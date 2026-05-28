Os mercados estão a reagir, na sequência dos ataques do Irão a bases militares americanas no Kuwait. o preço do petróleo voltou a subir 2 a 3%. Ainda hoje, a atenção dos investidores centrar-se-á em dados macroeconómicos dos EUA, incluindo a revista do PIB do primeiro trimestre, o indicador de inflação PCE preferido pela Reserva Federal e os dados semanais do mercado de trabalho. Na zona euro, os índices de confiança e de clima empresarial também serão acompanhados de perto À noite, o relatório da EIA sobre os inventários de petróleo bruto terá um impacto nas matérias-primas energéticas. Espera-se um aumento da volatilidade principalmente nos pares de moedas com o dólar americano (USD), nos contratos de petróleo bruto (WTI e Brent) e nos índices bolsistas dos EUA. 🌍 Calendário Macroeconómico 08:10, Zona Euro – Discurso do Presidente do BCE

08:30, Hungria – Taxa de Desemprego. Consenso: 4,5%. Anterior: 4,5%.

09:00, Polónia – Indicador Económico Antecipado do BIEC. Consenso: —. Anterior: 174,2 pts.

11:00, Zona Euro – Indicador de Sentimento Económico (ESI). Consenso: 92,6 pts. Anterior: 93,0 pts.

11:00, Zona Euro – Confiança do Consumidor. Consenso: —. Anterior: -20,0 pts.

14:30, EUA – Crescimento do PIB revisto. Consenso: 2,0%. Anterior: 0,5%.

14:30, EUA – Inflação PCE subjacente (a/a) (abril). Consenso: 3,3% a/a. Anterior: 3,2% a/a.

14:30, EUA – Inflação do PCE (a/a) (abril). Consenso: 3,8% a/a. Anterior: 3,5% a/a.

14:30, EUA – Consumo privado. Consenso: 1,7%. Anterior: 1,9%.

14:30, EUA – Pedidos de subsídio de desemprego. Consenso: 209 mil. Anterior: 209 mil.

14:30, EUA – Média móvel de 4 semanas dos pedidos de subsídio de desemprego. Consenso: 211,00 mil. Anterior: 202,50 mil.

14:55, EUA – Discurso do Presidente do Fed de Nova Iorque (John Williams)

16:00, EUA – Vendas de casas novas. Consenso: 660 mil. Anterior: 682 mil.

17:00, EUA – Inventários de petróleo bruto da EIA. Consenso: -4,4 milhões de barris. Anterior: -7,86 milhões de barris. 💰 Resultados empresariais selecionados Costco Wholesale Corp. (após o fecho do mercado)

Dell Technologies (após o fecho do mercado)

PKN Orlen (antes da abertura do mercado)

Dollar Tree Inc. (antes da abertura do mercado)

Royal Bank of Canada (antes da abertura do mercado)

Canadian Imperial Bank of Commerce (antes da abertura do mercado) 📈 Três mercados a acompanhar Petróleo (WTI / Brent): O ressurgimento das tensões no Médio Oriente, na sequência dos ataques aéreos norte-americanos ao Irão durante a noite, levou a uma forte recuperação dos preços do petróleo. Um relatório oficial da EIA sobre os inventários comerciais de petróleo bruto dos EUA será um fator adicional a impulsionar a volatilidade na segunda metade do dia.

O ressurgimento das tensões no Médio Oriente, na sequência dos ataques aéreos norte-americanos ao Irão durante a noite, levou a uma forte recuperação dos preços do petróleo. Um relatório oficial da EIA sobre os inventários comerciais de petróleo bruto dos EUA será um fator adicional a impulsionar a volatilidade na segunda metade do dia. Mercado bolsista (Wall Street / Mercados asiáticos): A escalada geopolítica desencadeou uma clara retração nos índices asiáticos. Os investidores de Wall Street terão de ponderar estes desenvolvimentos face à revisão dos dados do PIB esta tarde e aos relatórios corporativos de gigantes do retalho como a Costco e a Dollar Tree.

A escalada geopolítica desencadeou uma clara retração nos índices asiáticos. Os investidores de Wall Street terão de ponderar estes desenvolvimentos face à revisão dos dados do PIB esta tarde e aos relatórios corporativos de gigantes do retalho como a Costco e a Dollar Tree. Dólar dos EUA (USD): A postura hawkish dos responsáveis da Fed, em contraste com um pacote abrangente de dados macroeconómicos dos EUA a ser divulgado esta tarde (PIB revisto, pedidos de subsídio de desemprego), cria condições de negociação ideais para uma elevada volatilidade nos principais pares de moedas relacionados com o USD.

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