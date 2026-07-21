A Bitcoin subiu acima dos 66 000 dólares, enquanto os fluxos dos ETF spot de Bitcoin apontam para um regresso gradual à acumulação, após várias semanas de vendas quase ininterruptas. Mais importante ainda, o preço ultrapassou a zona dos 65 000 dólares e voltou a situar-se acima da média móvel exponencial de 50 dias (EMA50), melhorando as perspetivas técnicas a curto prazo.
Curiosamente, a atividade de compra também se reforçou em todo o mercado de metais preciosos, sinalizando potencialmente um interesse renovado em ativos que, historicamente, apresentam correlação negativa com o dólar dos EUA e que sofreram forte pressão de venda nos últimos meses. De uma perspetiva técnica, a zona de 64 000 a 65 000 dólares representa agora o primeiro grande nível de suporte para o Bitcoin, seguido pela área de 57 000 dólares, onde surgiu anteriormente interesse de compra.
O que observa a Glassnode?
De acordo com a Glassnode, a Bitcoin entrou numa fase de consolidação após recuperar de níveis abaixo de 58 000 dólares. Embora a tendência ascendente de longo prazo permaneça intacta, o impulso começou a abrandar e os volumes de negociação spot relativamente moderados sugerem que os investidores continuam à procura de uma confirmação mais sólida de que a recuperação é sustentável.
Ao mesmo tempo, o posicionamento no mercado de derivados tornou-se menos defensivo. O interesse em aberto em futuros e opções continua a aumentar, os negociadores de futuros perpétuos voltaram a uma posição líquida longa e a procura por proteção contra quedas diminuiu. No entanto, a Glassnode observa que a alavancagem está a ser reconstruída com cautela, uma vez que as taxas de financiamento permanecem relativamente baixas e ainda não indicam um mercado sobreaquecido.
Os analistas da empresa também acreditam que a pressão de venda institucional poderá estar a diminuir. Apontam para a melhoria dos afluxos para os ETFs spot de Bitcoin nos EUA e para o facto de muitos investidores em ETFs estarem a regressar ao ponto de equilíbrio. No entanto, os afluxos globais de capital continuam cautelosos, tal como refletido pela contração contínua da capitalização mensal realizada.
O maior risco, segundo a Glassnode, reside na alteração da composição dos participantes no mercado. Uma parte crescente do capital é agora detida por investidores de curto prazo, que tendem a reagir de forma mais agressiva às flutuações de preços e às mudanças no momentum. Isto significa que a Bitcoin continua a beneficiar do apoio prestado pelos detentores de longo prazo e da forte rentabilidade dos investidores, mas as futuras subidas e correções poderão tornar-se significativamente mais voláteis.
A Glassnode conclui que o mercado continua fundamentalmente resiliente, mas está a tornar-se cada vez mais sensível ao enfraquecimento do impulso e à renovada pressão de venda. A empresa observa também que os detentores de longo prazo se tornaram menos agressivos na realização de perdas, embora ainda não haja confirmação definitiva de que a Bitcoin tenha estabelecido um fundo de mercado duradouro.
Perspetivas Técnicas do Bitcoin (Gráfico D1)
Caso surja um novo impulso de baixa a partir da zona de resistência entre 66 000 e 70 000 dólares, uma terceira grande onda de queda poderia, teoricamente, estender-se até aos 45 000 dólares. É de salientar que, tanto durante a correção de inverno como novamente em abril, a Bitcoin recuperou brevemente a EMA50 antes de retomar a sua descida, sugerindo que um movimento acima da média móvel, por si só, pode não ser suficiente para confirmar uma inversão de tendência duradoura.
Fonte: xStation5
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