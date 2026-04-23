Muito além do retalho alimentar, o grupo português tem vindo a afirmar-se como um conglomerado diversificado, com presença em áreas como telecomunicações, centros comerciais, eletrónica e, mais recentemente, no segmento de produtos para animais. Os resultados de 2025 reforçam essa tese: crescimento sólido, valorização expressiva em bolsa e uma estratégia cada vez mais internacional.

Assista à análise completa de João Cruz no vídeo abaixo ou continue a leitura para uma análise detalhada da Sonae.

Sonae: um conglomerado diversificado (e não apenas o Continente)

Apesar de ser frequentemente associada ao Continente, a Sonae é uma holding com exposição a múltiplos setores:

Retalho alimentar: Continente, Meu Super

Eletrónica e saúde: Worten, Wells, Druni

Moda e animais: MO, Zippy e Musti

Telecomunicações: participação relevante na NOS

Centros comerciais: através da Sonae Sierra (ex: Colombo, NorteShopping)

Esta diversificação permite diluir riscos e captar crescimento em diferentes áreas da economia.

Resultados de 2025: crescimento e eficiência operacional

O ano de 2025 foi particularmente forte para a Sonae com indicadores-chave a evidenciar expansão e disciplina financeira:

Vendas totais: €11,4 mil milhões (+14%)

EBITDA: €1,1 mil milhões

Valorização das ações: +76%

O crescimento das receitas, aliado à capacidade de controlo de custos, aponta para uma operação eficiente, um fator crítico num contexto de pressão inflacionista. A empresa está a vender mais do que nunca e, mais importante, está a gerir bem os custos.

Expansão internacional: o novo motor de crescimento

Um dos principais vetores estratégicos tem sido a internacionalização. Em 2025, destacaram-se dois movimentos:

Musti: reforço da presença nos países nórdicos (Suécia, Noruega e Finlândia) no segmento pet

Druni: fusão em Espanha para criar um player relevante no setor da perfumaria e cosmética

Esta aposta reduz a dependência da economia portuguesa e aumenta o potencial de crescimento estrutural.

Dividendos: rendimento crescente para os acionistas

A Sonae mantém uma política de remuneração acionista consistente.

Dividendo proposto: €0,06217 por ação

Variação anual: +5%

Exemplo prático: Se tiver 1.000 ações da Sonae, a empresa vai depositar-lhe cerca de 62,17 € (brutos) ao ano na sua conta de investimento. É um aumento de 5% em relação ao ano passado, o que mostra que a empresa quer partilhar o sucesso com os seus acionistas.

Saúde Financeira: A Sonae está segura?

Muitas pessoas têm medo de investir em empresas com muita dívida. A boa notícia é que a Sonae está "em forma":

A dívida total da Sonae representa apenas cerca de 13,7% do valor dos ativos que a empresa possui. Este nível é considerado relativamente baixo, reduz o risco financeiro e oferece flexibilidade para investimento e expansão futura.

Enquanto isso, o NAV (Valor Líquido dos Ativos) subiu 15%. Isto é, de forma simples, o valor real de tudo o que a Sonae detém, menos as suas dívidas.

ESG: sustentabilidade como pilar estratégico

Hoje em dia, os investidores não olham só para o lucro. Querem saber se a empresa é responsável e a Sonae tem vindo a reforçar o seu posicionamento em critérios ESG:

Ambiente: redução de 25% das emissões e embalagens maioritariamente recicláveis

Igualdade: 42% dos cargos de chefia ocupados por mulheres

Impacto social: €35 milhões doados em 2025

Análise Técnica da Sonae

xStation5

Em termos de análise técnica, a Sonae encontra-se, neste momento, em lateralização, depois de ter registado dois picos de preço na zona entre os €2,02 e os €2,06. Ainda assim, importa referir que o ativo vem de uma tendência ascendente desde o início de 2025, a qual, até ao momento, ainda não foi quebrada.

Neste contexto, o preço poderá voltar a testar, aproximadamente, a zona dos €1,80 e, a partir daí, eventualmente procurar novos máximos. Num cenário menos positivo, poderá simplesmente manter-se em lateralização.

Por outro lado, caso ocorra a quebra da LTA (Linha de Tendência Ascendente), o título poderá testar os mínimos do mês de março, na zona dos €1,70, e aproximar-se da SMA (Média Móvel Simples) de 200 períodos/dias. Em alternativa, poderá ainda aguentar na região dos €1,70 e retestar a LTA anteriormente quebrada, para depois, possivelmente, fazer novos mínimos.

Conclusão: uma ação defensiva com crescimento

Como em qualquer investimento na bolsa, existem riscos, mas os resultados de 2025 mostram uma Sonae:

Mais internacional e diversificada;

Com lucros recorde e dívida controlada;

Comprometida em pagar dividendos crescentes.

Num contexto de incerteza macroeconómica, o grupo posiciona-se como uma opção defensiva, combinando rendimento com potencial de crescimento via internacionalização. Para os investidores focados no PSI, a Sonae apresenta-se como uma das empresas mais sólidas do mercado português.