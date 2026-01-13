Strategy reforça aposta no Bitcoin com compra de 13,6 mil BTC; ação acompanha mais de perto o valor das reservas Ontem, a Strategy (MSTR.US) decidiu adquirir 13,6 mil BTC, elevando as suas participações em bitcoin para quase 687 mil BTC; as ações subiram mais de 3% durante a sessão de ontem nos EUA e estão em alta de mais de 1% hoje, antes da abertura do mercado. Foi a maior aquisição da empresa desde o verão de 2025. As ações da Strategy estão atualmente a ser negociadas em linha com o valor do bitcoin que detém, sugerindo uma estabilização gradual em comparação com as semanas anteriores, quando as ações foram negociadas ligeiramente abaixo do valor das suas reservas de BTC. O preço médio de aquisição de BTC da Strategy é agora de aproximadamente USD 75.000, o que dá à empresa uma “almofada” bastante sólida em um cenário de queda e é quase 1:1 consistente com a correção baixa de abril de 2025 (pânico desencadeado pelas tarifas de Trump). Apesar de um dólar americano mais forte, o Bitcoin estabilizou-se em torno de $90.000 e, após a última queda, conseguiu se recuperar relativamente rápido, voltando para $92.000. Até agora, em 2026, a procura por “ativos tangíveis” (principalmente metais preciosos) persistiu, apesar do dólar mais forte, o que poderia, em última análise, também beneficiar o Bitcoin. Fonte: xStation5 MSTR (D1) As ações da MSTR caíram quase 70% em relação às suas máximas, algo que, nos últimos anos, ocorreu normalmente apenas durante mercados baixistas profundos do Bitcoin. Por um lado, as ações enfrentam a “concorrência” dos ETF's spot de Bitcoin, que reduzem a procura do mercado tradicional pelas ações da empresa como uma espécie de “proxy” para a exposição direta ao BTC. Por outro lado, qualquer retorno de um mercado altista do BTC deve claramente reanimar as ações de níveis profundamente sobrevendidos. Os indicadores RSI e MACD estão a subir e, se o Bitcoin conseguir ultrapassar os 95 000 dólares, a recuperação do preço das ações poderá acelerar significativamente. Fonte: xStation5

