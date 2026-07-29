O dia de hoje será particularmente importante. Por um lado, aguarda-nos um importante acontecimento macroeconómico: a decisão da Reserva Federal dos EUA sobre as taxas de juro, seguida da conferência de imprensa do presidente da Fed, Kevin Warsh. Atualmente, o mercado não espera aumentos das taxas de juro nesta reunião. Para além da decisão da Fed, as empresas norte-americanas no setor tecnológico também estarão em destaque Os resultados da Meta Platforms e Microsoft serão publicados após o fecho do mercado. Principais divulgações da sessão asiática e da manhã: Austrália: A inflação do IPC trimestral do segundo trimestre ficou abaixo do esperado, trazendo alívio ao RBA. Em termos homólogos, o índice desceu para 3,9% a/a (consenso: 4,1% a/a), enquanto, numa base trimestral, situou-se em 0,6% t/t, em comparação com os 0,7% t/t esperados (ambos os valores relativos ao segundo trimestre). Em junho, a inflação desceu para 3,8%, face aos 4,0% registados em maio.

Suécia: Dados preliminares do PIB do segundo trimestre surpreendentemente sólidos. A economia registou uma expansão impressionante de 1,4% em relação ao trimestre anterior (consenso: 0,7% em relação ao trimestre anterior) e de 2,8% em termos homólogos (contra os 1,9% em termos homólogos esperados), recuperando da queda registada no trimestre anterior.

Noruega: Sólida recuperação das vendas a retalho, excluindo automóveis, em junho. O valor registou 1,8% em relação ao mês anterior, compensando claramente a queda acentuada de maio (-2,1% em relação ao mês anterior).

Alemanha: Os preços das importações em junho caíram -0,7% em relação ao mês anterior (em linha com o consenso). Em termos homólogos, registaram um aumento de 6,1%. Calendário Macroeconómico 09:00 Polónia - Índice do Mercado de Trabalho BIEC (julho). Anterior: 76,9

10:30 Reino Unido - Aprovações de hipotecas (junho). Consenso: 57 mil | Anterior: 56,2 mil

10:30 Reino Unido - Oferta monetária M4 (m/m) (junho). Consenso: 0,2% | Anterior: 0,1%

13:00 EUA - Índice de Pedidos de Hipotecas da MBA (semanal). Anterior: 1,9%

16:30 EUA - Variação dos inventários de petróleo da EIA. Consenso: -1,3 milhões de barris | Anterior: 2,01 milhões de barris

16:30 EUA - Variação dos inventários de gasolina da EIA. Consenso: -0,7 milhões de barris | Anterior: 0,76 milhões de barris

16:30 EUA - Variação dos inventários de destilados da EIA. Consenso: 0,1 milhões de barris | Anterior: 1,4 milhões de barris

20:00 EUA - Decisão do FOMC sobre a taxa de juro. Consenso: 3,50-3,75% | Anterior: 3,50-3,75%

20:30 EUA - Conferência de imprensa da Fed (Jerome Powell) após a reunião do FOMC. Principais divulgações de resultados: Wall Street: Microsoft (MSFT) – Relatório prioritário para todo o setor das grandes empresas tecnológicas e para os investidores que avaliam o ritmo de monetização da IA e o crescimento das receitas da nuvem Azure.

Meta Platforms (META) – Indicador da saúde do mercado de publicidade digital e da dimensão das despesas de capital (Capex) em infraestruturas de IA.

Lam Research Corp.

Qualcomm

Procter & Gamble (antes da abertura do mercado) 3 Mercados a acompanhar hoje: EUR/USD (FX) – O principal par cambial permanecerá num modo de espera durante a maior parte do dia (atualmente estável perto de 1,1399). No entanto, espera-se um aumento acentuado da volatilidade às 20:00 e às 20:30. A decisão do FOMC e o tom das declarações de Kevin Warsh definirão a trajetória direta do dólar norte-americano nas próximas semanas.

– O principal par cambial permanecerá num modo de espera durante a maior parte do dia (atualmente estável perto de 1,1399). No entanto, espera-se um aumento acentuado da volatilidade às 20:00 e às 20:30. A decisão do FOMC e o tom das declarações de Kevin Warsh definirão a trajetória direta do dólar norte-americano nas próximas semanas. US100 (futuros do Nasdaq 100) – O índice tecnológico continua sob forte pressão de baixa, impulsionado por preocupações com uma bolha da IA e com a situação no Médio Oriente. A decisão e o tom do Fed, juntamente com os resultados financeiros de empresas de grande peso no índice (Meta e Microsoft), poderão servir tanto como catalisador para uma recuperação como para uma quebra abaixo dos principais níveis de suporte.

– O índice tecnológico continua sob forte pressão de baixa, impulsionado por preocupações com uma bolha da IA e com a situação no Médio Oriente. A decisão e o tom do Fed, juntamente com os resultados financeiros de empresas de grande peso no índice (Meta e Microsoft), poderão servir tanto como catalisador para uma recuperação como para uma quebra abaixo dos principais níveis de suporte. Brent (OIL) – A par do aumento das tensões no Médio Oriente e das flutuações do dólar na sequência da decisão da Reserva Federal, os investidores aguardam o relatório do Departamento de Energia dos EUA (EIA). O consenso aponta para uma redução dos inventários de 1,3 milhões de barris. Fonte: xStation5

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.