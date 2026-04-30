As margens de lucro do S&P 500 mantêm-se notavelmente resilientes, apesar das preocupações com o aumento dos preços do petróleo. De acordo com dados da FactSet, a margem de lucro líquido combinada das empresas norte-americanas no primeiro trimestre de 2026 situa-se em 13,4%, o que representaria o nível mais elevado desde o início do registo, em 2009. Atualmente, 5 dos 11 setores do S&P 500 registam uma expansão das margens em termos homólogos no primeiro trimestre de 2026 em comparação com o primeiro trimestre de 2025, enquanto 6 setores se situam acima das suas margens médias de 5 anos. S&P 500: A margem de lucro líquido para o primeiro trimestre de 2026 situa-se em 13,4% , acima do recorde anterior de 13,2% no quarto trimestre de 2025.

A margem de lucro líquido para o primeiro trimestre de 2026 situa-se em , acima do recorde anterior de no quarto trimestre de 2025. A tecnologia continua a ser o líder indiscutível: O setor das tecnologias da informação regista margens de 29,1% contra 25,4% em termos homólogos , continuando a impulsionar a rentabilidade global do índice.

O setor das tecnologias da informação regista margens de , continuando a impulsionar a rentabilidade global do índice. Serviços de Comunicação sob pressão: As margens diminuíram para 14,1% face aos 16,0% registados há um ano.

As margens diminuíram para registados há um ano. O setor da Energia fica para trás apesar dos preços mais elevados: O setor regista margens de 6,6% , bem abaixo da sua média de 5 anos de 9,6% , apesar dos preços elevados do petróleo e dos preços gerais da energia.

O setor regista margens de , bem abaixo da sua média de 5 anos de , apesar dos preços elevados do petróleo e dos preços gerais da energia. A melhoria em relação ao trimestre anterior não é generalizada: As margens aumentaram em cinco setores, liderados pelos serviços públicos (15,1% contra 12,1% no 4.º trimestre de 2025), mas diminuíram em seis setores, particularmente nos setores da energia e industrial. No setor industrial, as margens caíram para 11,1%, face aos 12,3% registados há um ano. US500 (H1) Analisando o gráfico do US500, o contrato está a tentar manter-se acima da EMA200 no intervalo de tempo de uma hora, com o nível de 7.140 a funcionar como uma zona de suporte fundamental. Notavelmente, Wall Street continua a precificar uma melhoria adicional. As previsões consensuais para as margens líquidas do S&P 500 situam-se em 14,1% no segundo trimestre, 14,6% no terceiro trimestre e 14,6% no quarto trimestre de 2026. Estas premissas parecem relativamente otimistas, tendo em conta os sinais contraditórios provenientes da solidez do consumo nos EUA. Fonte: xStation5 Fonte: FactSet Fonte: FactSet

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