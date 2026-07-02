O Bitcoin registou uma subida acentuada na sequência da divulgação de dados do emprego não agrícola (NFP) dos EUA, que se revelaram mais fracos do que o esperado, subindo de cerca de 61 000 dólares para 62 000 dólares, enquanto a notícia de que a empresa de investimento japonesa MetaPlanet tinha adquirido mais 2 823 BTC, no valor aproximado de 170 milhões de dólares, reforçou ainda mais o otimismo do mercado. Esta grande aquisição reforçou a confiança de que a procura institucional pelo Bitcoin permanece intacta e contribuiu também para um short squeeze parcial, aumentando a atividade de negociação e sustentando a recuperação. Se o impulso de compra se mantiver, os próximos grandes objetivos de alta situam-se na faixa dos 73 000/77 000 dólares, enquanto alguns analistas de longo prazo continuam a apontar para um potencial movimento em direção aos 200 000 dólares nos próximos anos. No entanto, as perspetivas para o Bitcoin continuam a depender fortemente das condições macroeconómicas, incluindo a política da Reserva Federal, as tendências de inflação e o apetite geral pelo risco. Ao mesmo tempo, o Citigroup reduziu ontem a sua meta de preço do Bitcoin para os próximos 12 meses para 82 000 dólares, o que ainda implica um aumento de cerca de 35% em relação aos níveis atuais. Pontos-chave O Citi reviu em baixa a sua previsão de preço do Bitcoin para os próximos 12 meses, de 112 000 dólares para 82 000 dólares , ao mesmo tempo que reduziu a sua previsão para o Ethereum de 3 175 dólares para 2 240 dólares .



, ao mesmo tempo que reduziu a sua previsão para o Ethereum de . O banco citou a menor procura por parte dos investidores, as saídas persistentes de fundos de ETF e o ritmo lento da legislação norte-americana em matéria de criptomoedas como as principais razões para a sua perspetiva mais cautelosa.



O Bitcoin mantém-se cerca de 50% abaixo do seu máximo histórico de outubro de 2025 e continua a ser negociado abaixo das suas médias móveis de longo prazo.



e continua a ser negociado abaixo das suas médias móveis de longo prazo. O Citi prevê agora entradas líquidas nulas nos ETFs de criptomoedas ao longo do próximo ano, em comparação com a sua previsão anterior de 10 mil milhões de dólares em entradas líquidas.



ao longo do próximo ano, em comparação com a sua previsão anterior de em entradas líquidas. No seu cenário de recessão, o Citi prevê que o Bitcoin desça para 53 000 dólares, o que implica uma queda de cerca de 15% em relação aos preços atuais. Bitcoin (D1) O Bitcoin registou três grandes impulsos de baixa desde o outono de 2025. Em cada uma das duas quedas anteriores, o preço acabou por recuperar acima do retracção de Fibonacci de 38,2%, o que, no ciclo atual, implicaria uma recuperação para cerca de 67 000 dólares. Os principais níveis de resistência são agora o nível de retração de Fibonacci de 61,8% perto dos 73 000 dólares e a média móvel exponencial de 200 dias (EMA200), representada pela linha vermelha, atualmente situada em torno dos 77 000 dólares. O suporte inicial mantém-se na zona dos 57 000/58 000 dólares, onde os compradores entraram no final de junho e início de julho. O relatório de emprego dos EUA divulgado hoje, mais fraco do que o esperado, que revelou um crescimento da folha de pagamentos de pouco menos de 60 000 postos de trabalho, contra as expectativas de mais de 100 000, constituiu um catalisador adicional a curto prazo para a recuperação do Bitcoin. Fonte: xStation5

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

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