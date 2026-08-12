O trigo da CBOT (WHEAT) está a registar hoje uma subida de quase 4%. Até recentemente, os principais fatores adversos eram a fraca procura de exportação e a concorrência de outros grandes produtores, mas a atenção do mercado está a centrar-se cada vez mais na oferta. O USDA prevê agora que a produção de trigo dos EUA em 2026 se situe em apenas 1,53 mil milhões de bushels, o que representa uma descida de 23% em relação ao ano passado e o nível mais baixo desde 1970. Só a produção de trigo de Inverno deverá situar-se em cerca de 990 milhões de bushels, o que representa uma queda de 29% em relação ao ano anterior. Trata-se de uma mudança importante para o mercado, uma vez que uma menor reserva de oferta interna torna os futuros cada vez mais sensíveis a problemas climáticos adicionais ou a perturbações noutras grandes regiões exportadoras.

A produção total de trigo dos EUA está prevista em 1,53 mil milhões de bushels, o que representa uma queda de 23% em relação a 2025.

A colheita de trigo de inverno deverá situar-se em cerca de 990 milhões de bushels, 29% inferior à do ano anterior.

Os problemas climáticos e as perturbações nas exportações na região do Mar Negro estão a agravar a vulnerabilidade do equilíbrio global do trigo.

A procura de exportação continua a ser o maior obstáculo para o mercado norte-americano, sem uma recuperação significativa das compras no estrangeiro, a redução da produção, por si só, poderá não ser suficiente para estabelecer uma tendência de alta sustentada.

O equilíbrio nos EUA está a tornar-se cada vez mais apertado

A evolução mais importante está atualmente a ocorrer do lado da oferta. A última previsão do USDA aponta para um rendimento médio do trigo nos EUA de 47,8 bushels por acre, em comparação com os 53,3 bushels registados em 2025. No que diz respeito ao trigo de inverno, o rendimento deverá situar-se em cerca de 47 bushels por acre, 7,9 bushels abaixo do nível do ano passado.

Para o mercado, no entanto, a combinação de rendimentos mais fracos e de uma área plantada limitada é mais relevante do que a própria percentagem de declínio. Os EUA estão a entrar na próxima época com uma margem de produção significativamente menor, deixando os preços mais expostos a qualquer deterioração das condições meteorológicas.

Isto é particularmente visível no trigo duro vermelho de inverno, onde a seca nas Planícies do Sul já afetou a produção. Se o plantio de outono voltar a decorrer com baixa humidade do solo, o mercado poderá começar a incorporar um prémio climático muito mais cedo do que o habitual.

O Mar Negro está novamente a acrescentar um prémio de risco

O segundo fator é a situação em torno da Ucrânia e das rotas de exportação do Mar Negro. As recentes perturbações nas infraestruturas de transporte lembraram aos investidores que uma parte substancial do comércio global de cereais passa por uma região exposta a riscos militares. Os preços globais do trigo subiram 5,8% em julho, tendo a FAO apontado tanto as condições meteorológicas adversas como as perturbações no comércio do Mar Negro como fatores contribuintes.

Para a CBOT, no entanto, as notícias geopolíticas por si só não são o que, em última análise, importa. A questão fundamental é se estas perturbações reduzem efetivamente o volume de cereais disponível para os importadores. Se as exportações da região continuarem a decorrer de forma relativamente harmoniosa, o prémio de risco poderá desaparecer rapidamente. Mas se a disponibilidade de trigo russo ou ucraniano diminuir, parte da procura global terá de se desviar para fornecedores alternativos.

A procura continua a ser o ponto mais fraco do mercado

É aqui que permanece o maior ponto de interrogação. A menor produção dos EUA melhora o panorama fundamental para o trigo, mas uma recuperação sustentada dos preços requer, em última análise, também compradores no mercado físico.

Um dólar americano forte não ajuda os exportadores norte-americanos, enquanto os EUA continuam a competir por encomendas com a Rússia, a Europa, a Austrália e a Argentina. Os dados relativos às vendas de exportação poderão, por conseguinte, tornar-se tão importantes nas próximas semanas quanto as novas estimativas de produção.

A situação poderá mudar relativamente depressa se a oferta mais fraca dos EUA coincidir com problemas nas colheitas entre outros grandes exportadores. O USDA já previa que a produção global de trigo em 2026/27 regredisse em relação ao nível recorde da época anterior, a par de existências finais globais mais baixas.

Será que o milho poderá proporcionar um apoio adicional?

O milho também merece atenção, uma vez que os dois mercados estão parcialmente interligados através da procura de rações e da concorrência pela área cultivada. O último relatório do USDA reduziu a sua previsão de rendimento do milho nos EUA de 183 para 180,7 bushels por acre, uma redução maior do que o mercado tinha antecipado. Os futuros do milho reagiram positivamente à revisão.

Isso elimina um potencial obstáculo para o trigo. Uma oferta excecionalmente elevada de milho barato poderia reduzir a utilização de trigo na alimentação animal e pesar sobre o complexo cerealífero em geral. Uma perspetiva mais fraca para os rendimentos do milho torna esse argumento um pouco menos convincente.

O panorama atual para o trigo é, portanto, consideravelmente mais favorável do que era há vários meses, mas as exportações continuam a ser a principal confirmação a acompanhar. A produção dos EUA encontra-se no seu nível mais baixo em mais de meio século, o equilíbrio global está a tornar-se mais restrito, enquanto os riscos climáticos e na região do Mar Negro estão a aumentar a incerteza quanto à oferta. Se a uma combinação destas circunstâncias se juntar uma procura mais forte de trigo dos EUA, o mercado teria uma base fundamental muito mais sólida para novos ganhos.

Trigo (D1)