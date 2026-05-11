Bolsas e IA vs. Geopolítica: Impacto de Trump e Petróleo no Mercado

Os índices bolsistas, tanto na Europa como em Wall Street, parecem estar a ser puxados em direções opostas por duas tendências de preços contraditórias, mas muito fortes. Por um lado, existe uma tendência de alta impulsionada por um aumento acentuado das expectativas em relação aos resultados das grandes empresas tecnológicas, no contexto de mais uma onda do «boom da IA». No entanto, as valorizações estão sob pressão devido a Donald Trump, que, nas suas declarações do fim de semana, assumiu claramente um tom mais conflituoso em relação ao Irão. Os preços do petróleo subiram quase 4%. O sentimento nos EUA é, no entanto, melhor do que na Europa. Os futuros do Nasdaq 100 e do S&P 500 registam subidas ligeiramente inferiores a 0,2–0,3%. Sem grandes conferências sobre resultados agendadas para segunda-feira e com apenas um pequeno número de publicações macroeconómicas importantes, o mercado poderá prestar mais atenção do que o habitual aos comentários políticos. Representantes tanto dos EUA como do Irão poderão tentar agravar ou acalmar a situação, o que poderá desencadear movimentos significativos no mercado. Também vale a pena estar atento à Europa, onde quaisquer notícias sobre um cessar-fogo entre a Ucrânia e a Rússia, bem como a política monetária do BCE, serão acompanhadas de perto. Dados macroeconómicos Meia hora após a abertura da sessão nos EUA, os investidores receberão dados importantes sobre as vendas de habitações existentes em abril. O mercado espera um aumento de 3,98 milhões para 4,05 milhões. US100 (D1) Fonte: xStation5 O preço continua a uma subida quase vertical no gráfico, mantendo-se próximo do máximo histórico. O RSI indica uma condição claramente de sobrecompra, atingindo o seu nível mais alto desde setembro de 2025. A resistência potencial pode ser encontrada nos níveis de retração de Fibonacci de 23,6 e 38,2. No caso de uma inversão de tendência ou correção, os níveis de suporte potenciais são os níveis de Fibonacci de 78,6 e 100. Notícias das empresas: Intel (INTC.US) & Micron (MU.US): Apesar do sentimento cauteloso no mercado em geral, as ações de semicondutores continuam a registar ganhos massivos numa onda de posicionamento quase eufórico dos investidores no setor. Os preços das ações subiram mais de 5% nas negociações após o fecho do mercado.

Moderna (MRNA.US): As ações subiram mais de 10% após a empresa ter anunciado que está a trabalhar numa vacina contra os hantavírus.

Babcock & Wilcox (BW.US): As ações subiram mais de 10% após a divulgação dos resultados; o segmento de energia registou um aumento de 44% na receita em relação ao ano anterior.

Lumentum (LITE.US): A ação subiu cerca de 4% após o anúncio da sua inclusão no índice Nasdaq 100.

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