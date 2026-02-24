Assinalam-se hoje quatro anos desde o início da guerra na Ucrânia. Em 2022, o conflito desencadeou um dos maiores choques nos mercados financeiros das últimas décadas, com impacto direto nos preços da energia, dos bens alimentares e dos metais industriais. O choque inicial deu lugar a normalização parcial, mas o risco geopolítico permanece nos preços: O petróleo Brent ultrapassou os 130 dólares em 2022 após o início do conflito

O gás natural europeu (TTF) superou os 300€ /MWh no pico da crise energética

A inflação na Zona Euro atingiu mais de 10% em 2022

A dependência energética da Europa face à Rússia foi significativamente reduzida desde então

Metais e ouro registaram elevada volatilidade ao longo do período Evolução dos principais ativos desde o início da guerra Tabela gerada por IA Energia: do choque histórico à estabilização relativa No momento inicial da invasão, o mercado incorporou o risco de interrupção no fornecimento russo, um dos maiores exportadores globais de petróleo e gás. O Brent ultrapassou os 130 dólares por barril em março de 2022, enquanto o gás natural europeu (TTF) superou os 300€/MWh no verão deste ano. Quatro anos depois, os preços encontram-se substancialmente abaixo dos máximos históricos. Como a Europa redesenhou o mapa energético A Europa reduziu drasticamente a dependência do gás russo, substituindo parte significativa das importações por gás natural liquefeito proveniente dos Estados Unidos e do Médio Oriente. Apesar da correção, o prémio de risco geopolítico continua presente nos mercados energéticos. Matérias-primas agrícolas: inflação alimentar e cadeias logísticas Polina Rytova / Unsplash A Rússia e a Ucrânia representavam cerca de 30% das exportações globais de trigo antes da guerra. Em 2022, os preços agrícolas dispararam, contribuindo para a aceleração da inflação alimentar global. Com a reabertura parcial de corredores de exportação no Mar Negro e o ajustamento das cadeias logísticas, os preços corrigiram ao longo de 2023 e 2024, embora permaneçam mais voláteis do que no período pré-conflito. Metais Industriais e Ouro: volatilidade e diversificação O mercado do níquel registou movimentos extremos em 2022, levando à suspensão temporária de negociações na London Metal Exchange. O episódio evidenciou a vulnerabilidade das cadeias globais de fornecimento. O Ouro beneficiou do aumento da incerteza geopolítica e da inflação, reforçando o seu papel como ativo de refúgio. Nos últimos anos, bancos centrais aumentaram as reservas de Ouro como forma de diversificação. Impacto Macroeconómico: infação, BCE, Fed O choque energético contribuiu para que a inflação na Zona Euro ultrapassasse os 10% em 2022, levando o Banco Central Europeu (BCE) e a Reserva Federal Americana (FED) a iniciar um ciclo agressivo de subida das taxas de juros diretoras. O conflito, inicialmente geopolítico, teve assim efeitos prolongados no enquadramento macroeconómico global. Perspetivas para os mercados financeiros em 2026 Apesar da normalização parcial dos preços das matérias-primas face aos máximos registados em 2022, o risco geopolítico permanece um fator estrutural na formação dos preços da energia e de alguns metais. A guerra continua e não há, para já, sinais claros de que esteja próxima do fim. Além disso, a eclosão de um novo conflito entre os EUA e o Irão está novamente a pressionar os preços das matérias energéticas. Para os investidores, este período evidenciou a importância da diversificação e da monitorização do risco geopolítico como variável relevante na avaliação dos ativos. Gráfico dos futuros de matérias-primas TradingView Gráfico dos futuros de várias matérias-primas: Brent (Linha Laranja), Gás Natural Dutch (Linha Azul Escuro), Ouro (Linha Verde), Trigo (Linha Vermelha), Níquel (Linha Azul Clara)

