A EDP iniciou 2026 com resultados sólidos, demonstrando resiliência num contexto ainda marcado pela volatilidade dos mercados energéticos europeus. O desempenho das redes reguladas, o crescimento da procura elétrica e a expansão das energias renováveis permitiram à empresa rever em alta as suas projeções para o conjunto do ano. Assista à análise completa de João Cruz no vídeo abaixo ou continue a leitura para uma análise detalhada das ações da EDP. Resultados da EDP no 1.º trimestre de 2026 (vs 1Q25) A tabela seguinte resume a performance financeira consolidada da EDP no arranque do ano: Apesar da ligeira redução do EBITDA e do lucro líquido, a empresa manteve uma forte capacidade de gerar caixa e acelerou significativamente o investimento em infraestruturas críticas. O que está a impulsionar o crescimento da EDP em 2026 1. Redes elétricas sustentam o crescimento e a previsibilidade das receitas Crescimento de EBITDA: O EBITDA regulado das redes elétricas cresceu 9% globalmente, atingindo €265 milhões na Península Ibérica (+16% YoY), beneficiando diretamente da entrada em vigor de novos períodos regulatórios favoráveis.

Aumento de Rentabilidade (RoRAB): As taxas de retorno reguladas registaram incrementos expressivos, fixando-se em 6,72% em Portugal (+124 bps) e 6,58% em Espanha (+100 bps), garantindo retornos totais previsíveis e atrativos (~8% em Portugal e ~9% em Espanha).

Aceleração do CAPEX: O investimento em infraestruturas críticas disparou 40% para €164 milhões no trimestre, com um plano anual ambicioso de ~€0,7 mil milhões (+13% YoY). 2. Data centers reforçam potencial de crescimento Outperformance de Portugal: Enquanto a procura de eletricidade na UE27 contraiu 4% entre 2016 e 2025, o mercado português expandiu 12% em termos acumulados, impulsionado pela dinâmica demográfica e incentivos estruturais à eletrificação industrial.

Oportunidade nos Data Centers: A EDP está a posicionar-se estrategicamente no fornecimento de energia a grandes players digitais, destacando-se o memorando de entendimento com a “Start Campus” para o projeto Sines DC, cuja construção do segundo edifício arrancou no início de 2026. As perspetivas apontam para um CAGR de +4,5% na procura elétrica nacional até 2035. 3. Energias renováveis continuam a ser um pilar estratégico Metas Asseguradas: A EDPR tem mais de 60% da sua meta de adições de capacidade para o período 2026-2028 (~5 GW) inteiramente assegurada com métricas de risco/retorno apelativas e um spread IRR-WACC de ~285 bp. O ano de 2026 encontra-se 100% contratado.

Marco Histórico nos EUA: Em março, a produção renovável ultrapassou a produção de Gás natural em solo norte-americano pela primeira vez, superando um terço do total produzido. A EDP capitaliza este cenário com 2 GW de terrenos aptos e licenciados para projetos ligados a Data Centers. Brasil e energias renováveis reforçam a visibilidade das receitas Brasil “Blindado” contra a Inflação: A extensão por 30 anos da concessão da EDP Espírito Santo confere uma excelente visibilidade às receitas, as quais se mantêm 100% indexadas à inflação. A apreciação do Real (BRL) e a trajetória de descida da taxa Selic beneficiam a margem consolidada do grupo.

Liderança ESG “Inquestionável”: No fecho do trimestre, as energias renováveis representavam 91% da matriz de produção da empresa, acompanhadas por uma redução drástica das receitas de carvão para meros 0,1%. EDP aumenta guidance para 2026 Fruto de um arranque de ano muito forte, suportado pelos elevados níveis das albufeiras hídricas (que atingiram máximos históricos de 94% em março) e pela estabilização cambial, a administração da EDP reviu em alta o seu guidance financeiro para o total do ano de 2026: Novo Target de EBITDA: Elevado para €5,2 mil milhões (face ao intervalo anterior de €4,9-5,0 mil milhões).

Novo Target de Lucro Líquido: Revisto para ~€1,3 mil milhões (anteriormente nos €1,2-1,3 mil milhões). Adicionalmente, o balanço permanece robusto, com cerca de 80% da dívida protegida a taxa fixa, minimizando os riscos associados à volatilidade das taxas de juro de mercado. Análise Técnica da EDP.PT Plataforma de investimentos da XTB Do ponto de vista técnico, é possível observar uma estrutura ascendente que tem vindo a ser desenhada desde o início de abril de 2025. Esta linha de tendência encontrou suporte em dezembro de 2025 e, mais recentemente, entre março e maio de 2026. Contudo, desde o último trimestre do ano passado, a ação começou a desenhar um "teto" de mercado (resistência) que se mantém inalterado até à data. Apesar de se terem registado duas falsas ruturas em alta, o preço regressou rapidamente para o interior daquela que se desenha como uma potencial figura triangular de consolidação. Num cenário de rutura em alta, a EDP.PT necessitaria de superar a forte zona de resistência que tem testado desde o último trimestre do ano passado. Para validar este movimento, o preço terá de consolidar de forma sustentável acima do intervalo dos 4,4850€/4,5328€, abrindo caminho para a procura de novos máximos relativos. Pelo lado contrário, caso a pressão vendedora aumente, a cotada poderá encontrar uma importante zona de suporte junto à Média Móvel Simples (SMA) de 200 períodos, que se situa atualmente em torno dos 4,25€. Enquanto o título não conseguir superar as três zonas de toque na linha de resistência superior (que se fazem sentir desde o final de março e início de abril de 2026), a tendência de curto prazo deverá permanecer condicionada e com viés descendente.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.