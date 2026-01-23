O Banco do Japão (BoJ) deixou as taxas de juro de curto prazo inalterada em 0,75%. Embora as projeções de crescimento e inflação do banco central se tenham inclinado para uma posição decididamente hawkish, o iene acabou por não reagir com muita volatilidade. A moeda continua a ser assolada por uma deterioração das perspectivas orçamentais, mesmo com o aumento das expectativas de um regresso ao aperto até meados do ano. Os mercados estão atualmente a prever pouco mais de duas subidas de taxas para 2026, embora algumas instituições, como o Citi, prevejam até três. Bloomberg A retórica cautelosa do Governador Kazuo Ueda deixou o iene sob pressão. Embora um ambiente de taxas mais elevadas deva teoricamente apoiar a moeda num horizonte de vários trimestres, o mercado cambial continua fixado no prazo imediato, onde a hesitação do BoJ domina a narrativa. A decisão política do BoJ Manutenção da taxa: A taxa diretora foi mantida em 0,75% após a subida de 0,5% em dezembro. A decisão foi tomada por uma votação de 8-1, nomeadamente com um membro dissidente a defender uma subida imediata para 1%.

Revisões em alta: O banco aumentou as suas previsões de crescimento do PIB para os anos fiscais de 2025-2026 para o intervalo de 0,9-1,0%. Crucialmente, elevou significativamente a trajetória da inflação “core-core”, que deverá agora permanecer acima do objetivo de 2% até ao exercício de 2027.

O banco aumentou as suas previsões de crescimento do PIB para os anos fiscais de 2025-2026 para o intervalo de 0,9-1,0%. Crucialmente, elevou significativamente a trajetória da inflação “core-core”, que deverá agora permanecer acima do objetivo de 2% até ao exercício de 2027. Momento inflacionista: O comunicado oficial sublinhou que a pressão salarial e a procura interna estão a reforçar a dinâmica inflacionista, compensando a descida dos preços do petróleo e o abrandamento geral dos riscos globais. Mensagem do Governador Nas suas observações após a reunião, Ueda reiterou que o banco “continuará a aumentar as taxas se as previsões económicas e de inflação se concretizarem”. No entanto, sublinhou que o calendário e o ritmo continuam a depender dos dados, com especial incidência no mercado de trabalho. Fase de avaliação: Observou que não tinha passado tempo suficiente desde a subida de dezembro para avaliar plenamente o seu impacto, justificando a atual pausa.

Observou que não tinha passado tempo suficiente desde a subida de dezembro para avaliar plenamente o seu impacto, justificando a atual pausa. Sensibilidade ao iene: Embora evitando comentários diretos sobre os níveis da taxa de câmbio - normalmente da competência do Ministério das Finanças - reconheceu que um iene fraco inflaciona os custos de importação e pode dar um impulso temporário ao IPC. O ciclo de endurecimento de 2026 As projeções do próprio BoJ - IPC central estável acima de 2%, a par de um crescimento melhorado do PIB. A Bloomberg Economics prevê que a próxima medida seja tomada em julho, o que sugere que o banco pretende evitar uma reviravolta demasiado agressiva, sobretudo em ano de eleições. Os mercados de taxas de juro de curto prazo estão a definir um caminho modesto: uma subida em meados do ano com uma potencial continuação no final do ano. Perspectivas para o iene Apesar das previsões hawkish, o USD/JPY continua a ser negociado perto do nível 160. Os investidores interpretaram a reunião como uma “espera dovish”, concentrando-se na falta de um sinal para um movimento iminente. Arrastamento fiscal: Os participantes no mercado estão cada vez mais preocupados com a trajetória fiscal do Japão, especificamente com as propostas de redução do IVA sobre os alimentos para zero. Os receios de um défice crescente sob uma política fiscal expansiva estão a pesar fortemente no sentimento dos investidores.

Os participantes no mercado estão cada vez mais preocupados com a trajetória fiscal do Japão, especificamente com as propostas de redução do IVA sobre os alimentos para zero. Os receios de um défice crescente sob uma política fiscal expansiva estão a pesar fortemente no sentimento dos investidores. Diferenciais de rendimento: Embora o diferencial de taxas entre os EUA e o Japão ainda favoreça o dólar, o aumento histórico dos rendimentos japoneses - com o JGB a 40 anos a atingir os 4% pela primeira vez - teoricamente oferece um vento favorável ao iene. No entanto, este pico é atualmente impulsionado pela ansiedade fiscal e não por mudanças na política monetária.

Embora o diferencial de taxas entre os EUA e o Japão ainda favoreça o dólar, o aumento histórico dos rendimentos japoneses - com o JGB a 40 anos a atingir os 4% pela primeira vez - teoricamente oferece um vento favorável ao iene. No entanto, este pico é atualmente impulsionado pela ansiedade fiscal e não por mudanças na política monetária. Pivô fundamental: Numa perspetiva de 6 a 12 meses, os fundamentos favorecem o iene. Um estreitamento gradual dos spreads de taxas e a perspetiva de um dólar mais suave em meio a eventuais cortes do Fed sugerem uma recuperação para o JPY a partir de seus mínimos atuais. Opinião do Mercado e Dados Técnicos Curto prazo: A falta de um sinal claro de aperto garante uma volatilidade contínua. Embora o iene tenha inicialmente abrandado, estabilizou desde então, com os rendimentos de curto prazo a subirem e os rendimentos extremos de longo prazo a moderarem-se.

Médio prazo: O sentimento em relação ao iene é atualmente extremamente pessimista. No entanto, se as previsões de crescimento forem cumpridas e o BoJ sinalizar uma trajetória de aperto consistente, continua a ser provável uma recuperação a longo prazo.

O sentimento em relação ao iene é atualmente extremamente pessimista. No entanto, se as previsões de crescimento forem cumpridas e o BoJ sinalizar uma trajetória de aperto consistente, continua a ser provável uma recuperação a longo prazo. Posicionamento: Dados recentes mostram uma redução extrema das posições longas, juntamente com um aumento das posições curtas. O posicionamento líquido está a aproximar-se dos níveis (-100.000 contratos) que historicamente servem como um sinal contrário. Este posicionamento extremamente curto aumenta o risco de um “short squeeze”, que faz lembrar a ação dos preços observada em 2024. Bloomberg, XTB Análise técnica A tendência de alta no par cambial USD / JPY está a começar a estagnar. Enquanto um novo teste nos 160 continua a ser possível, uma quebra abaixo da média móvel de 50 dias seria um sinal de alerta. xStation 5

