporada no preço.

JPMorgan: forte, mas amplamente antecipado

O JPMorgan apresentou receitas de 49,8 mil milhões vs 45,3 mil milhões um ano antes (+10%) e EPS de 5,94 vs 5,07 (+17%). A surpresa face ao consenso foi positiva, mas moderada, com ganhos mais visíveis na banca de investimento e gestão de ativos.

A reação da ação foi ligeiramente negativa, refletindo preocupações com a sustentabilidade da margem financeira líquida e com o ciclo de crédito.

Citigroup: maior inflexão positiva do trimestre

O Citi destacou-se como o banco com maior melhoria relativa. As receitas subiram para 24,6 mil milhões (+14%) e o EPS para 3,06 (+56%).

O trimestre reforça a narrativa de transformação estrutural do Citi, com melhoria da eficiência operacional e maior visibilidade na convergência para os pares em rentabilidade.

BlackRock: superação de alta qualidade em AUM e comissões

A BlackRock registou receitas de cerca de 6,7 mil milhões, face a 5,3 mil milhões no ano anterior, um aumento de aproximadamente 27% em termos homólogos, enquanto o EPS subiu para cerca de 12,5 contra 11,3 (+11%). Tanto a receita como o EPS superaram o consenso, em cerca de 2% e 5%, respetivamente, com a ação a subir cerca de 3% após a divulgação dos resultados.

O trimestre foi impulsionado por fortes fluxos de ETF e institucionais, um AUM médio mais elevado e o crescimento contínuo nas comissões de tecnologia/Aladdin e de desempenho.

Morgan Stanley – forte recuperação nos mercados e na gestão de património

O Morgan Stanley registou receitas de cerca de 20,6 mil milhões, face a 16,5 mil milhões no ano anterior, um aumento de aproximadamente 25% em termos homólogos, enquanto o EPS subiu para cerca de 3,43 contra 2,60 (+32%). Tanto a receita como o EPS superaram o consenso em cerca de 4% e 12%, respetivamente, com a ação a subir aproximadamente 4,5% após a divulgação dos resultados.

O trimestre foi suportado por uma forte recuperação na banca de investimento e nos mercados, bem como pelo crescimento contínuo na área de gestão de património.

Bank of America – sólido, mas sem se destacar

O Bank of America apresentou receitas de cerca de 30,3 mil milhões, face a 27,4 mil milhões no ano anterior, um aumento de aproximadamente 11% em termos homólogos, enquanto o EPS subiu para cerca de 1,11 contra 0,90 (+23%). A receita e o EPS superaram o consenso em cerca de 1% e 11%, respetivamente, com a ação a subir cerca de 1,8% após os resultados.

O desempenho foi apoiado pela estabilização da margem de juros líquida e pela resiliência dos negócios de banca de retalho e gestão de património. Os resultados ajudam a atenuar as preocupações em torno da compressão da margem de juros líquida (NIM) e do aumento das despesas, mas, em comparação com o Citi, o Goldman ou o Morgan Stanley, o grau de surpresa positiva é menor.

Wells Fargo – os resultados mais fracos do grupo

O Wells Fargo registou receitas de cerca de 21,4 mil milhões, face a 20,1 mil milhões no ano anterior, um aumento de aproximadamente 6% em termos homólogos, enquanto o EPS subiu para cerca de 1,56 contra 1,27 (+23%). No entanto, a receita ficou ligeiramente abaixo das expectativas do mercado, enquanto o EPS ficou próximo do consenso, com a ação a cair cerca de 5,7% após a divulgação dos resultados.

Em termos relativos, o WFC ficou aquém das expectativas num trimestre em que os seus pares conseguiram apresentar tanto crescimento como resultados claramente superiores às previsões, reforçando a preferência do mercado por franquias melhor posicionadas nesta fase do ciclo.

Conclusão

Tendo em conta os resultados apresentados pelos bancos, observa-se novamente uma atenuação das preocupações anteriormente manifestadas pelos investidores. Nos EUA, mesmo num contexto de taxas de juro elevadas, o setor bancário continua a demonstrar sinais de solidez. Este desempenho contribui para uma melhoria do sentimento em torno do risco, refletindo-se num maior apetite por parte dos investidores.