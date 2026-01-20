O anúncio feito por Donald Trump a 9 de janeiro de 2026 desencadeou uma enorme onda de ansiedade em Wall Street, embora parecesse que os investidores já tinham aprendido a navegar num mercado abalado por declarações da Casa Branca. Desta vez, são os bancos e o sector financeiro que estão em apuros.

Proposta de limite de juros nos cartões

O Presidente propôs a introdução de um limite máximo de 10% para a taxa de juro dos cartões de crédito, a partir de 20 de janeiro. No entanto, não apresentou nem uma via legal nem um mecanismo de aplicação. Muitos analistas tentam não levar a sério esta proposta, mas descartar a determinação de Donald Trump pode ser insensato.

Atualmente, as taxas de juro médias dos cartões de crédito nos EUA excedem os 20% e, para os clientes premium, as taxas mais baixas aproximam-se dos 12%. A proposta de Trump significaria, por conseguinte, uma redução administrativa do preço do crédito para metade num segmento que gera cerca de 160 mil milhões de dólares em receitas de juros anuais. A dívida total dos cartões de crédito nos EUA já ultrapassou os 1,2 biliões de dólares e a percentagem de crédito malparado continua a aumentar.

Impacto imediato no setor financeiro

Os mercados, no entanto, não precisam de esperar por pormenores depois de tais declarações. Poucos dias após o anúncio, o sector financeiro perdeu dezenas de milhares de milhões de dólares em capitalização bolsista. As mais afectadas foram as instituições mais dependentes dos cartões de crédito: A Capital One registou uma queda de dois dígitos no preço das acções, enquanto o Citigroup e a American Express perderam cerca de 7%. Os gigantes do sector dos pagamentos, como a Visa e a Mastercard, também sofreram perdas de cerca de 5%.

Gráfico V.US (D1)

Riscos legais e de implementação

É difícil enumerar todos os problemas desta declaração. Em primeiro lugar, deve notar-se que o Presidente não tem qualquer via legislativa para tomar tal medida legalmente. Uma proposta tão controversa nunca será aprovada pelo Congresso e uma ordem executiva seria contestada quase de imediato e, com o tempo, muito provavelmente anulada.

No entanto, Donald Trump demonstrou claramente que, mesmo que uma política seja impossível de aplicar, ilegal ou prejudicial para todos os envolvidos, isso não constitui uma barreira para a atual administração.

O que se segue a seguir?

Stephen Phillips - Hostreviews.co.uk / Unsplash

O mercado continua num impasse. Ninguém pode prever até que ponto as intenções da administração são genuínas, ou em que formato pretende forçar uma redução das taxas de juro.

O diretor-geral do JPMorgan Chase aponta para o cerne do problema. Alertou para o facto de um price cap poder levar a uma redução da disponibilidade de crédito, especialmente para os clientes mais pobres, e, a longo prazo, aumentar os custos de financiamento em toda a economia. As taxas de juro do crédito não são um número arbitrário, mas uma função complexa e optimizada do lucro e do risco. Para baixar as taxas, é necessário alterar os fundamentos do mercado; uma tentativa de fixar as taxas de cima para baixo pode acabar com restrições no acesso ao capital ou mesmo com uma crise financeira.

O segmento mais ameaçado é o dos clientes com um historial de crédito fraco. As estimativas do sector sugerem que dezenas de milhões de americanos poderão perder completamente o acesso aos cartões de crédito ou ver os seus limites drasticamente reduzidos. Para os bancos, isto significaria ter de encerrar as carteiras mais arriscadas, porque a uma taxa de juro de 10% não podem compensar as perdas decorrentes de obrigações não pagas.

Ao mesmo tempo, e isto é importante, uma parte crescente das despesas dos consumidores é financiada por cartões de crédito. A redução das taxas de juro não vai melhorar a situação destas pessoas, mas sim privá-las dos meios de subsistência.

Efeitos na rentabilidade dos bancos

Do ponto de vista das instituições financeiras, o potencial impacto na rendibilidade é significativo. Os analistas estimam que o limite máximo poderá reduzir até metade dos lucros gerados pelos cartões de crédito e, para os emissores especializados, poderá significar um enfraquecimento duradouro do modelo de negócio.

Uma restrição acentuada do acesso a este instrumento poderia reduzir o crescimento económico em alguns décimos de ponto percentual por ano, especialmente durante um período de abrandamento. Existe também o risco de empurrar os mutuários para formas de financiamento muito mais caras e menos regulamentadas, como os empréstimos do dia de pagamento ou os empréstimos garantidos por activos. Nesse cenário, os consumidores que o limite se destina a proteger acabariam por se endividar de forma ainda mais dispendiosa e arriscada.

Se Trump decidir impor o limite pela força, através de pressões políticas ou de uma tentativa de contornar o Congresso, o resultado será provavelmente anos de litígio e um novo congelamento das decisões de investimento no sector financeiro.

O risco real para os mercados

Para a economia, isto significaria não tanto crédito mais barato, mas capital mais caro, menor apetite pelo risco, consumo mais fraco e riscos sistémicos adicionais. Consequentemente, a maior ameaça não é o valor de 10% em si, mas o sinal de que as regras do jogo podem ser alteradas de um dia para o outro, e é isso que os mercados financeiros sempre valorizam mais.