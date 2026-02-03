Bitcoin em sobrevendido, mas existe risco de nova "perna" de queda Em resultado da correcção em Wall Street, o Bitcoin recuou para os 76.000 dólares e, apesar de ter registado mais de 560 milhões de dólares em entradas líquidas positivas no dia de ontem, isso não foi suficiente para travar o declínio. O RSI está próximo de 27, confirmando condições de sobrevenda, mas o crossover da média móvel MACD ainda sugere que pode haver espaço para um impulso adicional de queda. Se o movimento refletisse o impulso de outubro de 2025 numa base de 1:1, o BTC poderia potencialmente cair para cerca de $60.000. Gráfico BITCOIN (D1) Fonte: xStation5 O que esperar da Bitcoin nos próximos meses? Mike Novogratz (CEO da Galaxy Digital) afirmou que, no próximo mês, o Bitcoin poderá ser negociado dentro de uma faixa bastante ampla, entre $55.000 e $75.000. Novogratz também sugeriu que uma melhor chance de recuperação poderia ocorrer no final do trimestre atual. Os ETF's spot de Bitcoin foram lançados com grande sucesso, gerando aproximadamente $13,9 mil milhões em volume na primeira semana, mas os influxos claramente diminuíram desde então. Atualmente, o Bitcoin está cerca de 40% abaixo de seu valor mais alto. Novogratz apontou dois catalisadores potenciais para os próximos trimestres: cortes nas taxas da FED , se a economia realmente começar a desacelerar (as criptomoedas tendem a favorecer o dinheiro mais barato),

, se a economia realmente começar a desacelerar (as criptomoedas tendem a favorecer o dinheiro mais barato), eleições de meio de mandato nos EUA, que podem trazer mais clareza ao cenário regulatório das criptomoedas. Gráfico Ethereum (D1) Da mesma forma, o Ethereum está a ser negociado em níveis semelhantes aos observados no verão de 2025. Ele caiu de uma alta histórica próxima a $4.900, eliminando quase 65% dos ganhos anteriores, o que é um movimento notável, considerando uma capitalização de mercado de aproximadamente $270 mil milhões. Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.