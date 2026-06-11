Os mercados estão a recuperar temporariamente o fôlego após as fortes quedas desencadeadas por uma combinação de sinais geopolíticos desfavoráveis e um valor da inflação do IPC dos EUA superior ao esperado (4,2% em termos homólogos), o que adia a perspetiva de uma flexibilização da política monetária por parte da Reserva Federal. Durante a sessão de hoje, a atenção dos investidores irá centrar-se na Europa e nos dados da economia dos EUA. O evento mais importante do dia será a decisão do Banco Central Europeu sobre as taxas de juro. Os recentes dados de inflação abaixo do esperado nas principais economias da zona euro (2,6% na Alemanha e 2,4% em França), juntamente com as preocupações sobre a atividade económica, poderão dar ao BCE margem para manter as taxas inalteradas. Por outro lado, a principal preocupação do banco central — os preços da energia persistentemente elevados — terá um impacto significativo nas novas previsões, podendo motivar um «aumento preventivo». À tarde, os investidores irão analisar os dados sobre a inflação dos preços no produtor (PPI) dos EUA e a situação do mercado de trabalho, o que irá, sem dúvida, gerar uma maior volatilidade nos pares de moedas do euro e nos principais índices bolsistas. Principais publicações da sessão asiática: A China publicou os dados da oferta monetária M2 relativos a maio, que se situaram nos 8,5% em termos homólogos, registando um ligeiro declínio em comparação com o mês anterior.

O valor de maio para novos empréstimos bancários na China também foi divulgado (500 mil milhões de CNY), indicando uma recuperação da liquidez após um mês de abril muito fraco. Calendário Macroeconómico (todas as horas CET): 14:15 Zona Euro – Decisão do BCE sobre a taxa da facilidade de depósito. Consenso: 2,25%. Valor anterior: 2,00%.

14:30 EUA – Inflação do PPI em termos homólogos. Consenso: 6,4%. Valor anterior: 6,0%.

14:30 EUA – Inflação do PPI subjacente em termos homólogos. Consenso: 5,4%. Valor anterior: 5,2%.

14:30 EUA – Inflação do PPI em termos mensais. Consenso: 0,7%. Valor anterior: 1,4%.

14:30 EUA – Pedidos iniciais de subsídio de desemprego. Consenso: 220 mil. Valor anterior: 225 mil.

14:45 Zona Euro – Conferência de imprensa do BCE.

16:30 EUA – Variação semanal das reservas de gás natural (EIA). Consenso: 101 mil milhões. Valor anterior: 95 mil milhões. Principais divulgações de resultados empresariais: Wizz Air (pré-mercado)

(pré-mercado) Adobe (pós-mercado)

(pós-mercado) RH (pós-mercado) 📊 3 Mercados a acompanhar hoje: EUR/USD – O mercado com maior exposição aos eventos-chave da sessão de hoje. Uma potencial decisão do Banco Central Europeu relativamente ao tão antecipado aumento da taxa de juro para 2,25%, combinada com dados inflacionistas do índice de preços no produtor (IPP) dos Estados Unidos, irá definir a tendência principal no mercado cambial para os próximos dias.

– O mercado com maior exposição aos eventos-chave da sessão de hoje. Uma potencial decisão do Banco Central Europeu relativamente ao tão antecipado aumento da taxa de juro para 2,25%, combinada com dados inflacionistas do índice de preços no produtor (IPP) dos Estados Unidos, irá definir a tendência principal no mercado cambial para os próximos dias. Petróleo Bruto (Brent) – Um prémio de risco geopolítico em constante aumento devido aos ataques aéreos dos EUA no Irão durante a noite. Um fator adicional a moldar a volatilidade neste mercado será a divulgação do relatório mensal da OPEP, que apresenta previsões atualizadas para a procura e a oferta globais de petróleo.

– Um prémio de risco geopolítico em constante aumento devido aos ataques aéreos dos EUA no Irão durante a noite. Um fator adicional a moldar a volatilidade neste mercado será a divulgação do relatório mensal da OPEP, que apresenta previsões atualizadas para a procura e a oferta globais de petróleo. Nasdaq 100 – O índice tecnológico está sob forte pressão na sequência do valor mais elevado da inflação do IPC dos EUA registado ontem e de uma reação nervosa do mercado ao relatório da Oracle. Hoje, os investidores irão posicionar-se antes da divulgação crucial, ao fim da tarde, dos resultados financeiros da gigante do software Adobe.

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