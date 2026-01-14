🍫Cacau cai até ao suporte dos 5000$

Embora os preços globais do cacau tenham recuado significativamente em relação aos seus picos recordes de 2024, a indústria do chocolate continua enfrentando dificuldades. A procura global mostra sinais de fraqueza estrutural, e os processadores estão a lutar para manter a rentabilidade enquanto lidam com stocks historicamente caros. Uma correção acentuada dos preços Desde que atingiram máximos históricos em dezembro de 2024, os futuros do cacau perderam mais da metade do seu valor. A volatilidade recente intensificou-se, em parte devido ao reequilíbrio dos índices de commodities. Embora fosse esperada uma entrada de capital de curto prazo no mercado de futuros, os fundos provavelmente espalharam a sua exposição por um período mais longo. Hoje, os preços caíram mais de 3%, caindo brevemente abaixo da marca de US$ 5.000 por tonelada — o nível mais baixo desde o final de novembro. Apesar dessa venda significativa, a commodity continua cara em termos históricos, com preços ainda substancialmente mais altos do que os observados há quatro ou cinco anos. A destruição da procura atinge a transformação O principal obstáculo à recuperação dos preços é a chamada «destruição da procura». Os preços recorde do ano passado forçaram os consumidores a reduzir as compras de chocolate e levaram os fabricantes a reformular as receitas, optando por substitutos mais baratos e mais enchimentos, como nozes. Esses efeitos são evidentes nos dados de moagem de cacau — um importante indicador da procura: Europa: estima-se que a moagem no quarto trimestre de 2025 tenha caído cerca de 3% em relação ao ano anterior

estima-se que a moagem no quarto trimestre de 2025 tenha caído cerca de 3% em relação ao ano anterior Ásia: espera-se que a região tenha a maior queda, estimada em aproximadamente 12%.

espera-se que a região tenha a maior queda, estimada em aproximadamente 12%. América do Norte: a única região com previsão de um ligeiro aumento (+1,2%), principalmente devido à adição de duas novas fábricas de processamento. Os dados europeus serão divulgados na manhã de 15 de janeiro, seguidos pelos números dos EUA no final da tarde (CET). Os dados asiáticos serão divulgados na sexta-feira, 16 de janeiro. Dadas as expectativas pessimistas, os mercados parecem estar a precificar a fraqueza antes das divulgações oficiais. Especialistas observam que as margens de processamento europeias caíram abaixo do ponto de equilíbrio já em agosto e atingiram níveis recordes em dezembro, forçando as empresas a reduzir os investimentos e as taxas de produção. Crise na origem: Costa do Marfim A queda dos preços em Nova Iorque e Londres desencadeou uma crise para o maior produtor mundial, a Costa do Marfim. Os exportadores locais estão presos entre os preços de produção impostos pelo Estado e a queda dos índices de referência internacionais. A situação atual é crítica: O preço de produção é de 2.800 francos CFA por quilograma (aproximadamente US$ 4,97).

Com os preços de mercado a rondar os 5000 dólares por tonelada, as margens dos exportadores desapareceram efetivamente, levando a problemas de liquidez e congestionamento nos portos. Os investidores estão a apelar ao governo para que conceda subsídios ou benefícios fiscais para sustentar as compras aos agricultores. No entanto, o regulador do setor (CCC) rejeitou categoricamente as propostas para reduzir o preço no produtor. Quando é que o alívio chegará às prateleiras do retalho? Apesar da queda nos custos das matérias-primas, os consumidores não devem esperar reduções imediatas nos preços dos produtos de confeitaria. A maioria dos grãos processados no quarto trimestre de 2025 foi comprada antes da queda acentuada dos preços. Observadores do mercado prevêem que o alívio nos preços de retalho só se manifestará no segundo semestre de 2026. Até lá, as margens reduzidas e a capacidade subutilizada continuarão a pesar sobre o mercado global de cacau. Além disso, acredita-se amplamente que os preços ultrabaixos observados durante a pandemia provavelmente não retornarão. Perspectiva técnica Os preços caíram para o nível de US$ 5.000, invalidando efetivamente uma possível formação de cabeça e ombros invertida (oRGR). No entanto, se o preço se mantiver acima das mínimas de novembro, poderá surgir uma formação de fundo duplo, com uma linha de pescoço perto dos 6300 dólares. Continua a ser possível que os dados fracos de moagem possam atuar como um catalisador contrário, semelhante à ação dos preços observada em outubro, quando o mercado registou uma correção ascendente temporária dentro de uma tendência de baixa a longo prazo. Fonte:xstation5



Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.