As criptomoedas estão em queda, com o BTC a descer para os 68 mil dólares na segunda-feira, num contexto de clima de mercado desfavorável nos mercados acionistas globais, um dólar americano mais forte e um aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA. A atenção dos investidores está a desviar-se para os mercados energéticos e para a crise no Estreito de Ormuz.
Ao mesmo tempo, os custos mais elevados da mineração de BTC podem traduzir-se numa maior pressão de venda por parte dos chamados «mineradores».
- Os riscos crescentes de inflação estão a impulsionar os rendimentos para cima e, a curto prazo, a desencadear mecanismos de «cobertura» do mercado contra um potencial regresso a políticas monetárias restritivas por parte dos bancos centrais, os ativos de risco estão a perder terreno.
- O petróleo está a ser negociado perto dos 110 dólares por barril e, de acordo com uma declaração de Donald Trump, o Irão tem cerca de 14 horas para «reabrir totalmente o Estreito de Ormuz» — caso contrário, as infraestruturas críticas do país poderão ser alvo de ataques.
- Teerão tem-se oposto claramente a isso até agora e ameaçou com ataques de retaliação contra infraestruturas críticas em toda a região, incluindo sistemas de abastecimento de água — essenciais para o mundo árabe circundante.
- De acordo com fontes, incluindo o Jerusalem Post, uma operação terrestre no Irão parece necessária e poderá ter como alvo inicial as instalações nucleares em Isfahan e Natanz, bem como a Ilha de Khark — crucial para as exportações de petróleo do Irão.
Correlação do Bitcoin com o S&P 500 em mínimos de vários anos
A correlação entre o BTC e o S&P 500 caiu para o seu nível mais baixo desde 2020. É importante notar, no entanto, que o Bitcoin começou a descer muito antes do início da correção do mercado bolsista. Nesse cenário, sem que o BTC retorne a uma trajetória ascendente, as recuperações nos índices bolsistas poderão ser mais propensas a servir como oportunidades de realização de lucros do que a sinalizar uma inversão de tendência.
Bitcoin estará a aproximar-se dos níveis de acumulação?
A avaliação do BTC na cadeia de blocos indica que os preços estão a aproximar-se dos níveis «atraentes» observados durante os mercados em baixa anteriores, em 2020 e 2022. Por outro lado, a crise atual impulsionada pela subida dos preços do petróleo representa um novo fator para o BTC, e permanece incerto como os mercados irão reagir a médio prazo ou se a situação será resolvida rapidamente. Parece que as quedas poderão abrandar por volta dos 45 000 dólares, caso ocorra outra onda de vendas.
Gráficos Bitcoin e Ethereum (D1)
A Bitcoin recuou 10 % em relação ao seu máximo local e está novamente a ser negociado em torno dos 68 000 dólares — a meio caminho entre os 60 000 dólares (mínimo local) e os 75 000 dólares (máximo local). Se o padrão do mercado em baixa de 2022 se repetir, poderemos assistir a outro impulso descendente forte e possivelmente definitivo, empurrando os preços para cerca de 45 000 dólares.
No caso do Ethereum, o mais recente (terceiro) impulso poderá conduzir a uma onda de vendas em direção aos 1 200 dólares. Tal implicaria um novo teste dos mínimos de 2022. Uma quebra acima da MME200 (cerca de 2 900 dólares) poderá reverter a tendência para uma tendência de alta.
Gráfico do dia: VIX
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