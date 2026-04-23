Muito além do retalho alimentar, o grupo português tem vindo a afirmar-se como um conglomerado diversificado, com presença em áreas como telecomunicações, centros comerciais, eletrónica e, mais recentemente, no segmento de produtos para animais. Os resultados de 2025 reforçam essa tese: crescimento sólido, valorização expressiva em bolsa e uma estratégia cada vez mais internacional.
Assista à análise completa de João Cruz no vídeo abaixo ou continue a leitura para uma análise detalhada da Sonae.
Sonae: um conglomerado diversificado (e não apenas o Continente)
Apesar de ser frequentemente associada ao Continente, a Sonae é uma holding com exposição a múltiplos setores:
- Retalho alimentar: Continente, Meu Super
- Eletrónica e saúde: Worten, Wells, Druni
- Moda e animais: MO, Zippy e Musti
- Telecomunicações: participação relevante na NOS
- Centros comerciais: através da Sonae Sierra (ex: Colombo, NorteShopping)
Esta diversificação permite diluir riscos e captar crescimento em diferentes áreas da economia.
Resultados de 2025: crescimento e eficiência operacional
O ano de 2025 foi particularmente forte para a Sonae com indicadores-chave a evidenciar expansão e disciplina financeira:
- Vendas totais: €11,4 mil milhões (+14%)
- EBITDA: €1,1 mil milhões
- Valorização das ações: +76%
O crescimento das receitas, aliado à capacidade de controlo de custos, aponta para uma operação eficiente, um fator crítico num contexto de pressão inflacionista. A empresa está a vender mais do que nunca e, mais importante, está a gerir bem os custos.
Expansão internacional: o novo motor de crescimento
Um dos principais vetores estratégicos tem sido a internacionalização. Em 2025, destacaram-se dois movimentos:
- Musti: reforço da presença nos países nórdicos (Suécia, Noruega e Finlândia) no segmento pet
- Druni: fusão em Espanha para criar um player relevante no setor da perfumaria e cosmética
Esta aposta reduz a dependência da economia portuguesa e aumenta o potencial de crescimento estrutural.
Dividendos: rendimento crescente para os acionistas
A Sonae mantém uma política de remuneração acionista consistente.
- Dividendo proposto: €0,06217 por ação
- Variação anual: +5%
Exemplo prático: Se tiver 1.000 ações da Sonae, a empresa vai depositar-lhe cerca de 62,17 € (brutos) ao ano na sua conta de investimento. É um aumento de 5% em relação ao ano passado, o que mostra que a empresa quer partilhar o sucesso com os seus acionistas.
Saúde Financeira: A Sonae está segura?
Muitas pessoas têm medo de investir em empresas com muita dívida. A boa notícia é que a Sonae está "em forma":
A dívida total da Sonae representa apenas cerca de 13,7% do valor dos ativos que a empresa possui. Este nível é considerado relativamente baixo, reduz o risco financeiro e oferece flexibilidade para investimento e expansão futura.
Enquanto isso, o NAV (Valor Líquido dos Ativos) subiu 15%. Isto é, de forma simples, o valor real de tudo o que a Sonae detém, menos as suas dívidas.
ESG: sustentabilidade como pilar estratégico
Hoje em dia, os investidores não olham só para o lucro. Querem saber se a empresa é responsável e a Sonae tem vindo a reforçar o seu posicionamento em critérios ESG:
- Ambiente: redução de 25% das emissões e embalagens maioritariamente recicláveis
- Igualdade: 42% dos cargos de chefia ocupados por mulheres
- Impacto social: €35 milhões doados em 2025
Análise Técnica da Sonae
Em termos de análise técnica, a Sonae encontra-se, neste momento, em lateralização, depois de ter registado dois picos de preço na zona entre os €2,02 e os €2,06. Ainda assim, importa referir que o ativo vem de uma tendência ascendente desde o início de 2025, a qual, até ao momento, ainda não foi quebrada.
Neste contexto, o preço poderá voltar a testar, aproximadamente, a zona dos €1,80 e, a partir daí, eventualmente procurar novos máximos. Num cenário menos positivo, poderá simplesmente manter-se em lateralização.
Por outro lado, caso ocorra a quebra da LTA (Linha de Tendência Ascendente), o título poderá testar os mínimos do mês de março, na zona dos €1,70, e aproximar-se da SMA (Média Móvel Simples) de 200 períodos/dias. Em alternativa, poderá ainda aguentar na região dos €1,70 e retestar a LTA anteriormente quebrada, para depois, possivelmente, fazer novos mínimos.
Conclusão: uma ação defensiva com crescimento
Como em qualquer investimento na bolsa, existem riscos, mas os resultados de 2025 mostram uma Sonae:
- Mais internacional e diversificada;
- Com lucros recorde e dívida controlada;
- Comprometida em pagar dividendos crescentes.
Num contexto de incerteza macroeconómica, o grupo posiciona-se como uma opção defensiva, combinando rendimento com potencial de crescimento via internacionalização. Para os investidores focados no PSI, a Sonae apresenta-se como uma das empresas mais sólidas do mercado português.
Setor da defesa: Resultados da Saab, Safran e Lockheed Martin
Ações da ServiceNow recuam 13% após os resultados 📉
Ação da semana - Schneider Electric
Nvidia continua a dominar a tecnologia 🗽 O que os resultados nos mostram?
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.