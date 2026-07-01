O início da sessão de hoje caracteriza-se por uma relativa calma e por uma descida da volatilidade, na sequência da recente recuperação do otimismo em torno da IA. Os futuros dos principais índices de ambos os lados do Atlântico (US500, EU50) registam atualmente uma ligeira correção de 0,2%, proporcionando ao mercado algum espaço para respirar após os ganhos de ontem. No entanto, espera-se que a volatilidade aumente durante a sessão, que hoje está repleta de dados macroeconómicos. A par dos valores finais do PMI da Indústria Transformadora de junho, aguardamos a inflação da zona euro, o relatório ADP sobre o mercado de trabalho dos EUA e o relatório da EIA sobre as reservas de petróleo bruto. O ponto alto para os investidores poderá vir a ser o painel de governadores de bancos centrais durante o fórum do BCE que decorre atualmente em Sintra, onde Kevin Warsh deverá fazer a sua estreia. Principais divulgações da sessão asiática Japão: Valores trimestrais muito sólidos do índice Tankan. O índice do setor industrial subiu para 22 pontos (consenso: 16 pontos, anterior: 17 pontos), enquanto o índice do setor de serviços situou-se nos 37 pontos (consenso: 35 pontos). Isto sinaliza uma elevada resiliência e um estado saudável da economia japonesa no início do segundo semestre do ano. China: O PMI do setor industrial da Caixin de junho registou um ligeiro recuo para 51,7 pontos (consenso: 51,8 pontos, valor anterior: 51,8 pontos). No entanto, o índice mantém-se estável na zona de expansão económica (acima do limiar de 50 pontos). Austrália: O valor final do PMI do setor transformador de junho foi revisto ligeiramente em alta para 51,5 pontos (em comparação com a previsão de 51,2). Em contrapartida, os dados de maio relativos às novas habitações concluídas registaram uma queda acentuada de -1,1% m/m (o consenso esperava uma recuperação de 0,7% m/m). Calendário Macroeconómico (todas as horas em CET) 08:30 Nova Zelândia - Índice de Preços das Matérias-Primas (a/a) (junho). Anterior: 16,8%

09:00 Polónia - PMI do setor industrial (junho). Consenso: 49,4 | Anterior: 49,4

09:50 França - PMI do setor industrial (junho) (final). Consenso: 50,7 | Anterior: 49,7

09:55 Alemanha - PMI do setor industrial (junho) (final). Consenso: 50 | Anterior: 50,1

10:00 Zona Euro - PMI do setor industrial (junho) (final). Consenso: 51,3 | Anterior: 51,6

10:30 Reino Unido - PMI do setor industrial (junho) (final). Consenso: 53,1 | Anterior: 53,9

11:00 Zona Euro - Inflação IHPC (a/a) (junho) (previsão preliminar). Consenso: 3,0% | Anterior: 3,2%

11:00 Zona Euro - Inflação do IHPC (m/m) (junho). Anterior: 0,1%

11:00 Zona Euro - Inflação subjacente do IHPC (a/a) (junho). Consenso: 2,6% | Anterior: 2,6%

11:00 Zona Euro - Inflação do IHPC subjacente (m/m) (junho). Anterior: 0,3%

12:15 Zona Euro - Discurso de Philip Lane, membro da Comissão Executiva do BCE

14:15 EUA - Relatório ADP (junho) (Variação do emprego). Consenso: 118 mil | Anterior: 122 mil

15:00 Zona Euro - Discurso da Presidente do BCE, Christine Lagarde

15:00 Reino Unido - Discurso do Governador do Banco de Inglaterra, Andrew Bailey

15:00 Canadá - Discurso do Governador do Banco do Canadá, Tiff Macklem

15:00 EUA - Discurso do Presidente da Reserva Federal, Kevin Warsh

15:45 EUA - PMI do setor industrial (junho) (final). Consenso: 55,7 | Anterior: 55,1

16:00 EUA - PMI do setor industrial do ISM (junho). Consenso: 54 | Anterior: 54

16:00 EUA - Índice de emprego do setor industrial do ISM (junho). Anterior: 48,6

16:00 EUA - Índice ISM de Preços Pagos no Setor Industrial (junho). Consenso: 79 | Anterior: 82,1

16:00 EUA - Índice ISM de Novas Encomendas no Setor Industrial (junho). Anterior: 56,8

16:00 Zona Euro - Discurso da presidente do BCE, Christine Lagarde

16:30 EUA - Variação dos inventários de petróleo bruto da EIA. Consenso: -4,0 milhões de barris | Anterior: -6,09 milhões de barris

16:30 EUA - Variação dos inventários de gasolina da EIA. Consenso: -0,9 milhões de barris | Anterior: 2,06 milhões de barris 3 Mercados a acompanhar hoje EUR/USD: O principal par cambial encontra-se à beira de uma volatilidade significativa. Às 11:00, os investidores tomarão conhecimento do principal valor preliminar da inflação IHPC de junho na zona euro (prevê-se uma descida para 3,0% em termos homólogos). No entanto, espera-nos uma verdadeira montanha-russa às 15:00, quando os responsáveis pelos bancos centrais mais importantes do mundo (BCE, BoE, BoC e Fed) assumirem a palavra simultaneamente. Em conjunto com os dados da tarde provenientes dos EUA, isto irá definir a direção do eurodólar antes do relatório NFP. S&P 500 (US500): Os índices norte-americanos enfrentam uma maratona macroeconómica esta tarde. O primeiro fator desencadeante será o relatório ADP às 14:15, que servirá de prenúncio para os dados oficiais de sexta-feira (NFP). No entanto, o ponto crucial da sessão continua a ser a publicação do índice ISM do setor industrial às 16:00. O consenso aponta para que se mantenha estável nos 54 pontos — qualquer desvio mais acentuado (especialmente nos subcomponentes de novas encomendas e preços pagos) terá repercussões imediatas no posicionamento do capital em Wall Street. Petróleo Brent (OIL): Os preços das matérias-primas reagirão aos dados oficiais semanais do Departamento de Energia dos EUA (EIA), às 16h30. O consenso do mercado aponta para mais uma redução clara nos stocks de petróleo, na ordem dos 4 milhões de barris. Se os dados confirmarem uma queda mais acentuada nos stocks e a procura de gasolina aumentar, os preços do petróleo poderão encontrar apoio técnico para romper a sua atual consolidação local. EURUSD (D1) Fonte: xStation5 Na sequência da sua recente subida até à média móvel exponencial de 10 dias (EMA10; amarela), EURUSD está novamente a registar perdas, consolidando a tendência de descida que se mantém inalterada desde abril. Esta trajetória é ainda mais impulsionada pelo aumento da divergência de políticas entre um BCE que se afasta da sua postura restritiva e a Fed, que, segundo as previsões dos mercados, poderá aumentar as taxas de juro em setembro.

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.