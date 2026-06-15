Os futuros do cacau na ICE estão a subir mais de 6% hoje, ultrapassando os 4.100 dólares por tonelada e registando um dos maiores ganhos das últimas semanas. Ainda há poucos dias, os investidores estavam focados no aumento da oferta proveniente da África Ocidental e na reconstituição dos inventários, mas o mercado foi rapidamente alertado para os riscos que poderão, mais uma vez, limitar a produção nas próximas colheitas. As previsões sobre o "El Niño", as perspetivas cada vez mais sombrias para a colheita de 2026/27 e um número recorde de fundos a apostar em novas quedas de preços passaram a estar no centro das atenções.

Fundos forçados a cobrir posições curtas: o "El Niño" está de volta?

Um dos principais fatores por trás do movimento de hoje é a configuração técnica do mercado. De acordo com o último relatório Commitment of Traders, os fundos de investimento aumentaram as suas posições curtas líquidas no início de junho para 21 111 contratos. Este valor marcou o nível mais alto em mais de três anos e foi uma indicação clara de que uma parte significativa do mercado se tinha posicionado para uma nova descida.

Uma concentração tão grande de posições baixistas aumenta frequentemente o risco de movimentos bruscos na direção oposta. Basta um catalisador fundamental ou uma mudança no sentimento para que os investidores comecem a encerrar posições curtas em massa. Este processo, conhecido como cobertura de posições curtas, conduz frequentemente a fortes recuperações nos mercados de matérias-primas.

A recuperação de hoje encaixa perfeitamente nesse cenário. O mercado recebeu vários novos motivos para se mostrar cauteloso quanto às expectativas de crescimento contínuo da oferta, levando alguns investidores a realizar lucros nas suas posições curtas. Como resultado, a recuperação ganhou um impulso adicional.

O fator mais importante a sustentar os preços continua a ser a previsão meteorológica para a África Ocidental. A Agência Meteorológica do Japão confirmou esta semana que se formou um padrão de "El Niño" no Pacífico equatorial. Ao mesmo tempo, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA) estima uma probabilidade de 67% de um chamado "Super El Niño", que poderá figurar entre os mais fortes de sempre registados.

Para o mercado do cacau, este desenvolvimento é altamente significativo. O "El Niño" traz frequentemente condições mais quentes e secas à África Ocidental, uma região responsável por cerca de 70% da produção global de cacau. Nestas circunstâncias, os rendimentos do cacau podem deteriorar-se significativamente, especialmente se o tempo desfavorável persistir durante vários meses.

Além disso, os primeiros inquéritos para a época de 2026/27 indicam uma formação de cherelles abaixo da média nas árvores de cacau. Este é um dos primeiros sinais de alerta que sugerem que a colheita principal, que começa em outubro, poderá ser decepcionante. Os investidores estão, por isso, a começar a prever a possibilidade de que a atual melhoria na oferta possa revelar-se temporária.

Os dados provenientes de África revelam atualmente uma realidade muito diferente

No início da semana, os argumentos pessimistas ainda dominavam a narrativa do mercado. A Costa do Marfim registou uma melhoria significativa nas chegadas de cacau aos seus portos. Desde o início da campanha de comercialização de 2025/26, a 1 de outubro, cerca de 1,95 milhões de toneladas de cacau tinham chegado aos portos até 7 de junho.

Isto representa um aumento de 18,9% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Além disso, em maio, o país elevou a sua previsão de entregas de cacau para toda a campanha para 2,2 milhões de toneladas, face à estimativa anterior de 1,8/1,9 milhões de toneladas. As autoridades citaram condições meteorológicas favoráveis e colheitas melhores do que o esperado como as principais razões para a revisão.

Várias instituições que monitorizam o mercado do cacau também destacaram a melhoria da situação da oferta. A Organização Internacional do Cacau (ICCO) estima que a produção global de cacau na temporada de 2024/25 aumentará 8,3% em relação ao ano anterior, para 4,723 milhões de toneladas. Se confirmado, isto marcaria o primeiro excedente global de cacau após quatro anos consecutivos de défices.

Os inventários estão a aumentar, mas o mercado continua cético

Outro fator de baixa continua a ser o aumento dos inventários monitorizados pela ICE. No início de junho, os stocks monitorizados pela bolsa subiram para mais de 2,93 milhões de sacos, atingindo o seu nível mais alto em cerca de 1,75 anos. Para muitos participantes no mercado, isto sinalizou que as pressões de oferta estavam a diminuir gradualmente.

Ao mesmo tempo, alguns analistas argumentam que os stocks mais elevados não resolvem automaticamente os desafios estruturais do mercado. A produção de cacau continua altamente concentrada geograficamente, com a maioria da oferta global proveniente de apenas um punhado de países da África Ocidental.

Na prática, isto significa que, mesmo que os stocks se recuperem temporariamente, o mercado continua extremamente vulnerável a perturbações relacionadas com as condições meteorológicas. Os investidores ainda se lembram da rapidez com que os preços reagiram nos últimos anos a notícias de secas, doenças nas culturas e estrangulamentos logísticos em toda a região.

A procura de chocolate revela-se mais resiliente do que o esperado

Durante meses, os preços elevados do cacau suscitaram preocupações quanto a um enfraquecimento do consumo de chocolate. No entanto, dados recentes apresentam um quadro mais matizado. Os relatórios de resultados de grandes fabricantes de chocolate, como a Hershey e a Mondelez, ficaram acima das expectativas, sugerindo que os consumidores continuam a absorver os preços mais elevados dos produtos de chocolate.

Ao mesmo tempo, os dados relativos à moagem de cacau indicam um enfraquecimento da procura em várias regiões. Na América do Norte, a moagem no primeiro trimestre diminuiu 3,8% em termos homólogos, para 106 087 toneladas. Na Europa, a moagem caiu 7,8%, para 325 895 toneladas, um resultado mais fraco do que o esperado e o valor mais baixo registado num primeiro trimestre em 17 anos.

A Ásia continua a ser a exceção notável. A moagem de cacau na região aumentou 5,2% em relação ao ano anterior, para 223 503 toneladas, apesar das expectativas do mercado apontarem para um declínio de 6,7%. Isto sugere que a procura mais fraca nas economias desenvolvidas está a ser, pelo menos parcialmente, compensada pelo aumento do consumo nos mercados emergentes.

Mais instituições estão a reduzir as previsões de excedentes

Embora o mercado continue formalmente em situação de excedente, as expectativas quanto à dimensão desse excedente continuam a diminuir. A StoneX reduziu recentemente a sua previsão para o excedente global de cacau na época de 2026/27 para 149 000 toneladas, face às 267 000 toneladas projetadas em janeiro. A revisão deveu-se, em grande parte, às crescentes preocupações com o potencial impacto do "El Niño" na produção de cacau da África Ocidental.

Ao mesmo tempo, a StoneX reduziu a sua estimativa de excedente para 2025/26 de 287 000 toneladas, anteriormente previstas, para 247 000 toneladas. Uma tendência semelhante pode ser observada nas projeções da ICCO. No final de maio, a organização reduziu a sua estimativa de excedente para 2024/25 de 75 000 toneladas para 48 000 toneladas.

A Nigéria, o quinto maior produtor mundial de cacau, está também a emergir como motivo de preocupação. As exportações de cacau do país caíram 20% em termos homólogos em abril, para 14 921 toneladas. Entretanto, a Associação de Cacau local prevê que a produção na época de 2025/26 diminua 11%, para 305 000 toneladas.

Os desafios logísticos estão a contribuir para o apoio aos preços. As perturbações em curso relacionadas com o transporte marítimo através do Estreito de Ormuz estão a aumentar os custos de frete, combustível e seguros, elevando o custo global das importações de cacau em todo o mundo.

As decisões políticas dos produtores continuam também a ser relevantes. O Gana reduziu o preço oficial pago aos produtores de cacau em quase 30% antes da época de 2025/26, enquanto a Costa do Marfim reduziu os pagamentos aos produtores em 57% para a colheita intercalar que teve início em março. Em conjunto, os dois países representam mais de metade da produção global de cacau.

A recuperação de hoje destaca o quanto os investidores continuam cautelosos em relação às previsões de uma melhoria duradoura nas condições de abastecimento. Apesar do aumento da produção, do crescimento dos inventários e de um mercado que permanece tecnicamente em excedente, bastaram alguns sinais de alerta relacionados com as condições meteorológicas para desencadear uma forte recuperação. Isto serve como mais um lembrete de que o cacau continua a ser uma das matérias-primas mais sensíveis às condições meteorológicas e mais propensas a perturbações a nível mundial.

COCOA (D1)