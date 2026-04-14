A empresa de investimentos publicou hoje, antes da abertura do mercado, os seus resultados do primeiro trimestre de 2026. O CEO salienta que este é um dos melhores inícios de ano da história da empresa. As ações registam uma subida de cerca de 3 % nas negociações após o encerramento do mercado. É difícil encontrar sinais de preocupação quanto à situação do mercado de capital privado/crédito privado nos relatórios da empresa. Principais destaques financeiros: Receitas: 6,7 mil milhões de dólares, contra expectativas de cerca de 6,4 mil milhões de dólares

Resultado operacional: aumento de 31%, para 2,67 mil milhões de dólares

Margem operacional: aumento para 44,5%

EPS: 12,53 dólares, contra expectativas de cerca de 11,5 dólares

Ativos sob gestão (AUM): aumento de 27%, para 13,89 biliões de dólares

Entradas líquidas: 130 mil milhões de dólares

Crescimento orgânico das comissões de base: aumento de 10% A administração destaca a escala, o dinamismo e a qualidade do crescimento dos AUM, o que visa atenuar as preocupações do mercado quanto aos riscos para a empresa decorrentes, entre outros fatores, do segmento de private equity/crédito privado. Apesar das preocupações com a suspensão ou limitação de resgates de fundos/produtos do tipo PE/PC, as entradas líquidas na empresa nos últimos 12 meses ascenderam a 744 mil milhões de dólares. O primeiro trimestre de 2026 foi um recorde na história dos produtos ETF da empresa. A plataforma de gestão de investimentos «Aladdin» também parece estar a ter um desempenho muito bom, com as receitas de subscrição a aumentarem 22% em relação ao ano anterior. Do ponto de vista financeiro, tudo indica que o trimestre atual é o segundo melhor da história da empresa; o trimestre anterior foi o melhor. BLK.US (D1) No ponto mais baixo da última onda de vendas, a ação chegou a cair 22 % em relação ao seu pico; no entanto, os compradores conseguiram defender a linha de tendência, e o preço parece estar a regressar a uma tendência ascendente. Fonte: xStation5

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