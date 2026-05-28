Destaques da manhã (28.05.2026)

📉 Ações e índices Futuros dos EUA recuam: Os futuros de Wall Street estão a regredir acentuadamente, à medida que as tensões renovadas entre os EUA e o Irão e as preocupações com a inflação antes da divulgação do PCE põem um freio ao otimismo recente. O Nasdaq lidera a queda ( US100 : -1,05%), seguido pelo Russell 2000 ( US2000 : -0,8%), pelo S&P 500 ( US500 : -0,55%) e pelo Dow Jones ( US30 : -0,3%).

Os futuros de Wall Street estão a regredir acentuadamente, à medida que as tensões renovadas entre os EUA e o Irão e as preocupações com a inflação antes da divulgação do PCE põem um freio ao otimismo recente. O Nasdaq lidera a queda ( : -1,05%), seguido pelo Russell 2000 ( : -0,8%), pelo S&P 500 ( : -0,55%) e pelo Dow Jones ( : -0,3%). A Europa segue o mesmo caminho: Os mercados europeus registam uma tendência de queda, com os futuros do Eurostoxx 50 em baixa ( EU50 : -0,95%).

Os mercados europeus registam uma tendência de queda, com os futuros do Eurostoxx 50 em baixa ( : -0,95%). Mercados asiáticos recuam: A escalada do conflito no Médio Oriente pôs fim às esperanças de um acordo de paz, arrastando para baixo as ações asiáticas. O Nikkei do Japão recuou após a sessão recorde de ontem (JP225: -1,6%), enquanto o KOSPI da Coreia do Sul caiu 1,1%, o ASX 200 da Austrália recuou 1,1% (AU200.cash: -1%) e o Hang Seng de Hong Kong desceu quase 2% (HK.cash: -2,3%) . 🪖 Geopolítica Confrontos diretos entre os EUA e o Irão: A IRGC lançou um ataque de retaliação contra uma base aérea norte-americana não especificada no Médio Oriente, classificando-o como um «aviso sério», após um ataque norte-americano ao amanhecer ter destruído quatro drones iranianos e uma estação de controlo terrestre perto do Aeroporto de Bandar Abbas. Entretanto, o Kuwait informou ter interceptado drones e mísseis «hostis» não identificados.

A IRGC lançou um ataque de retaliação contra uma base aérea norte-americana não especificada no Médio Oriente, classificando-o como um «aviso sério», após um ataque norte-americano ao amanhecer ter destruído quatro drones iranianos e uma estação de controlo terrestre perto do Aeroporto de Bandar Abbas. Entretanto, o Kuwait informou ter interceptado drones e mísseis «hostis» não identificados. Sanções no Estreito de Ormuz: O Tesouro dos EUA adicionou a recém-formada Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico (PGSA) do Irão à sua lista de sanções. Os EUA acusam o órgão liderado pelo IRGC — criado a 5 de maio para fazer cumprir as regras marítimas — de tentar extorquir navios comerciais que navegam nesta importante rota marítima. 🦅 Macroeconomia e declarações da Fed Choque estagflacionário para a Ásia: O presidente da Fed de Chicago, Austan Goolsbee, alertou que a inflação energética prolongada resultante da guerra no Irão causou um «choque estagflacionário» aos países asiáticos importadores de petróleo. Ele também observou que a valorização vertiginosa do património bolsista, impulsionada pelo boom da IA, corre o risco de sobreaquecer prematuramente a economia dos EUA.

O presidente da Fed de Chicago, Austan Goolsbee, alertou que a inflação energética prolongada resultante da guerra no Irão causou um «choque estagflacionário» aos países asiáticos importadores de petróleo. Ele também observou que a valorização vertiginosa do património bolsista, impulsionada pelo boom da IA, corre o risco de sobreaquecer prematuramente a economia dos EUA. Fed dá prioridade à inflação: O presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, enfatizou que o combate à inflação continua a ser a principal prioridade do banco central. Apontando para um mercado de trabalho resiliente, alertou que o aumento dos custos da energia e dos fertilizantes poderia desestabilizar as expectativas dos consumidores, forçando potencialmente medidas políticas mais drásticas.

O presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, enfatizou que o combate à inflação continua a ser a principal prioridade do banco central. Apontando para um mercado de trabalho resiliente, alertou que o aumento dos custos da energia e dos fertilizantes poderia desestabilizar as expectativas dos consumidores, forçando potencialmente medidas políticas mais drásticas. CAPEX australiano dispara: As despesas de capital privadas da Austrália aumentaram 6,5%, atingindo o seu nível mais alto desde dezembro de 2014. O crescimento foi impulsionado por um aumento de 18,1% em equipamentos, instalações e maquinaria — compensando uma queda de 3,8% nos edifícios —, o que alimentou ainda mais os receios de inflação interna. 💵 Forex Dólar americano recupera com entradas de capital em ativos de refúgio: O Índice do Dólar dos EUA subiu acentuadamente ( USDIDX : +0,3%) para o seu nível mais alto desde o início de abril, à medida que a incerteza geopolítica reacendeu a procura por ativos de refúgio.

O Índice do Dólar dos EUA subiu acentuadamente ( : +0,3%) para o seu nível mais alto desde o início de abril, à medida que a incerteza geopolítica reacendeu a procura por ativos de refúgio. Principais pares sob pressão: A deterioração do sentimento de risco pesou igualmente sobre o euro (EURUSD: -0,3% para 1,159), a libra esterlina (GBPUSD: -0,3%), o franco suíço (USDCHF: -0,3%), o dólar australiano (AUDUSD: -0,3%) e o dólar neozelandês (NZDUSD: -0,3%). Entretanto, o USDJPY manteve-se estável. 🛢️ Matérias-primas Petróleo bruto recupera com a escalada: Os futuros do petróleo bruto Brent e WTI subiram 2,5% em resposta ao ataque iraniano à base militar dos EUA, com o Brent ( OIL ) a recuperar para 95 USD por barril. Por outro lado, os futuros do gás natural ( NATGAS ) registaram uma descida de 0,45%.

Os futuros do petróleo bruto Brent e WTI subiram 2,5% em resposta ao ataque iraniano à base militar dos EUA, com o Brent ( ) a recuperar para 95 USD por barril. Por outro lado, os futuros do gás natural ( ) registaram uma descida de 0,45%. Venda massiva de metais preciosos: O ouro e a prata prolongaram as suas quedas acentuadas, sob forte pressão da valorização do dólar americano. O OURO desceu 1,55% para 4.840 USD/oz, enquanto a PRATA caiu 2,4% para 72,80 USD/oz. 🪙 Criptomoedas e ativos digitais Criptomoedas em forte queda: Os ativos digitais enfrentaram uma forte pressão de venda. A BITCOIN recuou 2,05% para 72.970 USD, enquanto a ETHEREUM caiu 2,15% para 1.977 USD, atingindo o seu nível mais baixo desde o final de março.

Os ativos digitais enfrentaram uma forte pressão de venda. A recuou 2,05% para 72.970 USD, enquanto a caiu 2,15% para 1.977 USD, atingindo o seu nível mais baixo desde o final de março. Acusações de abuso de informação privilegiada na Polymarket: No âmbito jurídico, o Departamento de Justiça dos EUA acusou o engenheiro de software da Google, Michele Spagnuolo, de fraude e branqueamento de capitais. Operando sob o pseudónimo «AlphaRaccoon», Spagnuolo terá alegadamente utilizado dados de pesquisa internos e confidenciais da Google para obter 1,2 milhões de USD em apostas manipuladas na Polymarket sobre as tendências mais pesquisadas no Google em 2025.

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