Os dados de ontem relativos ao Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA não suscitaram tanto entusiasmo entre os investidores como seria de esperar, especialmente na sequência do relatório NFP de sexta-feira. Na ausência de surpresas no que diz respeito ao IPC, os próximos relatórios macroeconómicos poderão captar mais a atenção dos investidores, à medida que estes procuram perspetivas mais claras sobre a política monetária dos EUA. A inflação continua no centro das atenções, embora hoje o Índice de Preços no Produtor (IPP) assuma o protagonismo, podendo ser possível identificar sinais relativos à repercussão dos preços mais elevados da energia em setores específicos. Nos EUA, serão também divulgados os dados relativos aos pedidos iniciais de subsídio de desemprego e o relatório sobre as reservas de gás natural. Principais divulgações da sessão asiática e da manhã Japão: A inflação do Índice de Preços ao Produtor (PPI) de julho registou um abrandamento notável. Em termos homólogos, o índice desceu para 7,2% (contra os 7,4% esperados e os 7,3% anteriores), enquanto, em termos mensais, subiu apenas 0,1% m/m (contra um consenso de 0,6%).

Reino Unido: A série de dados divulgados esta manhã trouxe sinais contraditórios da economia britânica. O PIB mensal de junho cresceu inesperadamente 0,3% m/m (previsão: -0,1%), enquanto o PIB do segundo trimestre manteve um ritmo de 0,4% q/q (1,2% a/a). Por outro lado, o setor industrial desiludiu — a produção industrial registou uma queda de -0,2% m/m (-0,2% a/a) e a indústria transformadora contraiu -0,5% m/m. O défice comercial alargou-se para -23,01 mil milhões de libras. Calendário Macroeconómico (todas as horas em CET): 08:00 Reino Unido — PIB (m/m) (junho). Real: 0,3% | Consenso: -0,1% | Anterior: 0,0%

08:00 Reino Unido — PIB s.a. (q/q) (2.º trimestre). Real: 0,4% | Consenso: 0,4% | Anterior: 0,6%

08:00 Reino Unido - PIB s.a. (a/a) (2.º trimestre). Real: 1,2% | Consenso: 1,1% | Anterior: 0,9%

08:00 Reino Unido - Produção Industrial (m/m) (junho). Real: -0,2% | Consenso: 0,1% | Anterior: -0,7%

08:00 Reino Unido - Produção industrial (m/m) (junho). Real: -0,5% | Consenso: -0,3% | Anterior: -0,2%

08:00 Reino Unido - Balança Comercial (junho). Real: -23,01 mil milhões de libras | Consenso: -20,4 mil milhões de libras | Anterior: -21,08 mil milhões de libras

09:30 Polónia - PIB s.a. (trimestral) (estimativa preliminar do 2.º trimestre). Consenso: 1,0% | Anterior: 0,6%

09:30 Polónia - PIB não sazonalizado (a/a) (previsão preliminar do 2.º trimestre). Consenso: 3,8% | Anterior: 3,5%

09:30 Polónia - Inflação do IPC (a/a) (julho). Consenso: 3,0% | Anterior: 2,5%

09:30 Polónia - Inflação do IPC (mês a mês) (julho). Consenso: 0,8% | Anterior: -0,5%

11:00 Zona Euro - Produção Industrial ajustada sazonalmente (mês a mês) (junho). Consenso: 0,0% | Anterior: -0,2%

14:00 Polónia - Balanço da Conta Corrente (junho). Consenso: -850 milhões de euros | Anterior: -1 071 milhões de euros

14:15 EUA - Discurso da membro do FOMC Beth Hammack

14:30 EUA - Inflação do PPI (a/a) (julho). Consenso: 4,9% | Anterior: 5,5%

14:30 EUA - Inflação do PPI (m/m) (julho). Consenso: 0,2% | Anterior: -0,3%

14:30 EUA - Inflação do PPI subjacente (a/a) (julho). Consenso: 4,2% | Anterior: 4,7%

14:30 EUA - Inflação do PPI subjacente (m/m) (julho). Consenso: 0,3% | Anterior: 0,2%

14:30 EUA - Pedidos iniciais de subsídio de desemprego. Consenso: 202 mil | Anterior: 199 mil

14:40 EUA - Discurso do membro do FOMC Thomas Barkin

16:30 EUA - Variação das reservas de gás natural (EIA). Consenso: 31 Bcf | Anterior: 33 Bcf Principais divulgações de resultados JD.com (antes da abertura do mercado) – divulgação importante para avaliar a situação do consumidor chinês.

Applied Materials (após o encerramento do mercado) – principal fornecedor de equipamentos para semicondutores; o relatório revelará a procura por uma maior expansão da infraestrutura tecnológica.

Nu Holdings (antes da abertura do mercado)

Globant (após o fecho do mercado) 3 Mercados a acompanhar hoje GBP/USD (FX) – A libra esterlina está a reagir hoje a dois fortes estímulos. Na sequência do valor mensal do PIB do Reino Unido para junho, superior ao esperado (0,3% m/m), a tarde traz um teste para o dólar norte-americano. Às 14h30, serão divulgados o índice de preços no produtor (PPI) dos EUA relativo a julho e o relatório semanal do mercado de trabalho (pedidos de subsídio de desemprego), definindo a trajetória do par até ao final do dia. WIG20 / EUR/PLN (Polónia) – Uma manhã decisiva para o mercado interno. Às 9h30 CET, o Instituto Nacional de Estatística da Polónia (GUS) publicará a estimativa preliminar do PIB para o segundo trimestre (prevê-se uma aceleração para 3,8% a/a) e o valor do IPC de julho (consenso: 3,0% a/a). Estes dados, combinados com o relatório financeiro do PKO, o maior banco da Polónia em termos de capitalização bolsista, determinarão o sentimento em todo o setor bancário polaco. Nasdaq 100 / Futuros US100 (Índices bolsistas) – Após o alívio e o otimismo registados ontem no mercado, impulsionados pelos resultados das empresas de infraestruturas de IA, a atenção volta-se agora para o valor da inflação do Índice de Preços ao Produtor (IPP) dos EUA (14h30). Uma queda esperada da taxa anual para 4,9% em termos homólogos (de 5,5%), a par dos discursos de responsáveis da Reserva Federal (Hammack, Barkin), dará aos investidores um pretexto para anteciparem a trajetória futura das taxas de juro da Reserva Federal.

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.