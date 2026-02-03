Principais conclusões Inflação francesa falha: O IPC anual caiu para 0,3% contra os 0,6% esperados, sinalizando um forte arrefecimento das pressões sobre os preços na segunda maior economia da zona euro.

O IPC anual caiu para 0,3% contra os 0,6% esperados, sinalizando um forte arrefecimento das pressões sobre os preços na segunda maior economia da zona euro. Apagão de dados nos EUA: O atual encerramento do governo interrompeu as operações do BLS, levando a um atraso oficial do relatório Non-Farm Payrolls desta sexta-feira.

O atual encerramento do governo interrompeu as operações do BLS, levando a um atraso oficial do relatório Non-Farm Payrolls desta sexta-feira. Foco empresarial: Os mercados aguardam os resultados da AMD hoje à noite, com a fabricante de chips devendo registrar um aumento de receita de 27% para US $ 9.67 bilhões em meio a altas expectativas impulsionadas pela IA.

O calendário económico para hoje está relativamente leve, na sequência de publicações importantes publicadas ontem. Os mercados já digeriram a decisão do Banco da Reserva da Austrália de aumentar as taxas de juro - uma medida que desafiou as previsões de vários bancos de investimento que esperavam que o RBA se mantivesse estável durante mais tempo. Entretanto, os dados da inflação em França continuam a surpreender negativamente. O IPC anual francês abrandou para apenas 0,3% em termos homólogos, ficando abaixo do consenso de 0,6% e arrefecendo significativamente em relação aos anteriores 0,8%. Numa base mensal, os preços registaram uma queda acentuada de 0,3%. O principal foco dos participantes no mercado esta semana continua a ser a paralisação operacional em Washington. A atual paralisação do governo dos EUA fechou as principais agências federais, incluindo o Bureau of Labor Statistics (BLS). Consequentemente, o relatório altamente antecipado do Non-Farm Payrolls (NFP), originalmente previsto para esta sexta-feira, foi oficialmente adiado. Calendário Económico (Todas as horas GMT) 13:00 - Discurso de Barkin, do Fed

- Discurso de Barkin, do Fed 14:40 - Discurso de Bowman do Fed

- Discurso de Bowman do Fed 21:40 - Relatório semanal de inventários de petróleo bruto da API

- Relatório semanal de inventários de petróleo bruto da API 21:45 - Dados do Mercado de Trabalho da Nova Zelândia (Q4): Mudança de emprego: Exp. 0.5% q/q; Prev. 0.5% q/q Índice de Custos Laborais: Exp. 0.3% q/q; Prev. 0,0% t/t Taxa de Desemprego: Exp. 5,3%; Prev. 5.3%

- Dados do Mercado de Trabalho da Nova Zelândia (Q4): 22:00 - PMI Serviços Austrália: Exp. 56; Prev. 51.1 Resultados das empresas AMD (AMD.US) - Após o fecho do mercado

- Após o fecho do mercado Merck (MRK.US) - Pré-mercado

- Pré-mercado PepsiCo (PEP.US) - Pré-mercado

- Pré-mercado Pfizer (PFE.US) - Pré-mercado A AMD deverá registar receitas de 9,67 mil milhões de dólares, o que representa um aumento de 27% em relação ao ano anterior. Se a empresa atingir esses objetivos, ela aproveitará o impulso do terceiro trimestre, onde as receitas superaram o consenso em 5%. O EPS de consenso situa-se em $1,32. Historicamente, a AMD tem um historial de desempenho superior moderado, superando as estimativas de receitas numa média de pouco mais de 2% nos últimos oito trimestres. XTB, Bloomberg

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.