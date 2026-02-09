As criptomoedas recuperaram fortemente na sexta-feira passada, após o sell-off que empurrou a Bitcoin para os $ 60k e desencadearam uma onda recorde de liquidações de posições longas em todo o mercado de altcoin também. Durante o fim de semana, a volatilidade foi silenciada após a forte recuperação e, na segunda-feira, estamos a ver a Bitcoin deslizar novamente abaixo dos 70 mil dólares. A Ethereum está a tentar manter-se acima dos $2.000. Os influxos para os fundos ETF permanecem muito limitados, enquanto a atividade do mercado de opções aponta para a procura de cobertura e potencialmente restringe a forte subida dos preços. Na sexta-feira, os ETFs BTC registaram mais de 350 milhões de dólares de entradas líquidas, enquanto a ETH registou saídas líquidas de mais de 20 milhões de dólares . Historicamente, durante os mercados em baixa, o Ethereum tem tido um desempenho inferior ao do Bitcoin, e parece que a maior criptomoeda está a atrair o maior interesse quando se trata de “comprar o mergulho”.

Michael Saylor , da Strategy (MSTR.US) , usou mais uma vez as redes sociais para sinalizar aos mercados que qualquer altura é uma boa altura para comprar BTC. No entanto, o mercado está a abordar a exposição da Strategy com muita cautela: a empresa detém cerca de 700k BTC e está atualmente com uma perda média de cerca de 10% nessa posição.

O mercado também está a observar a situação na bolsa Bithumb da Coreia do Sul. Em 6 de fevereiro, devido a um erro, transferiu 620 mil BTC para os utilizadores, mantendo reservas de cerca de 175 BTC. O problema foi resolvido e quase 100% foi recuperado, mas permanecem dúvidas sobre o mecanismo que tornou possível tal cenário. Gráfico Bitcoin e Ethereum (D1) O preço da Bitcoin está cerca de 43% abaixo do seu máximo de outubro e, no gráfico diário - apesar da recuperação de sexta-feira - continua a ser negociado com o RSI perto dos níveis de sobrevenda. xStation5 xStation5 Fluxos de capital por via dos ETFs em BTC e ETH Bloomberg, XTB Bloomberg, XTB Em 2028, a dívida da Strategy totalizará cerca de $1 mil milhões, aumentando para cerca de $3 mil milhões em 2029. Em teoria, a empresa dispõe atualmente de liquidez suficiente para cobrir as obrigações de 2028 e cerca de 30% do montante de 2029 - no entanto, mesmo assumindo uma queda acentuada dos custos operacionais anuais, estes poderiam enfraquecer significativamente a sua liquidez. Em 2030, a empresa terá de reembolsar mais $2,8 mil milhões e, em 2032, mais $800 milhões. Estes números não parecem extremos - desde que o mercado em alta da Bitcoin regresse. XTB, Bloomberg

